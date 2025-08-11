以曲球及橫掃球兩大利器來混淆打者 鄧愷威首勝「近乎完美」

美國時間8月9日，台灣旅美小將鄧愷威迎來生涯第二場大聯盟登板，以長中繼的角色接手「假先發」的任務，投出 5 局僅被敲3支安打、1次保送、4次三振，沒有任何責失分的精采內容，不僅幫助球隊以6比0完封對手，也結束了巨人隊長達8場的主場連敗，更成為睽違2163天後，第一位台灣投手在MLB奪下勝投。而本文就讓我們見微知著，一探鄧愷威這場「近乎完美」的首勝中隱含了什麼細節。

單就帳面數字來看，鄧愷威這場的投球效率高得驚人，5局用球僅64顆，42球好球，好球率65.6%，每局平均12.8球，優於大聯盟中繼投手平均15至16球。Statcast顯示，對戰打者的平均擊球初速87.1英里/小時、HardHit%約26.1%，以及4.3%的Barrel%，顯示他能有效壓制打者擊球品質；單場揮空率（Whiff%）22%、投進好球帶的比率（Zone%）為62%，兩項指標皆優於聯盟平均。

鄧愷威前三局的投球效率極高，33顆投球僅被敲出1支安打，且沒有投出任何保送，克服前役的控球課題，首局僅用13球就解決國民的3名打者，2次三振分別是用88.3英里的外角變速球讓洛伊（Nathaniel Lowe）揮空，以及用內角曲球引誘到左右開弓的貝爾（Josh Bell）出棒，從投球分布可以得知，本場在面對左打者、淺球數時更願意將球塞進內角，尤其是用伸卡球爭取好球數，逼迫打者更快做出反應，但又難以將球打進場內；而搶到2好球後，他便能更放寬心使用控球相對比較不穩的變速球來誘騙打者。

鄧愷威不以速球作為主力，反而是以曲球以及橫掃球兩球種來混淆打者。 路透

與多數聯盟投手不同，鄧愷威不以速球作為主力，反而是以曲球（縱向位移較大）以及橫掃球（橫向位移較大）兩球種來混淆打者，這兩球種的使用率就高達50.4%，此役也展現了極大的效果，尤其多數打者在兩好球前的策略多半是瞄準速球進行攻擊，鄧愷威在淺球數時塞入好球帶的這兩個變化系球種，便能有效凍結打者。

如前面所述，鄧愷威以變化球種為主的配球策略能在初期取得優勢，那若面臨第二輪打者時會如何呢？如第四局面對伍德（James Wood）的打席，瞄準鄧愷威的內角曲球出手，扛出了一支差點出牆的二壘安打；而後阿布姆斯（CJ Abrams）首球變瞄準內角曲球揮棒的策略也可以看出，國民打者們已經意識到了鄧愷威的配球策略，開始將好球帶內曲球作為進攻目標；第五局的亂流也正是如此，鄧愷威在投出一次保送後，被哈塞爾三世（Robert Hassell III）相中內角曲球，敲出中外野一壘安打。

令人驚喜的是，在面對滿壘、無人出局的情況，鄧愷威改變了先前的配球策略，開始使用伸卡球並精準控制在好球帶邊緣，首先讓特納（Jose Tena）敲出內野滾地球封殺推進往本壘的跑者；接著面對右打的楊恩（Jacob Young），用曲球讓其再次敲出不營養的滾地球，在隊友的協助之下，完成漂亮的雙殺守備，無失分下莊。

鄧愷威除了控球更理想，也逐漸找出在面對大聯盟層級左打者時的投球優勢。 路透

相較前役面對大都會的失利，本場比賽鄧愷威除了控球更理想，也逐漸找出在面對大聯盟層級左打者時的投球優勢——以曲球進攻好球帶，輔以內角伸卡球搶好球數，最後用變速球引誘打者出棒；無論未來的路如何發展，我們都可以看到這名台灣小將在歷經失利後，是如何在短時間內強化自己的優勢，並在危急時刻保持冷靜，運用配球策略成功拆彈；對任何一名剛從大聯盟起步的選手而言，這些內容或許比任何一場火球、三振盛宴都更能說明鄧愷威的心態能在頂尖舞台長久立足。