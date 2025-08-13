中職／「鷹」雄不畏出身低 台鋼自培崛起新勢力

【撰文・陳品宇】

球員天賦有高低之分，能獲得各隊關愛目光天之驕子畢竟是極少數，堅持不懈躋身職棒殿堂都值得掌聲，除了選秀會上網羅潛力股，球團也可以於會後自行接觸吸收落選球員，根據聯盟現行規定，自培球員非合約所屬，不占用60人名單，球團可在下年度賽季開始前向聯盟登錄，始可參與二軍賽事。

自主培訓制度從球隊角度考量，捨去60人名單撙節煩惱，增加挖掘新秀機會，對球員而言也形同多了個職棒名額，然而，相比於選秀會上中選好手，自培球員非球團農場重點栽培，沒有傲人光環加身，資源、機會少先不說，轉正之路也前途未卜，運氣好一年內就看見希望曙光；也有些一等就是兩、三年起跳，自信心受侵蝕，還要爭取在少數機會內讓教練留下好印象，箇中辛酸只有體會過才能明白。

放手一搏只為職棒夢 自培戰隊接力成行

黃勃睿。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹2022年創隊，從零開始打造球隊，急缺能征善戰之士，除了首年選秀一口氣帶回30名好手，也在選後與顏郁軒、黃勃睿、吳柏萱、葉保弟4人簽下自主培訓合約，2023年選後，湯家豪在冬季聯盟結束之後也加入其中一員。

葉保弟2023年5月搶先一步成隊史首名轉正自培球員，黃勃睿該年底跟上腳步，吳柏萱2024年初轉正，而今年春訓再宣布顏郁軒、湯家豪兩人晉升正式球員，雖然都繞了點遠路，皇天不負苦心人，曾經同甘共苦眾人總算告別三位數背號。

五個人、五段故事，起點不同，生存渴望在背後推著往相同舞台邁進，平凡履歷曾經只是測試會上一張不起眼報名表，選秀名落孫山是共有苦澀記憶，年紀最長黃勃睿甚至落選達四次，之所以沒有放棄以自培身分謀生存，有時是博一口氣，也是沒有退路。

顏郁軒提到，2022年選秀是給自己的停損點，落選後如果沒自培機會就打算放棄棒球，「除了台電、合庫較穩定，天花板都沒很高，不如多學個一技之長，人生也不是只有棒球。」因此當台鋼伸出橄欖枝時，沒猶豫太久就答應。黃勃睿也將該年選秀視為最後一次考驗，「球探打給我時當然馬上說好，沒有第二個想法，因為目標就是職棒。」受訪時黃勃睿一邊比手畫腳，形容接到通知時嘴角上揚幅度還歷歷在目。

吳柏萱。台鋼雄鷹隊提供

相比之下，五人中唯一高中畢業即接受自主培訓吳柏萱，以及在業餘球隊穩定發展湯家豪是兩個極端，吳柏萱說：「聽到邀請有想了一下，不過高中教練說有機會進職棒就快點進來，就怕之後沒機會。」湯家豪則回顧道，當時業餘球隊曾提高待遇想將他留住，但跟教練、經理深聊後，還是想拚一回職棒不留遺憾，「既然都打棒球了，就是想要拚上去，職棒目標就在眼前，都打到這個層級了不如放手一搏。」

心魔糾纏考驗意志力 機會留給準備好的人

湯家豪(左)。台鋼雄鷹隊提供

收到自培邀約只是起點，起跑點比他人更劣勢，球技、態度一刻不能懈怠，沒有獲得轉正前一切都毫無保障，危機意識從第一天起就深植腦海，顏郁軒記得清楚，2023年是最煎熬賽季，球隊隔年要上一軍，能穩定獲得上場機會都是球隊未來主力，「洪總（洪一中）從季前自辦賽到二軍例行賽都有給機會，但我沒把握住，連續23個打席沒安打，整年只能在基地組調整動作，沒有比賽驗證方向像是無頭蒼蠅，鑽牛角尖就綁手綁腳，盡量跟自己說放開點，但很難，真的很難，因為很想把事情做到最好。」五人同甘共苦，相同命運交織出革命情誼，顏郁軒提到，同為自培選手會彼此打氣，當對方最佳心靈支柱，「那年列隊一眼看過去背上三個號碼就我們四個，小湯進來後變五個，彼此會互相鼓勵、分享心裡話。」

吳柏萱也提到，18歲體能、技術都不足，完全跟不上學長，是最難熬時光，「技術方面感覺怎麼追都追不上，身體沒那麼強壯，訓練應付不來就容易受傷。」黃勃睿大學畢業後在業餘打了3年球，但初入職棒還是花了不少時間調適，職棒是日復一日長期作戰，即便今天狀況差、控球不好，隔天還是要好整以暇準備比賽。

自加入台鋼後，湯家豪二軍打擊率穩定保持在3成之上，但好漢最怕傷來磨，季中守備時遭強襲球直擊面部，鼻骨當場碎裂，醫生評估需3個月時間才能正常練習，但湯家豪硬是只花1個月就戴上面罩重返球場，「受傷那段時間一直想，好不容易才得到穩定出賽，機會不多，場下準備很久才能等到一、兩次打席，沒把握好又要重來一次。」

葉保弟。台鋼雄鷹隊提供

葉保弟路途則更為曲折，大四時球隊降級後宣布解散無球可打，壓線報名台鋼自辦測試會進入球探目光，選秀會上落選後先從練習生當起，再怎麼渺小希望都不鬆手，直到秋訓才成自培球員，「練習生時期比較痛苦，要比別人早到，幫忙搬球具、協助球隊，等球員治療放鬆時才能加緊時間練習，一小時內要做很多事，回到宿舍也有很多雜務要做，不知道要繼續這樣多久，也不知道是否真的會被看到。」

五人不約而同點出，自培球員自知之明是場上一分鐘、場下十年功，執著在「還要多久才會輪到我？」質疑只是徒勞，漫長等待換來僅一次機會是家常便飯，唯有不斷打磨技術跟上腳步，才不愧對全心付出。

