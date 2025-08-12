經典賽／日本隊陣容搶先預測 牧秀悟如缺陣將大傷內野火力

世界棒球經典賽(WBC)將在明年3月舉辦，距離現在只剩約半年的時間，各國棒球強權已積極規劃球隊陣容並探詢球員意見，中職蔡其昌會長及郭泓志、陳偉殷兩名教練團成員日前也到美國拜會球員，相信大家都很期待這屆經典賽中華隊的成員出爐，至於在上屆三度奪冠的日本，明年力求第二次連霸，陣容又會有哪些球員呢？

經典賽每隊成員可登錄30人，上屆日本的隊伍組成比例如下，先發投手有9人(右投6人、左投3人)、中繼後援5人、捕手3人、內野手8人、外野手4人，外加大谷翔平1人，本屆的配置應不會相差太多。

首先是先發部分，大聯盟組的山本由伸、今永昇太、千賀滉大及菊池雄星預計都會在名單之內，山本及今永有上屆大賽經驗，且在轉戰大聯盟後表現都不錯，山本2年累積17勝9敗，今永則有23勝7敗，防禦率都不到3，會是明年經典賽日本的左右護法；千賀及菊池上屆都未參加，千賀傷癒復出成績穩定，菊池在大聯盟7年，是現今年資最久的日本投手，今年投球局數也是旅美日投最多，在投手陣能起到老大哥的作用。

明年將是山本由伸轉戰美國後首次參加經典賽。美聯社

至於其他3名在大聯盟的日本投手，達比修有已逼近40歲，菅野智之及佐佐木朗希首年挑戰美國，且佐佐木也有傷勢困擾，3人應不會在名單內。

另外5個名額以近況及經驗皆具的日職先發投手為主，球速也是一項考量重點，西武的今井達也最快球速來到160公里，前兩年都有10勝，今年已7勝，且防禦率進步到1.76，是當今日職最強投之一，該是在經典賽亮相的時候了。

阪神的才木浩人也堪稱這兩年央聯的最強投，去年13勝3敗，今年已10勝，防禦率連4年都未超過2.0；中日的高橋宏斗今年表現雖然不若去年，表現仍算平穩，兩人都有國際大賽日本隊國手經驗，預計也會在名單之內。

開季連續35局無失分的山崎伊織，在菅野赴美，戶鄉翔征狀況不佳後，儼然成為巨人新王牌，他本季防禦率僅1.49，有9勝3敗，將創下個人連3季10勝的紀錄，應該也會是日本隊新成員之一。

上述4人都是右投，現今日職最強先發左投當屬歐力士的宮城大彌，最快球速有155公里，且跟高橋同樣有上屆經典賽經驗，日本隊會有他的一席；另外如伊藤大海、隅田知一郎、北山亘基也有機會入選，他們都兼顧先發及中繼兩種角色；如此一來就不須選進太多純中繼後援的投手，松井裕樹、平良海馬及翁田大勢是最有可能被選進的3名牛棚投手。

捕手至少3人，甲斐拓也、坂倉將吾都有大賽經驗，羅德的寺地隆成或許會成為第3名捕手人選，19歲的寺地今年異軍突起，目前打擊率排聯盟第10名，有可能會是日本下個世代的捕手接班人。

牧秀悟日前開刀，如趕不上經典賽，對於日本隊內野火力是一大傷害。WBSC官網

有望入選日本隊的主力內野手則在本季陸續受傷，巨人的岡本和真在5月初因左手肘肌肉損傷長期脫離戰線，隊友吉川尚輝也因腰傷缺陣，兩人都是近期才要傷癒復出，而近年日本隊的不動二壘手牧秀悟，日前也因左手拇指開刀，雖然力拼季末或季後賽回歸，但也無法真正確定時間，如果恢復狀況不佳，勢必會影響到經典賽的戰力，所幸季中也受傷的村上宗隆已歸隊。

如果岡本及牧狀況不佳，那日本隊的火力一定會受到影響，內野人選也將有不小的變化，可能由村上宗隆守一壘、中野拓夢二壘、佐藤輝明三壘、村林一輝游擊，村上、佐藤確保長程火力，尤其是今年進攻能力更上一層樓的佐藤，中野、村林是高打擊率且防守不錯的球員，村林更是洋聯的打擊王及安打，其他內野還有小園海斗、游擊手金手套矢野雅哉等人選，只不過長程火力再怎麼樣也比不上岡本及牧，面對強力的大聯盟投手，有呈現投高打低的可能性，當然，如果岡本、牧及吉川等人趕得上經典賽，對日本來說是大利多。

大谷翔平能否帶領日本完成二度連霸，是明年經典賽的觀戰重點。路透

外野手大約會有5人，大聯盟組的鈴木誠也、努特巴爾（Lars Nootbaar）應是保障名單，經驗豐富的近藤健介及可內可外的周東佑京則有很高的機會入選，而森下翔太或万波中正也有被選進擔任關鍵代打的可能性。

對了，最後就是一定會在日本隊陣容內的大谷翔平。