中職／牛棚隨傳OK MAN 蔡齊哲低調拆彈專家

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
中信兄弟隊投手蔡齊哲屢次上場拆彈化解危機，是牛棚最穩定人選。中信兄弟隊提供
【撰文・鄧心瑜】

今年球季至今，中信兄弟投手群接連遇上傷勢、低潮，連帶牛棚戰力緊繃，屢次上場拆彈化解危機的蔡齊哲是牛棚最穩定人選，無論場面是壘上有人緊急狀況，抑或是需要守住小分差後段局數，都能完美達成教練團任務，只要有機會登板，蔡齊哲答案永遠是OK，對於上場渴望與給教練團安心感，堪稱牛棚最穩支柱。

在踏進職棒以前，蔡齊哲並不是有太多目光關注選手，甚至坦言「不是默默無名，是根本沒有名氣」，回顧三級棒球，國小六年級從北部轉校回台東三民國小，加入棒球隊，不過也因棒球底子不夠深厚，國中加入社團性質球隊持續加強，剛好遇上成功商水畢業學長返校幫忙訓練，引薦下高中選擇商水才算正式投入科班棒球訓練。

「剛進高中球隊真的很累，訓練和國中差很多，光是暑訓就有點受不了，加上高一、高二沒有太多出賽機會，有想過放棄退出。」時任成功商水總教練高克武好言相勸，「教練跟我說，『我都還沒放棄你，你怎麼先放棄自己』，因為這句話才繼續打。」雖然高三漸漸有更多機會出賽，臨近畢業是否繼續打球仍是一道難抉擇必選題，恰好高克武教練籌組台東大學棒球隊，蔡齊哲雖然考慮過是否要離開待了多年的台東，最後仍決定留下，成為東大棒球隊創始選手，「教練幫我分析過，高中出賽機會不多，到了外地大學可能也是如此，留在剛成立的台東大學出賽機會一定比較多，經驗累積下來球技成長會更快。」

棒球無名氏出頭天 共組黃衫勝利方程式

蔡齊哲(左)擔任中信兄弟副隊長。 聯合報系資料照
在教練引導下，蔡齊哲大學時期進步幅度巨大，從大一球速僅140公里，到大三已經可以投出147，也在助理教練王信民督促下將身體條件練得更加強壯，「不要看我現在這樣，我大學時很瘦！教練說我協調性不錯，如果想往職業發展一定要練壯一點，課表真的很重，但還是咬牙走完這些訓練，到大三打完春季聯賽還不錯，參加測試會想說挑戰看看。」

往年若不是有新球隊成立，測試會獲得推薦數十位選手中，僅個位數球員能在選秀會雀屏中選，蔡齊哲 2017年參加中職測試會，獲得推薦並於季中選秀會以第四輪被中信兄弟選中，「輪次很意外，因為覺得自己真的沒有名氣，很幸運能進入職棒。」

初進職棒起步並不順利，前兩個完整球季先發為主，防禦率卻居高不下，表現不佳深陷自責情緒，「教練不斷給機會卻沒能把握，不知道要怎麼面對教練團、支持我的球迷，真的滿挫折，也感受到職棒殘酷。」 2019年季後，中信兄弟教練團異動，丘昌榮接任隔年總教練，在規畫新球季戰力布局時，向蔡齊哲提出了新方向，「丘哥打電話給我，問我要不要嘗試往中繼發展，我當然說可以，只要能有上場機會都願意去嘗試。」

2020年開始轉往牛棚，也是過往大學時較熟悉角色，接下新任務表現大翻轉，在短局數有限球數中投入最大能量，蔡齊哲發揮頗具球威速球並搭配控制度佳的變化球，迅速成為穩定後援，轉為中繼第一年就獲得52場出賽、全隊第三，更與吳俊偉、李振昌共組勝利連線，三人分擔7至 9局近乎完美守住勝果，「泡麵三人組」、「七黑刀」是當時聯盟最難以攻破後防代名詞；2021年持續獲得重用，56場出賽全隊最多，防禦率僅僅2.45，收下20次中繼成功更是個人生涯新高，「被信任的感覺很好，前兩年先發表現不好時挫折感很大，也謹記雞哥（林恩宇）對我說的，上場全力以赴就對了，不用想結果，戰績交給教練團，球員就是把最好一面表現出來，不要後悔。」

蔡齊哲今年在明星賽登場以側投出手，讓教練王建民一頭霧水。 聯合報系資料照
信任感得來不易，正因為曾讓教練團失望，才會在能有所發揮時珍惜每次出賽，每當教練團來詢問是否可上場，回答永遠是「可以」、「沒問題」，「上場就是全力以赴，很喜歡那種每天都有上場機會的感覺，我都跟教練說每天都可以，拜託讓我上場，因為很喜歡在投手丘上投球，如果能完美解決一局，那種成就感很大。」

全文未完，更多內容「戰勝低潮後再起 拆彈專家再進化」、「低調堅守後防 家人與球隊靠山」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第521期)

職業棒球雜誌

【撰文・鄧心瑜】 今年球季至今，中信兄弟投手群接連遇上傷勢、低潮，連帶牛棚戰力緊繃，屢次上場拆彈化解危機的蔡齊哲是牛棚最穩定人選，無論場面是壘上有人緊急狀況，抑或是需要守住小分差後段局數，都能完

