交易大限費城人、水手是最大贏家 道奇因無積極做為成輸家

2025年大聯盟的交易大限已過，各方關注在這場各隊GM角力的競爭中，誰是最大贏家，福斯（FOX）體育台的三位球評羅德里格茲（Alex Rodriguez）、基特（Derek Jeter）和歐提茲（David Ortiz）發表觀點，美媒亦大版面探討，隨著時間逼近季後賽新陣容表現令人期待。

羅德里格茲表示：「這次（交易熱絡）真是精彩絕倫，各隊頻頻操作，大牌球星紛紛改換門面。從專業角度看，我欣賞費城人隊補強終結者的策略，紐約大都會隊操作也亮眼，西雅圖水手隊不僅獲得優質戰力，還補進三壘手、上半季累積36轟的重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），他們陣中可能有兩位單季50支全壘打的打者。」基特同意羅德里格茲觀點，特別點名水手隊的操作，認為引進蘇亞雷斯鞏固三壘是關鍵。至於大都會隊，他們原本就有堅強的投手陣容，先發輪值夠強，現又補進一位終結者，整體戰力更上層樓。若在季後賽打出佳績，一點都不意外。

基特還提醒各界別忘了聖地牙哥教士隊，他們在交易截止日前改頭換面，操作令人印象深刻。現在，他們作法是聚焦比賽策略，打算前三局取得領先後就交給牛棚接管。最後，也點名洋基隊是贏家之一，不僅強化牛棚深度，若市場上有更多先發選擇，他們應該會更積極。歐提茲說怎麼沒提到柯瑞亞（Carlos Correa）告別明尼蘇達州重返休士頓，這是充滿戲劇性的操作。柯瑞亞個人態度積極，主動要求交易改守三壘，還動用完整的拒絕交易條款，向雙城隊表明只願回太空人隊，渴望與老戰友再續冠軍緣分。雖年紀稍長，但仍是關鍵時刻的大心臟球員，擁有超強抗壓力，最懂得如何在十月大賽發揮，歐提茲認為雙城球迷歷經幾波操作可能要失望。

教士隊再度將自家的頂級新秀德弗里斯拱手讓人，換來帳面數字出色的打工族，此舉被媒體解讀為是一著險棋。 法新社

上半季結束，如今各隊重新佈局衝刺十月，7月31日當天是暴風雪般的交易接踵而至。有些球隊動作頻頻，動用新人儲備，將籌碼全押桌上，目標是搶攻今年十月大放異彩；部分球隊則看清現實啟動重建。誠如羅德里格茲描述，贏家一定有費城人，國聯東區今年進行軍備競賽，費城人狀況似乎比暫居第一的大都會更好，費城人補進最強的終結者杜蘭（Jhoan Duran）強化牛棚，這位火球人的合約控制權到2027年。球隊還引進貝德（Harrison Bader）補充外野，這位防守專家能守多個位置，正處於生涯進攻表現最佳。費城人一次解決兩大需求，且留下農場系統頂級新人潘特（Andrew Painter）和米勒（Aidan Miller），總管值得用力鼓掌。

另一要讚揚的人物是水手隊棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）。去年此時，水手在美聯西區仍處領先，但最終未保持優勢，部分原因是交易截止日太被動。今年球隊氣勢如虹，但進攻火力仍不足以殺入季後賽，當家捕手羅利（Cal Raleigh）七月打擊三圍僅.191/.284/.461，捕手角色吃重對體能造成影響。因此，迪波托出手引進市場最引人注目的即戰力，從亞利桑那響尾蛇隊換來三壘手蘇雷亞斯，並引進奈勒（Josh Naylor），代表水手不再重複同樣錯誤，以積極性換更好結果。柯瑞亞回到生涯起點，這次是擔任援兵，幫太空人應對傷病困擾的球季。據報導，這次他將轉守三壘，填補巴瑞德斯（Isaac Paredes）空缺（恐因腿筋傷勢整季報銷）。離開明尼蘇達州對他也是解脫，那裡氛圍只能用「尷尬」形容，多數球員急於離開這過去一年表現極其糟糕的球隊。

在賣家球隊中找贏家，通常是很困難的事，因為賣家球隊的表現普遍令人失望，運動家在季前被視為黑馬，但來到截止日是分區墊底，且為美聯最差的得分差。不過，考慮到他們擅於以即戰力換未來的傳統，今年仍舊做得不錯，將終結者米勒（Mason Miller）和先發席爾斯（J.P. Sears）送到教士，換回以德弗里斯（Leo De Vries）為首的一批新秀，從這角度看運動家也是贏家一員。

審視輸家教士的豪賭能否成事是招險棋。米勒、席爾斯等人合約都持續到2025年後，把MLB Pipeline排名第三的新秀德弗里斯換走，各方觀點是犧牲太大。教士操作一直領先於風險曲線，像索托（Juan Soto）驚天交易送走伍德（James Wood）、高爾（MacKenzie Gore）和阿布姆斯（CJ Abrams），允許這樣的未來棟梁流失。球迷有發現球團某種程度的焦慮，因為教士最高決策者蠻熱衷賭輪盤。再來應該是雙城！上周四堪稱該隊的「血腥星期四」。雙城一口氣送走10名球員，在過去兩個月成績急轉直下，讓高層決定重新開機。這是殘酷現實，因為在一年前，球隊還以58勝48敗戰績佔據外卡，卻在最後階段崩盤。也許這是球隊過去一年的餘震，或許是更光明的開始，如此急轉彎佈局無法解讀為正面訊息。

去年的冠軍隊伍道奇隊出乎意料沒積極操作，而是寄望於多位主力傷癒回歸即可拉開差距、穩固戰局的效果，圖為此次交易入陽的史都華。 美聯社

道奇是輸家之一，因為在七月份10勝14敗的戰績下，他們並沒表現交易急迫性。當教士為即時補強出售自己的未來，衛冕冠軍只進行邊緣操作，最引人注目是從雙城得到史都華（Brock Stewart）強化牛棚，同時將先發投手梅伊（Dustin May）送波士頓紅襪換外野新秀。今年比去年七月更安靜，或許管理層相信所有傷兵可回歸並發揮作用，但在分區領先優勢縮小且教士全力衝刺時，弗里德曼（Andrew Friedman）如此克制令人意外。國聯東區的大都會看似大動作，尤其解決牛棚和外野問題，他們引進羅傑斯（Tyler Rogers）和海爾斯利（Ryan Helsley）鞏固後段，並得到穆林斯（Cedric Mullins）。但是，三人今年冬天均成自由球員，共四筆交易送出11人，最引人注目是提德威爾（Blade Tidwell）離開，這舉動顯得短視。

底特律老虎隊需要一名能關門的後援投手，他們沒跳進去爭奪杜蘭、海爾斯利或貝德，而是選擇芬尼根（Kyle Finnegan）這將成自由球員、本季防禦率4.38的投手。在全明星賽後的前九場輸八場，隨後取得四連勝，或許可暫時平息恐慌，但他們沒更積極補強乏善可陳的牛棚，這些操作還是有些奇怪，遂讓各界相信他們可能是交易的輸家。

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