「皇子」布朗尼想衝擊湖人輪替 防守亮點外的課題還多著呢

2024年選秀會上，布朗尼（Bronny James）在第55順位被洛杉磯湖人選中，雖有點讓人意外，但他特殊的身份被湖人挑中，似乎又合理的不讓人意外。以「皇子」身份正式開啟職業生涯的布朗尼，從去年夏季聯賽的糟糕開局起，便不斷被質疑他的能力根本不到NBA級別，更多人認為他只是階段性地待在湖人，以便完成詹姆斯父子夢，成就同台歷史的象徵產物。

布朗尼的新秀球季，多數時間都不是在充滿鎂光燈的湖人隊中度過。有別於一般NBA邊緣人的雙向合約，布朗尼和湖人簽下的可是一紙四年正式合約，但是他上季的能力明顯還不足以擠進固定輪替。菜鳥年僅在例行賽出賽27場，通常是在比賽進入垃圾時間才被派上場，場均僅打6.7分鐘，拿下2.3分0.8助攻0.7籃板，投籃命中率也只有三成，投籃選擇顯得猶豫，節奏拿捏與NBA比賽強度之間仍有明顯落差。

但這並不代表布朗尼的菜鳥年無所作為，反而是在下放G聯盟後，他以戰養戰累積信心。在湖人附屬的南灣湖人，布朗尼打出一波波進步曲線，越到季末逐漸累積正評。像是今年一月份他首度砍下單場31分2抄截1火鍋，外帶11投5中的三分球；緊接著三月份對上Santa Cruz Warriors勇士，全場狂砍39分，另外有7籃板4助攻4抄截1火鍋的全面數據。總結他在G聯盟首年出賽18場，平均上場31.4分鐘，18.6分4.5籃板4.8助攻1.6抄截，投籃命中率41%，三分球33.6%。

布朗尼在新秀年雖尚未證明自己是NBA級輪替球員，但他確實完成了一件事：讓所有人知道他並非單靠姓氏吃飯！他在 G 聯盟的成長令人印象深刻，場均得分、助攻、抄截皆具指標性意義，展現了他所擁有的防守型球員潛力。然而進攻武器與體能耐力尚未成熟，是他下一步必須突破的瓶頸。

布朗尼的優勢與隱憂：防守可用但進攻武器貧乏

若只談體能條件與防守意識，布朗尼確實已具備NBA的基本門檻。作為6呎2吋的後衛，橫移速度快，對位壓迫感足夠，對第一線持球者的貼身防守不落下風，加上自帶良好的防守意識，即便對上比他高大的對手，也不至於形成防守黑洞，甚至布朗尼在選秀同梯中堪稱防守基礎最好的幾位後衛之一。

今年的夏季聯賽，布朗尼身手就提升許多，出賽四場平均14.3分3.8助攻2.8籃板，投籃命中率48%，對比菜鳥年有明顯進步。 某種程度上，他的模板能朝米契爾(Davion Mitchell)、溜馬麥克康奈爾(T.J. McConnell)或小裴頓(Gary Payton II)看齊，都是身材不出色，但憑藉防守影響力站穩腳步的例子。

今夏湖人總教練瑞迪克受訪時，給予布朗尼要擠進輪值的期許，希望他能朝上述三人看齊。瑞迪克提到，所有人都明白麥克康奈爾、米契爾在每一個回合，不論是進攻還是防守，都完全投入比賽，對於球賽的閱讀能力、干擾對手，或是切入突破都能幫助球隊，是相當適合布朗尼學習的對象。

對布朗尼來說，繼承著老爸的彈跳與爆發力優勢，若要朝這種類型球員邁進以達下一個層級，缺的就是心肺耐力。但猶記兩年前的心臟驟停，他能回到球場上已是不可思議的一件事，他也坦言身體的免疫狀況確實還是有些許影響，當前目標就是希望鍛鍊起菁英級別的體能，成為防守大鎖以爭取更多出賽時間。

但若要討論進攻層面，布朗尼還有很長的路要走，他並非富有創造力的控衛，缺乏穩定的持球突破與終結手段，也沒有與生俱來的組織視野。雖然Catch & Shoot的準星正在改善，但自主進攻的開發還相當初階，無法在半場攻勢中憑藉自身力量創造優勢。簡單來說，他目前仍偏向防守型角色球員。

新賽季展望 瑞迪克體系下的機會與挑戰

湖人主帥瑞迪克的戰術風格強調空間、節奏、球員移動與防守紀律，布朗尼經過一年職業賽場的洗禮與成長，這是他有機會衝擊輪換角色的環境。展望2025-26賽季，在球隊的定位有幾種可能：

1. 逐步擠入第10-12人的輪替尾端

若布朗尼能延續G聯盟的投射穩定性與防守積極性，季初就有機會爭取到垃圾時間外，扮演第10-12人的板凳末端角色，專責防守與銜接戰力，看能否藉此在球隊磨合不佳或有傷兵出現時，竄出來擠進球隊輪替窄門。

2.持續在G聯盟/NBA間遊走 累積實戰經驗

若布朗尼仍沒有令人為之一亮的記憶點，或是攻守兩端仍不夠均衡，比賽場次表現起伏過大，那麼他可能仍將繼續遊走於G聯盟與NBA。只有在傷兵潮、輪休或賽程強度做出調整時，才有機會披掛湖人球衣上陣。

3.熱身賽表現一飛沖天 意外搶下主要替補

雖然目前這種情境的機率不高，湖人後場目前有唐西奇(Luka Doncic)、里夫斯（Austin Reaves）、文森(Gabe Vincent)、史馬特(Marcus Smart)等人，基本上沒空間。但只要後場出現人手短缺，或是布朗尼能在季前訓練營大爆發，也可能像過去的里夫斯一樣，因防守與拼勁獲得信任。整體來說，布朗尼短期內尚未具備擔當固定輪值的實力，但以角色球員發展方向觀察，他已非「僅靠爸爸打球」的代名詞，而是逐漸成為一位有自己價值的防守輪替人選。

皇子身份是入場卷 實力才是出路

布朗尼的職業生涯會永遠伴隨「LeBron之子」的標籤，這既是光環，也是壓力。但經過菜鳥年的洗禮與G聯盟的歷練，他已用行動證明自己不是單純的話題人物。新賽季將是布朗尼能否正式立足NBA的轉捩點。他的防守與體能基礎已建立，菜鳥年的成長曲線也令人認同且感到驚喜，但若進攻端遲遲找不到穩定的存在感，他的角色仍可能止步於第12人邊緣。

對湖人來說，布朗尼並非必要的即戰力，當初對他的投資在球員名額與薪資都不構成負擔，還能造就詹皇父與子同台的歷史話題，也是球隊培養未來後場大鎖的低風險選擇，何樂而不為。不過對布朗尼自己而言，則是一場從父親光環中突圍，證明自己身價的長征，經過上季的震撼教育，這趟旅途才剛剛開始。

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