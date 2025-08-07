亞洲盃男籃／紐西蘭檔次太高中華隊恐難匹敵 重返8強仍看好

2025亞洲盃籃賽中華男籃預賽G2以87：60輕取伊拉克，預賽二連勝，8月10日將與紐西蘭爭預賽分組第一。

分組第一直接晉級亞洲盃八強，分組第2、3名還要打排位賽，爭取八強資格，中華男籃預賽G1以95：87擊敗菲律賓，情勢比較有利。

伊拉克外籍教練馬提奇(Veselin Matic)曾經執教伊朗、黎巴嫩，在亞籃頗富聲望，擁有出色戰績和口埤。但伊拉克實力、天賦和團隊都跟中華男籃有差距，中華隊12人輪流上場，贏得非常輕鬆。

中華vs.紐西蘭分組第一之戰，中紐實力和戰力分析讓人期待。

中華隊對伊拉克之戰，陳盈駿持球進攻。 FIBA ASIA

論實力和籃球歷史背景，即使紐西蘭今年亞洲盃派出來的並不是最精英國手，中華男籃基本上仍不是紐西蘭對手，幾個原因：

1、紐西蘭接近世界級球隊，在亞籃實力也僅次澳洲，不管是籃球實力背景天賦和人手，中華隊很難給紐西蘭帶來威脅。

2、紐西蘭跟澳洲是相同典型、球路球隊，10人輪換，戰力平均，攻守均衡，身材、力量、對位和個人能力都有相對優勢。中華隊面對這種攻守均衡，身材力量對位都更出色球隊一向沒轍。

3、中紐上次交手是2024年11月，中華男籃在兵源不齊情況下前三節還能咬住比分，給紐西蘭極大威脅，第四節才被拉開差距，中華64：81輸球。中紐最近兩次交手，中華男籃並沒有被紐西蘭直接打趴。

中華男籃在2024亞洲盃籃球資格賽分組預賽打紐西蘭兩場表現都不差，前三節都能保持競爭力，這次中華男籃兵源和天賦都更完整，球迷期待中華男籃能奮力一搏扳倒紐西蘭，打出歷史一戰。

中華對伊拉克之戰，高柏鎧持球進攻。 FIBA ASIA

紐西蘭今年亞洲盃即使不是精英陣容，中華男籃想要以下剋上，難度還是極高，只能期待中華隊臨場有超水準發揮，同時紐西蘭也要表現極度失常，中華隊才有機會逆襲取勝。

中紐之戰中華隊差距會在禁區、對位和防守。

像紐西蘭這種接近世界級球隊，一來對位沒有什麼弱點，每個位置都有力量能力和身材優勢。二是整體性，紐西蘭的整體和團隊合作就是優勢中華隊。三是禁區籃板和攻防，對位守不住和禁區籃板會是決勝點，紐西蘭更均衡身材對位優勢，會讓中華隊防守困難重重。

中紐之戰是一場六、四波比賽，紐西蘭勝算更高更有把握性。

中華隊對伊拉克之戰，賀丹(中)上籃進攻。 FIBA ASIA

回到亞籃八強戰情分析，今年亞洲盃預賽戰情大致如后：

1、澳洲獨佔一檔，包括紐西蘭都很難抗衡。

2、紐西蘭是第二檔球隊。

3、日本、南韓、菲律賓、黎巴嫩、卡達、伊朗、約旦、大陸、中華實力很接近，中華男籃實力可能不及日、韓、大陸、菲、伊朗，但差距非常有限，戰績互咬情況會很混亂。中華男籃已經拿下菲律賓，信心和團隊戰力大增。

中華隊對伊拉克之戰，林庭謙全場表現出色。 FIBA ASIA

中華男籃今年重返亞籃八強情勢看漲，即使輸紐西蘭，但以中華隊今年陣容深度和天賦，中華隊除了對澳、紐沒有勝算，打其他球隊都很接近，只要防守和籃板扛得住，中華隊都有機會贏球。

中紐之戰內容和結果會是今年中華男籃重返亞籃八強重要指標。