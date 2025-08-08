中職／不演了嗎？曾是球員餐點模範生 桃猿如今卻陷食安危機

這幾天樂天桃猿球員食安問題再度成為話題，但為什麼其他球隊不會發生這種事，唯獨樂天桃猿在球員「吃」的東西會頻頻躍上媒體，球團真的應該要好好檢討，是不是有心要改善，至少讓球員吃的安全、安心。

中華職棒最早期時，球隊都是由管理到球場之後，在球場週遭購買食物跟球員吃，東西包羅萬象，有麵線、包子、麵條、湯品、各類小吃、便當…等，讓球員在賽前吃完東西再上場比賽，通常球員賽前不會吃很多的食物，比賽後球隊會提供便當讓球員吃。

LaNew熊進入職棒，以高雄澄清湖球場為主場，為了讓球員可以吃到熱騰騰的食物，以及吃得健康一些，特別聘請廚所烹煮，且在球場設置球員餐廳，讓球員、教練甚至球團人員都可以到餐廳用餐，LaNew熊是首開先例在球場廚師現場煮的食物給球員吃。

樂天桃猿前身Lamigo桃猿隊董事長劉保佑(中)，一直關注球員飲食問題。 聯合報系資料照

這個作法延續從LaNew熊搬到桃園變成Lamigo桃猿，都一直持續做著，賽前也會把食物搬到球員休息室，方便球員食用，讓其它球隊都非常羨慕，造成其他球隊更進，自己請廚師，或與外面的餐廳合作在球場準備外燴食物。

如今其他球隊不只在主場有豐盛的餐點，就連客場也是「自助餐」，球隊的營養師也會提供建議要準備何種食材、採用什麼烹煮方式，讓球員可以吃得好，還能吃得更健康。

不僅僅是例行賽，當時LaNew熊或Lamigo桃猿在屏東棒球場、嘉義縣立棒球場春訓，也都有專人準備午餐，讓全隊食用，甚至於去採訪春訓的媒體，都不用擔心午餐沒得吃，都可以跟球員、教練在餐廳享用美味的午餐，還有水果可以吃。

前總統馬英九(右)，曾參觀LaNew熊餐飲區，還與當時球員陳金鋒共餐。 聯合報系資料照

這些都是LaNew熊或Lamigo桃猿率先的做法，之後其它有固定自己春訓基地的球團也仿傚，如中信兄弟在屏東的春訓基地，也有廚師煮食物給球員享用，球員吃的安心，有不好之處也會反映給球團去處理。

樂天桃猿接手Lamigo桃猿之後，如今卻被認為是6隊中，球員吃的最差的一隊，之前已爆發過一波食安風暴，再傳出8月2日吃的食物中有死蒼蠅，甚至還有活蛆，這已經不是食物的美味問題，而是食材的安全問題，重點是怎能讓長蛆的食物送出來。

甚至還有球界人士爆料，8月2日樂天桃猿是在台北大巨蛋比賽，但下午2點就要球員在桃園球場用餐。

球界人士爆料，樂天桃猿在台北大巨蛋比賽，下午2點就要球員在桃園球場先用餐。 聯合報系資料照

第一次發生後，樂天桃猿說會改進，如今這一次更誇張，讓人懷疑球團是否有心要改善，讓球員吃得好才有體力在球場上拚戰，吃的成本就要提高，怎會刪減球員的用餐飲成本，根本不是一支「職業」球隊該有的作法。

更甚者，樂天桃猿在日本職棒有樂天金鷲球隊，日本職棒球團的提供的球員吃的東西十分注重，中信兄弟總教練平野惠一談到日職球隊供餐時，坦言日職這方面真的做得很好，日職球隊會非常注重飲食的安全管理，就像飯店自助餐的管理形式，提供給球員的餐點是包羅萬象，各式各樣的東西，讓選手自己去選擇，當然也會考量到營養的平衡以及量。

同屬日本樂天集團底下的職棒球隊，採用樂天金鷲的方式，樂天桃猿的供餐應該是6隊最好，不應該是6隊最差，而且樂天金鷲一軍或二軍也不會發生如同樂天桃猿的球員食安事件。

如果連球員最吃的問題還不能顧及，真的要讓人懷疑樂天桃猿是不是有心要繼續經營下去，圖為主力戰將林立。 聯合報系資料照

不要跟樂天金鷲相比，至少也要讓球員吃的安心與健康。民以食為天，球員當然也是，如果連球員最吃的問題還不能顧及，真的要讓人懷疑樂天桃猿是不是有心要繼續經營下去。