中職／又是虎頭蛇尾？下半季內憂外患 流浪獅想奪冠步履維艱

統一獅自2013年之後，就再也沒有坐上年度勝率第一的寶座，今年上半季奪冠，然而近年統一獅總是虎頭蛇尾，上半季神勇、下半季神隱，如今又內憂外患，要挑戰2020年之後再奪總冠軍，難度不低。

統一獅洋投梅賽斯上月遭韓職培證英雄挖角，衛蘭德宣告退休，一口氣少了兩名洋投，原本在陣中的蒙德茲本季投83.2局就出現54次四死球，控球實在抱歉，布雷克防禦率逼近4，壓制力也不如以往，雖然統一獅計畫再找2名新洋投，不過在831洋將登錄大限前宛如「拆福袋」，好不好用試過才知道。

統一獅先發輪值屋漏偏逢連夜雨，少了兩名洋投不說，先發本土投手最重要的林詔恩因左手肘傷勢本季確定報銷，3天前飛力獅感冒，胡智爲臨時頂替繳4局無失分先發好投，但胡智爲狀態並不穩定，很難成為先發輪值固定成員，老將郭俊麟和新秀周彥農也不是理想人選，統一獅先發輪值問題真的很大。

髙塩將樹是目前統一表現最穩定的牛棚投手，但除了他之外，其他後援投手都不算穩定，下半季牛棚防禦4.66就可以說明一切。聯合報系資料照

統一獅牛棚也是個問題，教練團十分倚賴髙塩將樹，到目前為止他的表現還是相當穩定，但除了他之外，統一獅後援投手都不算穩定，下半季牛棚防禦4.66就可以說明一切，髙塩將樹已36歲，今年常投跨局數，用球數和局數都很多，一旦髙塩將樹倒了，大概也就差不多了，前天慘遭台鋼雄鷹逆轉就是很好的例子。

事實上，統一獅打線也不是沒有隱憂，這幾年林子豪下半季表現總會下滑，今年也不例外，上半季敲8轟，下半季全壘打產量掛零，打擊率僅0.140，43打數打下2打點，近期又因膝傷下二軍調整，加上二壘手林靖凱受傷整季報銷，統一獅內野戰力深度變淺，主力外野手邱智呈表現不如去年，隊長陳傑憲帶傷上陣，成績難免打折扣。

最關鍵的還是「流浪獅」，受風災影響，台南球場內野觀眾席屋頂整修中無法使用，下半季統一獅被迫全台流浪，無法回到台南作戰，球員不但無法在熟悉的主場獲得最好的後勤補給，而且長期坐巴士累積的疲勞或造成脊椎負擔，這些都是看不到的隱憂，下半季統一獅戰績不振，多少都和「流浪獅」有關。

台南球場內野觀眾席屋頂整修中無法使用，下半季統一獅被迫全台流浪，無法回到台南作戰。統一獅隊提供

近年統一獅虎頭蛇尾的說法不是沒有根據的，2022年上半季勝率0.534，下半季只剩0.288，2023年上半季勝率0.586，下半季0.475，2024年上半季勝率0.617，下半季勝率0.492，都呈現開高走低的態勢。

今年上半季統一獅以勝率0.600登頂，拿到季冠軍賽後總教練林岳平就表明，目標拿下全年度勝率第一，然而下半季內外交迫，戰績長期在B段班，一連串意外讓猛獅走得步履蹣跚，古林睿煬轉戰日職後，統一獅一度用4大洋投加上髙塩將樹和穩定的攻守撐起一片天，如今獅群能否奮起有待觀察。