倉促延攬狄佛斯打亂化學效應 巨人戰績狂洩恐悔不當初

還記得今年初春訓我曾撰稿，指舊金山巨人隊今年可望大有所為，他們的打線有感提升、投手勇敢攻擊，還在仙人掌聯盟繳出21勝6敗佳績。未料，時間來到7月底卻變賣家隊伍邁入重建，這還是在交易到美聯強打狄佛斯（Rafael Devers）後發生的事情。相比於近來波士頓紅襪隊戰績長紅，不得不讓人聯想巨人推動的交易到底錯在哪裡？

我們不得不承認，巨人隊大膽交易換來狄佛斯的計劃宣告失敗，球隊戰績直線下滑之際，尤其對比選擇出清的紅襪隊，卻在下半季強勢衝進季後賽爭奪行列。回想起來，巨人隊在季中期發動驚人交易的豪氣，將哈里森（Kyle Harrison）和希克斯（Jordan Hicks）送走，迎來紅襪隊原本的看板球星狄佛斯時，操作被美媒譽為足以改變命運的賭局。當然，語意是說波西（Buster Posey）要幹大事了！季前的運籌帷幄，再加上憑空撿來狄佛斯這根棒子，對當時41勝31敗的巨人隊而言，理應是錦上添花，在競爭激烈的國聯西區升級競爭力，展現他們的奪冠野心，結果卻不然。

一個狄佛斯造就兩樣情，送神後的波士頓紅襪隊是披荊斬棘、一路狂飆，竟在美聯東區竄出成為黑馬，反觀舊金山巨人隊陷入陰霾，趕在交易大限前出清即戰力。 路透

棒球就是如此奇妙，如同人生一般曲折離奇，關鍵在於時機過早。如今看來，巨人隊高層的判斷可能嚴重失準。自迎來狄佛斯後爭議不斷，包括缺席一壘守備練習遭教練點名，接著是戰績狂洩，巨人從季後賽希望隊伍淪為交易截止日的賣家，15勝26敗暴跌徹底顛覆走向。而原本看似精明的強勢操作，如今卻像變質牛奶般令人作噁，反觀紅襪隊是眉開眼笑，昔日隊友公開說要往前看、不再眷戀狄佛斯這位出走的領袖，然後勢如破竹，交易定案後斬獲26勝15敗（剛好倒過來）包含數波連勝，不僅超越宿敵紐約洋基隊，更在美聯東區佔據有利位置。

狄佛斯在波士頓的73場比賽鬱鬱寡歡，但沒耽誤場上效率，仍是令人熟悉的全明星，打擊率高達2成72，附帶15支全壘打和58分打點。但飛到加州灣區披上國聯的橘黑戰袍，打了41場變成2成27打擊率、5轟與19分打點。他對環境的不適應完全暴露，成拖油瓶把巨人一路帶入打擊低潮。往好處想，巨人隊管理團隊還知道當機立斷，與其苦苦支持不如放眼未來，趕在交易截止日直接大甩賣，啟動重建程序，火球連發的終結者杜瓦（Camilo Doval）改披洋基戰袍，換回以內野手羅德里格茲（Jesús Rodríguez）為首的農場新秀，包含維里林(Trystan Vrieling)和迪羅薩（Carlos De La Rosa）等潛力菜鳥。以詭異側投闖出名堂的佈局投手羅傑斯(Tyler Rogers)前往紐約大都會，換來布托(José Buttó)、吉伯特(Drew Gilbert)和蒂德韋爾(Blade Tidwell)一整個包裹。就連更衣室的領袖亞澤姆斯基(Mike Yastrzemski)也被交易到堪薩斯皇家隊，換到新生代投手馬爾特(Yunior Marte)。如此大的變更，代表著波西操盤失利，這舉措不是小修小補，而是徹底重建的信號。

巨人隊過早出手，將未來押注狄佛斯一人身上，結果真的「呷緊弄破碗」。 法新社

舊金山過早出手，將未來押注狄佛斯一人身上，一廂情願相信他會是拼冠軍的最後拼圖，當人抵達、沒繳出水準後，才發現整套陣容根本不到競爭水準。一票配角崩潰、牛棚投手解體、狄佛斯低迷不夠連帶打線全面熄火。狄佛斯不是更衣室毒藥，剛來的他仍為稱職打者，但即便強打也需團隊當靠山才能發揮贏球作用。高層誤判自身的競爭力，如今只落得守備位置不固定的昂貴球星，與休季漫長的待辦清單，殊不知打造隊伍不僅需要明星光環，更需團隊凝聚力與核心架構，而不是東拼西湊找來頂級好手，短時間高潮以為自己準備好推倒同區的洛杉磯道奇隊。

一筆補強導致戰局翻轉，到截稿日57勝57敗的巨人隊離外卡最後席次有5.5場勝差。在近期低迷狀態下（本周二擊敗匹茲堡海盜隊前吞三連敗），要逆轉形勢希望渺茫。更重要是狄佛斯在舊金山的低潮持續，154個打數OPS僅0.715，OPS+108，多數時間甚至無法參與守備，卻仍背負剩餘8年、年均2910萬美元的大約，這恐怕是令巨人高層更頭疼的事，還會有誰願意承接呢？巨人推動的交易錯就在時機點掌握欠佳，假設狄佛斯他們不撿，很可能在交易大限弄到蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、塔克（Kyle Tucker）等，一筆充滿野心的交易，最終成為阻礙未來補強的絆腳石，巨人此時或許需要一位幫狄佛斯調整狀態的導師，多過繼續打電話詢問其他交易機會。