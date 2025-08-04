中職／船過水有痕！801旅事件兩大主角 面臨生存保衛戰

富邦悍將外野手林哲瑄下月將滿37歲，統一獅一壘手林益全年底將滿40歲，本季兩人出賽空間遭壓縮，林益全更是完全沒上一軍，2017年「801旅事件」主角 ，如今生涯都面臨生存保衛戰。

2017年，也就是富邦悍將元年，林益全因為一壘守備不夠積極，被曾上過大聯盟的隊友林哲瑄在個人社群暗諷：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」當時引發軒然大波。

令人驚訝的是，事隔多年看似船過水無痕，沒想到今年林益全出新書爆料，直言 ：「我覺得這件事情發生以後，對富邦悍將影響最深遠的是，有好長一段時間隊內學長、學弟間的倫理似乎悄悄地消失了，因為有這麼大的一個案例在前，讓學弟覺得有成績的時候好像可以不尊重學長，於是將來自己低潮走下坡時，後起之秀的學弟也不會尊重你，這都是種前因、得後果，當時的處理方式就決定了日後數年間的團隊風氣，需要好幾個世代的換血輪替才能重新調回正軌了。」

統一獅隊手林益全今年出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」。中央社 中央通訊社

林益全也寫道：「團隊的溝通管道應該建立在團隊內部，若是發表在公開的社群平台，私事就會變公事，會讓全隊選手和球團管理受到外界質疑，這並不是謹慎的方式，也不是正常溝通管道，甚至談不上是一種溝通。」雖沒指名道姓，但內容所述似乎就是暗指林哲瑄。

如今，林哲瑄和林益全都走在生涯十字路口。林哲瑄在2020彈力球年打出高峰，但從2021年至今走下坡，這段期間出賽290場其中253場先發累計1031打席，機會不算少，只繳出0.231打擊率、0.318上壘率、0.303長打率，OPS攻擊指數0.621，另有10轟和73分打點，今年開季出賽8場繳出0.167的慘淡打擊率就因傷下二軍，傷癒復出就一直待在二軍，二軍打擊率只有0.211。

今年開季統一獅總教練林岳平就預告，「林益全、陳鏞基2人年紀漸長，已經不是球隊未來建構的方向，他們是不是能生存已經不是議題，他們還能打，但球隊未來發展不能再仰賴他們2人。」當時就言明兩大老將不會有太多機會。

事實證明，機會是留給準備好的人，陳鏞基比林益全大兩歲，今年出賽32場，打擊率0.282，還有3轟、19打點和4盜的表現，絲毫不見歲月痕跡，要不是拉傷大腿，陳鏞基現在應該還在一線戰力。

林益全加盟統一獅第3年，去年表現有些下滑，今年在二軍出賽41場，81打數敲1轟，打擊率0.247，狀況沒有特別好，加上一軍一壘手和DH人才濟濟，也讓教練團遲遲沒有拉他上一軍，今年很可能成為生涯唯一沒上過一軍的球季。

林哲瑄職業生涯也有很長一段時間的好表現，但無奈歲月催人老。聯合報系資料照

林哲瑄和林益全在巔峰時期都是國家隊常客，職業生涯也有很長一段時間的好表現，無奈歲月催人老，即使兩人長期不在一軍，也能因數個月前林益全出新書再掀波瀾，就像餅總所說，「球隊未來發展不能再仰賴他們2人。」這句話或許也適用於富邦悍將之於林哲瑄。

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