快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

倉促延攬狄佛斯打亂化學效應 巨人戰績狂洩恐悔不當初

聯合新聞網／ 陳光立
波西本季粉墨登台欲大施拳腳，未料卻栽在狄佛斯這筆交易上，管理團隊誤判形勢迅速出手，未料卻打亂自家的化學效應，從此戰績一路狂洩。 美聯社
波西本季粉墨登台欲大施拳腳，未料卻栽在狄佛斯這筆交易上，管理團隊誤判形勢迅速出手，未料卻打亂自家的化學效應，從此戰績一路狂洩。 美聯社

還記得今年初春訓我曾撰稿，指舊金山巨人隊今年可望大有所為，他們的打線有感提升、投手勇敢攻擊，還在仙人掌聯盟繳出21勝6敗佳績。未料，時間來到7月底卻變賣家隊伍邁入重建，這還是在交易到美聯強打狄佛斯（Rafael Devers）後發生的事情。相比於近來波士頓紅襪隊戰績長紅，不得不讓人聯想巨人推動的交易到底錯在哪裡？

我們不得不承認，巨人隊大膽交易換來狄佛斯的計劃宣告失敗，球隊戰績直線下滑之際，尤其對比選擇出清的紅襪隊，卻在下半季強勢衝進季後賽爭奪行列。回想起來，巨人隊在季中期發動驚人交易的豪氣，將哈里森（Kyle Harrison）和希克斯（Jordan Hicks）送走，迎來紅襪隊原本的看板球星狄佛斯時，操作被美媒譽為足以改變命運的賭局。當然，語意是說波西（Buster Posey）要幹大事了！季前的運籌帷幄，再加上憑空撿來狄佛斯這根棒子，對當時41勝31敗的巨人隊而言，理應是錦上添花，在競爭激烈的國聯西區升級競爭力，展現他們的奪冠野心，結果卻不然。

一個狄佛斯造就兩樣情，送神後的波士頓紅襪隊是披荊斬棘、一路狂飆，竟在美聯東區竄出成為黑馬，反觀舊金山巨人隊陷入陰霾，趕在交易大限前出清即戰力。 路透
一個狄佛斯造就兩樣情，送神後的波士頓紅襪隊是披荊斬棘、一路狂飆，竟在美聯東區竄出成為黑馬，反觀舊金山巨人隊陷入陰霾，趕在交易大限前出清即戰力。 路透

棒球就是如此奇妙，如同人生一般曲折離奇，關鍵在於時機過早。如今看來，巨人隊高層的判斷可能嚴重失準。自迎來狄佛斯後爭議不斷，包括缺席一壘守備練習遭教練點名，接著是戰績狂洩，巨人從季後賽希望隊伍淪為交易截止日的賣家，15勝26敗暴跌徹底顛覆走向。而原本看似精明的強勢操作，如今卻像變質牛奶般令人作噁，反觀紅襪隊是眉開眼笑，昔日隊友公開說要往前看、不再眷戀狄佛斯這位出走的領袖，然後勢如破竹，交易定案後斬獲26勝15敗（剛好倒過來）包含數波連勝，不僅超越宿敵紐約洋基隊，更在美聯東區佔據有利位置。

狄佛斯在波士頓的73場比賽鬱鬱寡歡，但沒耽誤場上效率，仍是令人熟悉的全明星，打擊率高達2成72，附帶15支全壘打和58分打點。但飛到加州灣區披上國聯的橘黑戰袍，打了41場變成2成27打擊率、5轟與19分打點。他對環境的不適應完全暴露，成拖油瓶把巨人一路帶入打擊低潮。往好處想，巨人隊管理團隊還知道當機立斷，與其苦苦支持不如放眼未來，趕在交易截止日直接大甩賣，啟動重建程序，火球連發的終結者杜瓦（Camilo Doval）改披洋基戰袍，換回以內野手羅德里格茲（Jesús Rodríguez）為首的農場新秀，包含維里林(Trystan Vrieling)和迪羅薩（Carlos De La Rosa）等潛力菜鳥。以詭異側投闖出名堂的佈局投手羅傑斯(Tyler Rogers)前往紐約大都會，換來布托(José Buttó)、吉伯特(Drew Gilbert)和蒂德韋爾(Blade Tidwell)一整個包裹。就連更衣室的領袖亞澤姆斯基(Mike Yastrzemski)也被交易到堪薩斯皇家隊，換到新生代投手馬爾特(Yunior Marte)。如此大的變更，代表著波西操盤失利，這舉措不是小修小補，而是徹底重建的信號。

巨人隊過早出手，將未來押注狄佛斯一人身上，結果真的「呷緊弄破碗」。 法新社
巨人隊過早出手，將未來押注狄佛斯一人身上，結果真的「呷緊弄破碗」。 法新社

舊金山過早出手，將未來押注狄佛斯一人身上，一廂情願相信他會是拼冠軍的最後拼圖，當人抵達、沒繳出水準後，才發現整套陣容根本不到競爭水準。一票配角崩潰、牛棚投手解體、狄佛斯低迷不夠連帶打線全面熄火。狄佛斯不是更衣室毒藥，剛來的他仍為稱職打者，但即便強打也需團隊當靠山才能發揮贏球作用。高層誤判自身的競爭力，如今只落得守備位置不固定的昂貴球星，與休季漫長的待辦清單，殊不知打造隊伍不僅需要明星光環，更需團隊凝聚力與核心架構，而不是東拼西湊找來頂級好手，短時間高潮以為自己準備好推倒同區的洛杉磯道奇隊。

一筆補強導致戰局翻轉，到截稿日57勝57敗的巨人隊離外卡最後席次有5.5場勝差。在近期低迷狀態下（本周二擊敗匹茲堡海盜隊前吞三連敗），要逆轉形勢希望渺茫。更重要是狄佛斯在舊金山的低潮持續，154個打數OPS僅0.715，OPS+108，多數時間甚至無法參與守備，卻仍背負剩餘8年、年均2910萬美元的大約，這恐怕是令巨人高層更頭疼的事，還會有誰願意承接呢？巨人推動的交易錯就在時機點掌握欠佳，假設狄佛斯他們不撿，很可能在交易大限弄到蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、塔克（Kyle Tucker）等，一筆充滿野心的交易，最終成為阻礙未來補強的絆腳石，巨人此時或許需要一位幫狄佛斯調整狀態的導師，多過繼續打電話詢問其他交易機會。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

巨人 MLB專欄 Rafael Devers

陳光立

追蹤

相關新聞

史密斯在MVP群包圍下低調強 有望成史上第5位打擊王捕手

水手隊今年有位暫居全聯盟全壘打王的超級捕手砲羅利(Cal Raleigh)，但千萬別忽略道奇可能也會誕生一位打擊王捕手史密斯(Will Smith)。在三位MVP巨星的包圍下，史密斯的星度在道奇打線中

倉促延攬狄佛斯打亂化學效應 巨人戰績狂洩恐悔不當初

還記得今年初春訓我曾撰稿，指舊金山巨人隊今年可望大有所為，他們的打線有感提升、投手勇敢攻擊，還在仙人掌聯盟繳出21勝6敗佳績。未料，時間來到7月底卻變賣家隊伍邁入重建，這還是在交易到美聯強打狄佛斯（R

中職／天才打者林安可100HR達陣 獅子軍重砲軌跡大揭密

【撰文・鄧心瑜】 統計至7月23日為止，林安可本季出賽41場不算多，卻能在有限打席中敲出17轟、全聯盟僅次魔鷹，堪稱長打製造機，難以想像原本林安可在業餘時期還是以投手身分入選國家隊，新人年狂轟3

為延續字母哥時代最後豪賭 公鹿今夏破釜沉舟有多瘋？

每年NBA休賽季總是令球迷感到血脈噴張，也是各隊制服組一年一度大展拳腳的機會，整個賽季的競爭始於夏天，如何決勝暑假更是總管們想留住烏紗帽的必考題，今年有著意料之外的買家與賣家，上演不少跌破眼睛的瘋狂操

中職／專養打者！小將4年蛻變強棒 農場成效成就兄弟霸業

這幾年中華職棒競爭激烈，想要穩定維持戰力，除了主力球員外，還必須倚賴後勤的供給。在終止冠軍荒的中信，能夠在近年屢屢打入季後賽，甚至4年拿下3座總冠軍，不只是仰賴即戰力的進補，更重要的是深耕多年的農場系

交易大限費城人、水手是最大贏家 道奇、老虎無作為成輸家

2025年大聯盟的交易大限已過，各方關注在這場各隊GM角力的競爭中，誰是最大贏家，福斯（FOX）體育台的三位球評羅德里格茲（Alex Rodriguez）、基特（Derek Jeter）和歐提茲（Da

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。