中職／小將4年蛻變強棒 農場成效成就兄弟霸業

這幾年中華職棒競爭激烈，想要穩定維持戰力，除了主力球員外，還必須倚賴後勤的供給。在終止冠軍荒的中信，能夠在近年屢屢打入季後賽，甚至4年拿下3座總冠軍，不只是仰賴即戰力的進補，更重要的是深耕多年的農場系統。從先發主力到板凳深度，幾乎每個位置都有多位人選，即使主將休兵仍能維持戰力，是他們成為聯盟強權的重要關鍵。

2014年中信接手兄弟象後，初期大張旗鼓從即戰力及自由市場著手，但可惜總缺臨門一腳。2020年開始重新建構農場制度，當家球星彭政閔退役後轉任農場總監，並找來曾在日本職棒軟銀鷹隊編成育成部待過的藤田学輔佐，搭配二軍總教練林威助的經驗。從運動科學及個別訓練方案，協助打者技術養成，並適時分配一、二軍的出賽機會，讓年輕球員有完整的銜接機制及養成流程，日後農場穩定輸出奠定基礎。

這幾年，中信兄弟農場成果陸續展現於一軍戰場。包含2019年加入的岳政華及曾頌恩、2020年選入的宋晟睿及黃韋盛、2021年的張仁瑋等，都已經成為一軍的戰將，甚至入選國家隊。他們除了兌現天賦外，幾乎都是攻、守、跑俱佳，還長出不錯的長打能力，養成的狀況非常全方位，展現出極高的完成度。他們的崛起，讓黃衫軍的外野即使陳文杰、陳子豪陸續出走還能維持戰力，讓內野出現傷兵時也能老神在在。

2019年加入中信兄弟的曾頌恩，如今成為球隊重砲打者。 聯合報系資料照

檢視中信兄弟的養成方針，首先他們給予年輕好手相對充足的時間，即使未能納入60人保護名單都還是讓球員看到希望，願意留下來。他們整體策略不躁進，沒有一定要讓球員馬上成為即戰力，幾乎都要耗費將近4年以上，小將們不斷在二軍調整及訓練，偶爾上一軍賺取經驗。雖然初期幾乎都是慘不忍睹的成績，但球團並不苛責，因為一軍仍有人扛著，因此相對有耐心。另外再從心理素質、技術穩定度各方面檢視，養兵千日的成果，用兵一時就是旗開得勝，當球員蛻變就能成為穩定貢獻戰力的時候。

不過，這套模式並不一定適用所有球團，以富邦悍將為例，球隊沒有太多戰力銜接，因此年輕小將總背負更多期待，但因組織重建頻繁，教練團更替頻率高，養成系統尚未穩定。如2021年的王苡丞因為方針不斷改變，仍無法破繭而出，2023年加入的王念好，還需要更多二軍調整、一軍賺經驗的磨練，但似乎教練跟球迷都無法再等待。另外如味全龍，再奪冠後策略從養成改為Win Now，大舉從自由市場找人，雖仍有小將冒出，但因為磨練機會減少，目前狀況沒有像以往如此令人驚豔。

中信兄弟2020年選進宋晟睿，歷經球隊農場培養。 聯合報系資料照

整體來說，中信兄弟的養成成功，主要在於夠有耐心及策略一致，願意花4年以上，有系統性的養成一名好手，讓小將蛻變成強棒，每一步按部就班、以球員長遠發展為優先。這樣的養成典範可以成為農場成功的範例，更提升球隊競爭力，讓黃衫軍持續是冠軍熱門隊伍。