最速男林亞倫領軍 U15中華隊出征亞洲盃隊形搶先看

王婉玲
U15中華隊目標冠軍。圖／二重國中提供
2025年第12屆U15亞洲青少棒錦標賽將於8月17日至23日在台南舉行，中華代表隊自6月23日至今已經集訓一個多月，總教練邱耀宇表示，在台灣出賽具備天時地利人和要素，希望選手平常心、爭氣，目標就是冠軍。

中華隊精選18人最佳陣容，以國三應屆畢業生為主力，僅有陳泊佑、王羽翔兩名國二生，這段時間與高中、大學球隊進行練習賽，拉高強度，也安排夜間賽事，盼選手盡快適應。

中華隊由新北市二重國中拿下組訓權，邱總提到，中華隊集訓沿用二重國中訓練方式，二重國中的特色就是練得多，講求紀律、品行，「選手多練就熟能生巧，比賽時自然而然表現出來，『練習嚴厲，比賽鼓勵』」，此外，要求選手每天寫日記，邱總說，國中生的想法，有時大人不知道，目的是了解選手在想什麼，訓練上遇到哪些問題，才能有效解決。

林亞倫是中華隊陣中球速最快的投手。圖／二重國中提供
中華隊投打守平均，投手方面，林亞倫、柯邵捷、高品瀚、莊子濬、胡冠威扛下主力，在母隊都是主戰投手，柯邵捷、高品瀚、胡冠威是左投，而林亞倫、莊子濬、胡冠威都有140公里球速水準，林亞倫能達到146公里，是中華隊最速男，教頭認為他協調性好，投球有sense，比去年同期的U15國手劉任右還出色，未來性佳，好好培養的話，有機會朝旅外之路前進。

打線部分，前五棒可望由溫以恩、葉幸福、柯邵捷、江金澄、胡冠威擔綱，江金澄在母隊二重國中就是第四棒，習慣壓力，是最合適的人選，而指定打擊(DH)則安排沒先發的投手擔任。

守備也有大致陣形，捕手孫駿彥，二壘、游擊可望是葉幸福、張志強，三壘江金澄，外野則是溫以恩、陳瑞鑫、柯邵捷，一壘則有數名人選，胡冠威、莊子濬、曾乙喆都能守，就看投手安排。

中華隊總教練邱耀宇。圖／二重國中提供
邱耀宇過去是穀保家商教頭，是2004年IBA世界青棒賽教練團一員，當時曾在台灣打過國際賽，今年再度挑戰，他認為，主場有優勢，只是教練壓力比較大。去年帶領中華隊在U15世界盃奪下季軍的經驗也有幫助，邱總說，世界盃強度當然較強，亞洲盃主要對手就是日本、韓國，但每一場都要贏，不能大意，尤其首戰對韓國，就是派出狀況最好的選手就對了，盼先聲奪人。

