為延續字母哥時代最後豪賭 公鹿今夏破釜沉舟有多瘋？

每年NBA休賽季總是令球迷感到血脈噴張，也是各隊制服組一年一度大展拳腳的機會，整個賽季的競爭始於夏天，如何決勝暑假更是總管們想留住烏紗帽的必考題，今年有著意料之外的買家與賣家，上演不少跌破眼睛的瘋狂操作，舉凡2024年冠軍塞爾蒂克出清兩張年逾3000萬美元級球星，火箭以榜眼少主格林（Jalen Green）和頂級3D布魯克斯（Dillon Brooks）為代價，從太陽網羅頂級單打手杜蘭特（Kevin Durant）補足上季陣容最大缺陷，以及金塊為了約柯奇（Nikola Jokic）放手一搏，犧牲價值極高未來首輪強化輪替深度，都再度重塑了聯盟戰力版圖，群雄並起的NBA，來年依舊充滿未知數，雷霆能否上演8年來首次連霸偉業引人關注。

在這些琳瑯滿目的操作中，最令人意外的莫過於公鹿隊扮演程咬金，從溜馬手中搶來了聯盟最佳延伸五號之一的透納（Myles Turner），除了以4年1.07億價碼讓這名亞軍中鋒願意琵琶別抱，更直接將季後賽阿基里斯腱受傷、整季報銷的里拉德（Damian Lillard）裁掉，將其剩餘兩年1.13億美金合約攤提成5年，未來5年里拉德每年將佔公鹿薪資空間達2200萬美元，且確定為零貢獻。

公鹿隊從溜馬手中搶來了聯盟最佳延伸五號之一的透納。 法新社

公鹿以主控哈勒戴（Jrue Holiday）為主的豪華籌碼迎接「忠誠」出名的里拉德，期盼能與球隊王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成聯盟最可怕擋拆組合，向著冠軍金盃邁進，但短短兩年時間便以如此近乎冷血、闊氣方式硬是生出足夠薪資空間，此舉讓溜馬被殺得措手不及，畢竟他們看準了市場上有薪資空間的季後賽球隊不多，想透過市場現況壓價，使其接受平均2000萬左右短約，從未想過當家中鋒會被同區勁敵挖角。

美國體育網站《The Ringer》將公鹿的操作形容是「Panic Move」，意思是「驚慌失措的舉動」，且為此付出極大代價，從簽約後各種消息也能看出公鹿的急迫性，除了將里拉德大約拆分成5年套牢，壓縮未來操作彈性，據傳公鹿在談判時並沒有給透納太久的思考時間，展現出對於「贏在當下」、「短期衝冠」的需求，不只誠意到位也有爭冠目標，和失去一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）並將明年視為過渡期的溜馬比起來，面子裡子都符合才剛在總冠軍賽飲恨的透納需求。

當然，這筆簽約對原先薪資結構陷入僵局的公鹿而言確實是振奮的好消息，少了里拉德的公鹿本來明年幾近被踢出冠軍競爭者的行列，少了先發控衛與中鋒，實力被預估落在中段至季後賽邊緣，現今拆東牆補西牆引進透納後重燃希望，而透納也可能是安戴托昆波生涯搭配過最好的中鋒，與過去幾年的先發中鋒洛培茲（Brook Lopez）相比，透納同樣擁有優秀的三分射程與護框能力，從火鍋王起家的透納具備更好機動力也更年輕，作為洛培茲升級版一點都不為過。

少了里拉德(圖)的公鹿本來明年幾近被踢出冠軍競爭者的行列，如今有了更大薪資彈性空間，拆東牆補西牆引進透納後重燃希望。 美聯社

如果公鹿是支冠軍強力攪局者的話，未來連續5年把破2000萬的無效戰力擺在陣容中或許是權衡之下的必要之惡，畢竟這可是創下NBA史上最大延伸支付合約紀錄，即便在團隊薪資年年調漲的未來仍舊是沉重負荷，但回到現實面，公鹿會因為多了透納而一口氣拉高球隊天花板嗎？遺憾的是，答案可能是否定的。

在歷史級巨星安戴托昆波率領下，公鹿將陣容攤開仍有嚴重缺陷，這支球隊沒有實質意義上符合、且搬得上檯面的控球後衛，當一支球隊的「純」控衛人選剩下場均出賽19.1分鐘、命中率連3成5都不到的米西奇（Vasilije Micic），實在很難相信這支球隊能走多遠，透納確實優秀，是高於平均的準明星級中鋒，這筆合約價碼也絕對不算貴，但他終究是個無法以一己之力決定球隊上限的頂級角色球員，事實上在溜馬殺進總冠軍賽的驚奇之路上，透納場均29.3分鐘比例行賽的30.2分鐘還少，得分、籃板、三分命中率都有所下滑，更何況透納持球能力普普，成績很大部分取決於持球者，哈利伯頓是聯盟最頂級區間，最大化透納的機動性與外圍火力，但當哈利伯頓不在場上，上季透納的三分命中率會從逼近4成掉到不及3成，來到少了控衛的公鹿，透納絕對不會希望擋拆夥伴剩下字母哥或是小波特（Kevin Porter Jr.），進入到季後賽，透納也無法用個人能力打破僵局。

粗暴清出薪資空間網羅透納，加上以時會價碼續留崔蘭特（Gary Trent Jr.）、波提斯（Bobby Portis）等人強化自身戰力、削減同區強隊讓公鹿在開市時顯得像夏季大贏家，不過公鹿後續付出代價遠遠超過帳面上的合約數字，諷刺的是，里拉德攤提後的合約長度比透納的合約長，也搞不好比安戴托昆波剩餘的巔峰期還長，比起超乎想像的天才之舉，狗急跳牆的激烈舉動或許更適合拿來詮釋，他們原可考慮用中產合約簽下實力比不上透納、但性質接近的便宜中鋒，卻選擇在透納身上透支所有未來彈性。

公鹿全力打造爭冠陣容，主要為了讓安戴托昆波放棄交易可能，儘管合約還剩下3年時間，但他從未全然否認離隊的意願。 美聯社

這一切的一切都是為了讓安戴托昆波放棄「吹密」可能，儘管合約還剩下3年時間，但他從未全然否認離隊的意願，一旦擺上貨架將成全聯盟競逐對象，這也不是公鹿第一次在球隊未來發展的關鍵節點作出大舉動，用行動向字母哥喊話「密爾瓦基值得留下」，交易進里拉德的前一年公鹿剛被熱火上演老八傳奇，缺乏強力持球點是不容忽視問題，於是才有了哈勒戴換里拉德這筆交易；再追溯到2020年，哈勒戴的到來也是基於相同原因，公鹿連年在季後賽止步，為了追求後場防守，包出三張首輪籤解決需求，也順利在當年摘下冠軍。

前兩次大交易都成功讓字母哥簽下續約合同，撇開實際效益，對公鹿而言，展現決心讓頭號球星認可並續留，成為下個「一人一城」代表人物才是最重要目的，但能否順利達成？ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）的發文透露一些端倪，裁掉里拉德時指出字母哥對此舉不甚滿意，近期又發文透露，字母哥仍對公鹿爭冠能力存疑，未來選擇尚未定案，對一切可能性抱持開放，種種信號想必會讓公鹿制服組如坐針氈，這個夏天承擔風險和回報恐怕是巨大的不對等，倘若事情往最壞結果發展，高達2200萬薪資空間的損失絕對會讓他們痛心疾首。