砸錢不如道奇、洋基又怎樣！小市場球隊釀酒人上演龍頭大驚奇

威斯康辛州遭遇豪雨與洪水侵襲，但密爾瓦基釀酒人隊風雨生信心！周日與紐約大都會隊本季最後的系列賽依然按照原計畫開打。雖然現場仍有一些空位，但購票到場的觀眾人數達3萬3700人，總計售出票數為4萬2461張。這是該隊自2008年夏季以來首次連7場售票額滿，球迷已經很久沒看到如此威猛的釀酒人軍連勝不止。

對於冒雨前來的球迷，釀酒人隊沒有讓他們失望！最終以柯林斯（Isaac Collins）的再見全壘打收尾，7比6擊敗來訪的大都會隊。這場勝利，讓狀態火熱的「酒鬼們」完成對勁敵大都會的系列賽橫掃，並將連勝紀錄推進至九場，目前以73勝44負高居全聯盟第一，領先對手多達5場勝差。在球季進行第117場比賽時，能拿下全大聯盟最佳戰績，絕不是光靠運氣就能辦到的事。想想釀酒人隊在季前並不被看好，但他們靠著優質投球內容、出色防守，以及經常讓總教練莫菲（Pat Murphy）聯想到家鄉樹林裡啄木鳥的快攻，拿下73場勝利。

不過，看著威斯康辛州這支球隊一場又一場地贏，至周日累積已經是九連勝，最近28戰拿下24勝，包括在主場美國家庭球場（American Family Field）鄉親父老面前橫掃大都會，實在是太驚人！周五3比2、周六7比4，周日則是7比6取勝，怎能不承認幸運女神站在釀酒人身邊？捕手兼指定打擊康崔拉斯（William Contreras）說：「你可以這麼解釋，最近風向站在我們這邊，這就是棒球比賽本質，季初的時候，我們整隊覺得什麼都不順，現在則反過來了！感謝上帝！我們現在開始感覺到，有些事情正往有利的方向發展。」

釀酒人隊球季一開始是以0勝4敗起步，到了5月24日他們戰績是慘澹的25勝28敗。接著，他們突然吃下大力丸拉出八連勝，一路未曾放慢腳步，如今戰績衝到72勝44敗，在最近的比賽狂飆48勝17敗的驚人表現，並且是全聯盟之最。這是球隊史表現最出色的時期，且正朝著隊史首次「單季百勝」目標邁進。

2025年MLB團隊薪資一覽表，釀酒人在30隊排名第23。資料來源spotrac.com

釀酒人是如何做到的？這可以成為年度的話題。運動權威媒體《The Athletic》的記者麥考庫若夫（Andy McCullough）撰文試圖解答這問題，原因是密爾瓦基的這支隊伍，可以說正超越坦帕灣光芒與克里夫蘭守護者隊，成為聯盟小市場球隊的新寵。他們在預算有限的情況下，所做到的比任何球隊都要多，並且想盡辦法從每一位進入體系的球員身上榨取最大價值，展現團隊棒球的精神。

上周六雙方對壘第七局所發生的，就是典型例子，這場比賽釀酒人、大都會你來我往，大都會隊曾三度領先，但釀酒人隊總能扳回一成，特別是第七局靠四分大局反超對手。這一局，先由二壘手圖蘭（Brice Turang）安打敲開序幕，他稍早才連續兩場開轟，此為生涯首見。接著，歐提茲（Joey Ortiz） 敲出落點幸運的二壘安打，一記彈進觀眾席的球讓全隊士氣大振，緊接著弗里克（Sal Frelick）用滾地球將隊友送回本壘。

戰局丕變大都會隊換上交易截止日補進的火球男海斯利（Ryan Helsley）登板，可飆出時速103英里的直球，但柯林斯技巧性把時速99.7英里的滾地球打出去，這一球穿過三壘手莫里西歐（Ronny Mauricio）的防線，成了一支超前安打。接著發展更戲劇化，康崔拉斯敲平飛球出局，看似結束半局、釀酒人暫時5比4領先，「但是」主審亞德頓（Ryan Additon）判定海斯利違反投球計時規則，讓康崔拉斯重回打擊區，海斯利回憶這個片段說：「你不想那樣平白送掉一球。」

而康崔拉斯則表示：「當主審出來宣告時，我才知道那是一顆壞球，我就維持原本策略，鎖定海斯利的快速球。」下一球猛力一揮，變成了兩分全壘打，場邊觀戰的先發投手邁爾斯（Tobias Myers）說：「那是我看過最酷的事之一！我們全隊都在尖叫。」是運氣，還是對抗全明星終結者、保持專注的技巧？釀酒人打擊教練道森（Connor Dawson） 的看法是兩者都有，他解釋：「我們是靠施加壓力創造好事發生，我們幾乎抓住對手每一次疏忽、每一個防守犯錯、每一次投球失誤。這就是我們的哲學和對自己的身份認同。要逼對手打這場比賽，而且把他們拖進地獄去。」道森點出第七局的關鍵攻勢，其實從蒙塔斯（Frankie Montas）三局投72球開始鋪陳。

捕手兼指定打擊康崔拉斯近況相當火燙，周日與大都會之戰在第四局敲陽春全壘打，五局再追加兩分砲，點燃釀酒人隊反攻號角奠定勝果。 法新社

周六的賽事釀酒人34個打席中，有多達11個打席造成投打纏鬥至少六球，另有6個打席是五球結束，大都會球星林多（Francisco Lindor）感慨：「他們（釀酒人）是支好球隊，做事很到位。」

這一場和翌日的勝利，讓釀酒人首度自2021年球季結束以來高出五成勝率達29場，也是隊史首度單季九連勝。週日比賽，大都會隊前三局先得四分，任指定打擊的康崔拉斯跳出來，在第四局敲陽春全壘打，五局再追加兩分砲，點燃釀酒人隊反攻號角，歐提茲在第八局敲出追平安，最後由柯林斯來一發再見轟鎖定勝局。享受勝利喜悅之餘，教頭莫菲還是提醒：「各位，今天才8月10日（離季後賽尚早）。」即便如此，釀酒人會好好享受這段時光，康崔拉斯表示：「我們正經歷球隊史上最佳時刻之一，當你在一支球隊中連勝不斷，整個休息室氣氛都是你夢寐以求的感覺。」