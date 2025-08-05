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與唐西奇提前續約 分手詹皇「湖人連續劇」完結篇即將上檔

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
湖人用三年1.65億美元提前續約唐西奇(77號)，大多數主力都出席，但詹姆斯和他兒子布朗尼都沒出席。 美聯社
湖人用三年1.65億美元提前續約唐西奇(77號)，大多數主力都出席，但詹姆斯和他兒子布朗尼都沒出席。 美聯社

湖人用三年1.65億美元提前續約唐西奇，湖人大多數主力八村壘、文森、艾頓、范德比爾、史馬特都出席湖人老大唐西奇簽約記者會。但詹姆斯和他兒子布朗尼都沒出席。

湖人前老闆珍妮巴斯帶著湖人團隊前往賭城拉斯維加斯開趴慶祝唐西奇續約，湖人未來五年擁有接班詹姆斯核心新領袖，詹姆斯和布朗尼依然沒出現。

這齣「湖人連續劇」接下來會如何延續？老詹和湖人會不會分手?唐西奇在湖人和老詹之間會扮演什麼角色？肯定精采有趣。

各種跡象都顯示，詹姆斯和唐西奇之間沒有問題，老詹知道湖人現在未來都是唐西奇的，他衷心為唐西奇送上祝福。唐西奇也知道，老詹和湖人正走在不同路上，湖人忙著建立核心、出清薪資空間、補強，老詹心裡只有一個目標：全力奪冠。

唐西奇當然懂老詹，他能理解老詹想法和立場。

唐西奇(左)能理解詹姆斯想法和立場。 美聯社
唐西奇(左)能理解詹姆斯想法和立場。 美聯社

湖人隨隊記者一再說明老詹和唐西奇之間已經為新賽季充分溝通，兩人之間沒有問題。老詹尊重唐西奇，唐西奇敬重老詹，湖人未來是唐西奇的，唐西奇想要帶領湖人奪冠，這是他的目標和成為湖人信念。

至於詹姆斯怎麼想、如何投入，這又是老詹自己的問題，以及他跟湖人之間的關係，唐西奇無從置喙。

續約完，接下來唐西奇就得把老詹和湖人拉在一起，嘗試去解決湖人現在和未來的奪冠目標和所有問題。

這些問題包括：

1、湖人必須交易老詹，因為老詹跟湖人建隊目標已經不在同一時間軸，再耗下去對大家都沒好處。

2、湖人和唐西奇必須了解老詹想法和意願，並盡力尊重老詹，找到一個三方都能接受平衡點。

3、湖人得儘快為唐西奇找到二當家，因為這個二當家不會是詹姆斯，最快明年夏天，最慢2027年夏天，湖人就得為唐西奇找到最佳得力助手，帶領湖人全力爭冠。

明、後年球季，湖人就得為唐西奇找到最佳得力助手，打造屬於他的奪冠團隊。 路透
明、後年球季，湖人就得為唐西奇找到最佳得力助手，打造屬於他的奪冠團隊。 路透

唐西奇目前在湖人已經有一個三當家里夫斯，但湖人想要奪冠，必須要簽下一個能取代詹姆斯，甚至比詹姆斯更強大的二當家。

湖人和老詹之間「雙方都不想公開說的秘密」，但「確定只有分手一途」的方向，必須唐西奇居中斡旋才有可能解套。

詹姆斯今年夏天幾乎不過問、不關心湖人自由市場簽約、撿人、唐西奇提前續約等所有大小事，湖人和詹姆斯關係已經「無法化解」，而且「完全不同調」。這齣湖人連續劇得在季前儘快解套，唐西奇需要努力演好湖人老大，為他的球隊和爭冠之路找到最佳解套方案。

湖人現在把隊交給唐西奇，下一步就是如何跟詹姆斯分手，何時分手，如何創造彼此都喜歡的結局。

湖人現在把隊交給唐西奇(左)，下一步就是如何跟詹姆斯分手。 路透
湖人現在把隊交給唐西奇(左)，下一步就是如何跟詹姆斯分手。 路透

湖人連續劇最終完結篇應該會在開季前就上演，交易詹姆斯是湖人想做卻又不知如何著手最大挑戰。

26歲唐西奇可能也不知道該如何著手，但他得努力帶領湖人前進，移開詹姆斯還是調合詹姆斯，兩件事都比奪冠更難。

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湖人 NBA專欄

特約記者李亦伸

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