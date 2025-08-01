3大受限自由球員有行無市 勇士庫明加為何拿不到最大合約？

今年夏天2021年梯隊三個年輕球員勇士前鋒庫明加、籃網後衛湯馬斯、公牛後衛吉迪都拿不到最大合約，市場上甚至連一半行情都不到。

勇士開給庫明加最新報價是兩年4500萬美元，但勇士不想給庫明加交易否決權，第二年勇士堅持擁有球隊選項，勇士不想明年夏天被庫明加合約套牢，未來一年甚至可能交易出手。勇士打的如意算盤被庫明加拒絕。

這已經是庫明加在自由市場得到最好報價，市場上唯二外傳有意交易拿下庫明加的國王、太陽，合約報價大約在三年6800萬美元，第一年起薪也是2000萬美元上下，跟庫明加想要的3000萬美元年薪，至少2500萬美元起薪仍有落差。

湯瑪斯是很純的得分砍將，只是缺點也很明顯，籃網自然不想給溢價約當冤大頭。 路透

湯馬斯的命運跟庫明加很接近，籃網只為湯馬斯開出兩年2880萬美元合約，市場上也沒有令湯馬斯滿意報價。湯馬斯上季場均24分，儘管湯馬斯投籃命中率4成4，三分命中率3成5都偏低，但依舊是籃網第一得分手。

吉迪更慘，上季場均14.6分、8.1籃板、7.2助攻，投籃命中率4成65，三分命中率3成78，相當夠水平，控球、三分、單打、組織都很有一套，攻防一體又有創造錯位身材優勢，吉迪生涯第四季已經大大扭轉前三年不會投籃、外線不靈、進攻得分不行形象。

但吉迪今夏還是沒能得到公牛一分至少四年1.2億美元報價。

吉迪上季在明星賽後證明自己是聯盟一線後衛扛得起球隊，但公牛至今仍未決定是否要給他大約。 路透通訊社

庫明加、湯馬斯、吉迪都有機會成為未來明星，生涯能力都未達上限，他們都有機會成為更出色球員，但三人都拿不到他們理想中最基本四年1.2億美元合約。

庫明加情況最糟，因為勇士有他不多沒他不少，勇士一心想要交易庫明加換來一名即戰力和年輕球員，至少也要有一個年輕潛力球員+一首輪。太陽和國王傳出來的報價都沒能打動勇士。

國王想要用年輕後衛卡特+中前鋒薩里奇+一首輪交易庫明加，都不是勇士想要的球員。太陽報價中鋒威廉斯、前鋒鄧恩+奧尼爾，最多加個二輪籤，勇士也看不上眼。

庫明加的表現和球隊裡的戰術角色也最弱，庫明加過去四年並沒能打出讓勇士滿意的團隊表現，防守太嫩、外線太差，跟團隊配合都沒打出令教練滿意水平。

勇士沒有考慮留下庫明加做為球隊未來建隊核心，幾個主要考量：

勇士就是要幫柯瑞再拚一冠才會換來巴特勒，但明顯不符合庫明加成長的時間線。 路透

1、柯瑞、巴特勒、格林仍是未來兩年勇士想要爭冠鐵三角，庫明加現在的能力和角色很難為勇士爭冠加分。

2、勇士現在薪資還是爆錶，沒能力給庫明加滿意合約，同時必須為2027年夏天挪出薪資空間。

3、庫明加的表現和成熟度一目沒給勇士更大信心。

庫明加球技還未臻成熟，但勇士給不了太多時間培養他，讓他一心一意想出走。 美聯社

對勇士來說，吉迪和湯馬斯展現出來功能性和得分爆發力，可能都比庫明加帶給勇士的天賦更加迷人實用，NBA現實面非常有趣。

一個奇想，庫明加、吉迪、湯馬斯三人如果彼此換個球隊，或許三隊都會很開心，三人也都能找到更好位置和未來。

單純看勇士和庫明加，勇士已經給了庫明加最大極限合約，庫明加再堅持下去很可能失去更多。

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