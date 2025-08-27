中職／下一站，夢想！高捷穿越迷惘蛻變之旅

【撰文・鍾亞芳】

與父母一起運動幾乎是所有人兒時標配回憶，高捷進入球隊接受科班訓練背後有逗趣原因，幼時好動調皮，放學回家放下書包立刻出發鄰近公園與小夥伴探險玩鬧，小朋友還沒有時間觀念，玩瘋後幾乎天黑才回家，國小幼童在外遊蕩到晚上10點才打道回府，雖是純樸鄉間，家人也大概知道行蹤，但免不了被賞頓「竹筍炒肉絲」。

高捷從小就會與父親一起玩棒球，對棒球喜愛與日俱增，一次父親詢問：「還是你要去打棒球？」聽到可以不必被關在教室讀書，一直在球場「玩」，高捷一點猶豫都沒有就立刻答應，進入球隊即使訓練很累，仍無法撼動對棒球喜愛，進而憧憬長大後站上職棒舞台模樣，對棒球狂熱有了具體目標，驅使投入更多心力精進球技。

一度想放棄棒球 為夢想放手一搏

高捷一度想放棄棒球，為夢想放手一搏。 聯合報系資料照

小學專職外野手，直到六年級，球隊內野手轉學離隊，高捷補上空缺，此後到大學都以內野為主，唯一一次守外野是大學時期，「而且只守過那次。」高捷說，大專時一、二、三壘都是守備範圍，游擊雖有練過，不過球隊有更好人選，所以較少以游擊手出賽。當中最有心得就是二壘守備，「在二壘有過不好、也有過好的時候，曾在這個位置歷經低潮再慢慢爬升，這是比較有自信的守位。」

以職棒為目標，為此付出心力，家人都看在眼裡並支持、鼓勵，然而一直以來表現不上不下，加上看到家人因經濟重擔辛苦工作模樣，高捷不捨一度想休學放棄棒球，投入其他職場為家人分憂解勞，「那時滿想休學去考消防員，賺錢減輕家人經濟壓力，可是家人鼓勵我，『你都走到這步了，又不是沒能力，只是時機未到。』他們鼓勵我，在大學好好拚一次，看能不能選上職棒，真的打不上去再說。」

家人扛住現實面壓力守護自己從小到大夢想，或許也成了最溫暖堅強動力，深知國手資歷對選秀重要性，高捷一直都很努力想拿到一件中華隊球衣，「很想拚一次國手，但講真的，知道實力還沒到，當時就是一直苦練，抱著不論怎麼努力都還有人比我強的決心，一直練，可是到了大學才比較懂得怎麼練。」過去練習總是毫無目標，直到大學才知道不只要練球，強化身體也是重要環節，「練習要找到適合自己方向，而不是一直盲練。」

高捷以職棒為目標，為此付出心力。 中央社

大專時期選手對未來都有具體目標，幾乎每個人都想爭取機會、表現自己，訓練時都相當積極，展現不服輸心態，團隊氣氛競爭又積極，「看到別人在練，自己也不敢偷懶，大學就是有實力這個位子就是你的，跟職棒一樣，表現好就能爭取到機會。」大學時期領悟訓練真諦，又在同儕良性競爭中不斷前進，實力與心態並進，好表現逐漸嶄露頭角。

全文未完，更多內容「從「心」蛻變 成功敲開一軍大門」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第521期)