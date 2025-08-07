史密斯在MVP群包圍下低調強 有望成史上第5位打擊王捕手

水手隊今年有位暫居全聯盟全壘打王的超級捕手砲羅利(Cal Raleigh)，但千萬別忽略道奇可能也會誕生一位打擊王捕手史密斯(Will Smith)。在三位MVP巨星的包圍下，史密斯的星度在道奇打線中顯得黯淡了些，但事實上他今年才是真正低調強的超級捕手，且還有機會成為史上第五位拿下打擊王的捕手。

史密斯雖已是三屆明星賽球員，也是近年全聯盟最頂級的捕手之一，但光環始終不及大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)與弗里曼(Freddie Freeman)這三大巨星。然而今年貝茲與弗里曼的表現都不如去年，反倒史密斯不僅穩定輸出，甚至打出生涯最好的成績。他在本文截稿前繳出.321打擊率、.420上壘率、.536長打率、.956OPS、168OPS+、14轟、50打點與4.2bWAR的成績，其中打擊率與上壘率都是國聯榜首，OPS+則僅次大谷翔平、bWAR值則排在第5位，如此表現其實足以排在國聯MVP的前段班，但卻鮮少被提及。

大聯盟史上只有4位捕手曾拿下打擊王，前一位是2012年巨人隊波西。 美聯社

大聯盟史上只有4位捕手曾拿下打擊王，分別為1926年的哈格雷夫(Bubbles Hargrave)、1938與1942年的隆巴迪(Ernie Lombardi)、2006、2008與2009年的茂爾(Joe Mauer)及2012年的波西(Buster Posey)。其中隆巴迪與茂爾都是名人堂成員，波西也被視為未來名人堂的人選，若史密斯能與幾位傳奇前輩齊名實屬不易。

史密斯目前以.325的打擊率在國聯暫時領先隊友弗里曼的.305及馬查多(Manny Machado)的.299。雖然差距不算小，但畢竟球季還有兩個月，變數還很多，就看他後續是否能夠維持高檔的狀態。

史密斯上季的成績為.248打擊率、.327上壘率、.760OPS、113OPS+、20轟與75打點，雖已是頂級捕手的表現了，但沒想到今年還能夠突飛猛進。而他本季能再進化的關鍵就是在選球上更有耐心。

史密斯(左)已是三屆明星賽球員，也是近年全聯盟最頂級的捕手之一。 路透

過去史密斯就已有相當好的本壘板紀律，而今年他選球更加精準。保送比率14.5%與保送/三振比0.76分別排在全聯盟第8與第15，並雙雙創下生涯新高。在出棒時機部分，他的壞球追打比率23.5%與好球出棒率60.9%分別排在全聯盟第9與第20，也寫下生涯新低，表示他本季不再隨意出棒，等到中意的球才會選擇攻擊，也確實收到很好的成效。

道奇隊的MVP打線今年僅剩大谷翔平仍具MVP水準，目前他也是國聯MVP的領跑者，而貝茲則陷入生涯空前低潮，弗里曼則與MVP級表現尚有段距離。這時史密斯適時挺身而出，是道奇能持續在國聯西區領先的關鍵之一，而他能否成為史上第5位打擊王捕手，也是球季結束前必須關注的焦點。