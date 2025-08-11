日職／央聯導入DH制重大變革 改變戰法也影響眾多選手命運

中央聯盟於上週8月4日召開的聯盟理事會上，正式決定自2027年球季起導入指定打擊制度（DH制），投手將不必上場打擊。太平洋聯盟於1975年先行採用DH制度，如今相隔超過50年後中央聯盟將跟進實施，成為未來幾年日本職棒的重大變革，也將會帶來很巨大的影響。

首先，中央聯盟各隊的戰法將會有明顯的改變，央聯監督在比賽中半段為了是否要在投手的打序做代打更換的煩惱會減輕。但對於日本職棒的球迷來說，這個煩惱往往是央聯比賽最好看的地方，甚至因為考驗監督對比賽的解讀以及應變能力，因此被視為央聯比賽的精隨。如今隨著這個精隨消失，棒球比賽迷人以及留給大家針對調度做討論的成分將大幅減少，這也是「反DH派」的聲浪基礎。

另外就是過去日本職棒史上許許多多「代打之神」的傳奇將逐漸減少。例如八木裕、桧山進次郎、川端慎吾等打擊好手都在選手生涯晚期靠著代打建立起英雄形象以及被球迷傳誦的故事，不過往後恐難再現。不過反之因為投手的打席換成固定野手上場，也將會造福更多野手，尤其是打擊好但守備差找不到固定位置的野手。中日龍隊監督井上一樹就表示：「從結論來說，我個人60%-70%贊成！」，主要是他也想過，如果自己的現役選手時代有DH制度，出賽機會將會增加，「我想中央聯盟的野手應該也是很多人贊成!」

中央聯盟中日龍隊監督井上一樹。中日龍 IG

不過井上監督也補充，DH制讓投手不必上場打擊可以減少投手的負擔，但相對地，過去央聯的投手在投球時，對方打線中有一個可以高機率拿下出局數的「投手打者」，這也是一件好事。如今隨著DH制度即將於2027年登場，央聯投手的考驗會更大。類似的論點，如同巨人隊監督阿部慎之助所指出，投手不必站上打擊區可以減少受傷的風險，但也有類似吉井理人這種「因為站上打擊區而成長」的投手類型。吉井理人曾經表示站上打擊區讓他學到很多東西，有助於投球。

總歸來說，任何規則的改變都有它的一體兩面，不過可以肯定的是隨著新制的導入，中央聯盟比賽自2027年起將呈現嶄新的面貌，中央、太平洋兩大聯盟的規則將統一，預期將有助於兩聯盟的平衡發展。日本職棒會長榊󠄀原定征對此發表評論：「在日本職棒（NPB）中，自1975年太平洋聯盟率先採用指定打擊制度以來，超過50年期間，中央聯盟採用『九人制』，太平洋聯盟則採用『DH制』，兩聯盟一直在不同規則下運行。」榊󠄀原定征會長補充：「我在就任主席時，也將『統一中央與太平洋聯盟的規則』列為課題之一，正是基於這樣的理由。」

中央聯盟阪神虎隊中川勇斗。阪神虎隊IG

原本季後賽制度在日本職棒也是2004年起由太平洋聯盟率先實行，直到2007年球季起中央聯盟才跟進，並統一命名為「CS（Climax Series）季後賽」。這次的兩聯盟統一實行DH指定打擊制，是近年來又一重大變革。