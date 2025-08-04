日職／猛虎盜壘王6連霸在望 加速封王獨走腳步

講到近幾年的阪神虎隊攻擊，球迷一定會想到近本光司、中野拓夢這組一棒、二棒核彈頭。這兩名選手不僅具有優異的打擊能力，更重要的是具有速度，機動力堪稱是日本職棒數一數二的核彈頭，也是2023年阪神虎隊得以稱霸中央聯盟的武器。

而今年球季，隨著阪神虎隊在八月才剛開始就已經點亮封王魔術數字M35，繼2023年之後再度重新奪回優勝幾乎已經是囊中物，背後支撐球隊快速邁向封王路的關鍵還是在這兩名猛虎核彈頭。近本光司目前跑出24次盜壘，暫居中央聯盟第一，中野拓夢則是14盜居第五。居次的是從軟銀轉隊到中日龍後復活成功的外野手上林誠知，今年不僅重拾長打威力，擊出11支全壘打，同時還跑出生涯最高的19次盜壘成功，也是目前中央聯盟最有機會威脅近本光司生涯第六個盜壘王寶座的選手。

今年阪神虎隊監督從岡田彰布換成藤川球兒，很快就確立由佐藤輝明、森下翔太、大山悠輔等3名選秀第一指名的強打組成中心打線，得分能力的關鍵還是在於兩名核彈頭如果能否發揮作用。雖然藤川球兒是投手出身，不過很多專家就認為他的作戰形態接近於矢野燿大，有很大的機會會採取積極跑壘的作戰，再度要回團隊最多盜的寶座，令人期待。果不其然，在近本光司、中野拓夢兩人聯手下，本季阪神虎團隊累積76次盜壘成功，高居中央聯盟第一，兩聯盟12球團之中也僅次於樂天的89次盜壘成功，藤川球兒上任監督的第一年就重新把速度這項優勢展現出來，成為戰績獨走的一大武器。

去年球季，近本光司僅僅以19盜壘封王，險勝橫濱DeNA梶原昂希的16盜，寫下生涯最低。中野拓夢更少，前三年分別有30盜、23盜、20盜，去年全季竟然只有6次盜壘成功，生涯首次盜壘成功降到個位數。兩名快腿的機動力下降也導致阪神虎隊的團隊盜壘數只有41次，在央聯僅比墊底的中日龍隊40盜稍佳，中斷連續5年中央聯盟團隊盜壘成功數最多的紀錄，也失去這幾年快速部隊的風采。

說到阪神虎的快速部隊旋風，他們從2019年到2023年，連續5年都是中央聯盟團隊盜壘成功數最多的球隊，分別是2023年（79盜）、2022年（110盜）、2021年（114盜）、2020年（80盜）、2019年（80盜）。再往前推2018年（77盜）也是央聯第二多，僅次於光島鯉魚隊，因此成了近年來阪神虎隊的金字招牌。而這剛好就是近本光司2019年、中野拓夢2021年先後加盟入團之後打造出來的隊形。

中野拓夢本季以14盜成績，超越去年表現。阪神虎隊官方IG

2019年近本光司36盜壘成功、2021年中野拓夢30盜壘成功，先後以新人之姿拿下央聯盜壘王。從2019年到2024年，阪神虎隊靠著這兩名選手包辦了近6年央聯的盜壘王（近本光司5次、中野拓夢1次）。近年來最後一個阪神以外的盜壘王得主已經要回溯到2018年養樂多燕子隊的山田哲人，今年近本光司將要延續這項榮耀。

面臨各隊快腿竄起的情況下，阪神能否保住個人盜壘王獎項的6連霸，備受關注。目前除了轉隊到中日龍後發展成功的上林誠知之外，中日龍隊的2022年安打王岡林勇希、前軟銀內野手三森大貴都有14盜。倒是4屆洋聯盜壘王西川遙輝，以及去年10次盜壘都成功的並木秀尊兩名養樂多快腿都沒有發揮。橫濱DeNA新秀外野手梶原昂希去年打擊開竅，繳出0.291打擊率的成績，只出賽91場就跑出16次盜壘成功，只有2次盜壘失敗。但今年攻擊力大幅下降，只出賽47場，打擊率降到0,218，無法固定成為橫濱的外野先發，擔任第一棒開路先鋒，也難以成為近本光司、中野拓夢的最大勁敵。

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