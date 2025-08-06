中職／天才打者林安可100HR達陣 獅隊隊史第二快

【撰文・鄧心瑜】

全壘打是棒球場上最直接、最具破壞力的得分方式，不僅帶來分數，更撼動節奏、扭轉戰局，瞬間點燃球隊士氣與球迷情緒，林安可生涯全壘打數累積百支之多，回顧最有印象的開轟時刻，除了生涯首轟、首次再見全壘打外，去年對上台鋼雄鷹，於9局打出再見滿貫砲令他記憶猶新，「因為是第一次再見全壘打，落後、滿壘、又是第9局，打出去自己也出現滿少見、情緒很激動的樣子。」

上半季雖因身體出現小狀況，不得已減少出賽頻率，但在有限出賽中，林安可依舊繳出高檔且火燙打擊成績，152打數敲17轟，平均每8.94打數就能敲出全壘打，這效率甚至比魔鷹平均10.7打數敲1轟還更為驚人，雖因打席數不足無法列入打擊排行榜中，但41場出賽中，打擊率0.349、長打率0.776、OPS1.187乃是聯盟頂尖等級成績單。

不過林安可認為自己準備方式與往年並無不同，最大差別是今年對各種來球掌握度較好，固定好自己的好球帶與揮擊策略，選球先做好、放掉各種引誘球，將球擊中場內的機率提高，安打、甚至長打自然增加，「盡量把握自己能出手的時機和球種，剛好掌握到較多投手失投球，過去打擊不順暢可能是有些細節沒到位，今年做一樣的準備有好的結果，希望繼續保持。」

確實擊球帶動長打 獅子軍火力升級

林安可確實擊球帶動長打，獅子軍火力升級。中央社

「先追求確實擊球、讓長打自然發生」，這樣的思考模式正是獅隊外籍打擊教練馬修爾多年來指導方針，馬修爾加入獅子軍第三個球季，與潘武雄、郭俊佑共組打擊教練團，今年成果明顯展現，團隊長打率0.402是唯一4字頭，共敲55轟高出各隊一大截。

潘武雄說到，長打很有魅力沒錯，但不能一味追求一棒過牆，先走得穩才能跑得快，「先後順序」很重要，「先要求確實擊球，長打才會出現，職業棒球不管是投、打、守，都是愈基本的東西愈要要求，有紮實的基本功才能更有自信在場上展現。」將觀念好好灌輸給選手，取得認同、明確給團隊方向共同努力，馬修爾謙虛說到團隊有好的長打火力是選手功勞，並不是他施了什麼魔法，「我們有用心的教練團、有優秀的選手，剛好球隊在這時長打率提升，這也是教練用心教導、選手願意吸收的成果，打擊是複雜的精密運動，給出明確方向是我能做的。」

這樣的理念，也確實帶來球隊全面進步，今年聯盟共有66名打者敲出全壘打，統一獅就占了15人，幾乎人人具備開轟能力，除了林安可猛敲17轟，林子豪8轟擠進全壘打榜前五，林岱安也有5轟之多，這波長打成長，並非仰賴單一主砲，而是整體火力水準的同步提升。林子豪本就是有長打潛力新秀砲手，今年健康出賽終於能展現能力，林岱安則透過追求揮棒速度和擊球紮實度後，經過一年半微調才終於看見成效。

林安可天生力量強大，這也是後天無法教導的天賦，能善用自己絕佳身體素質，並投入於不斷加強、進化打擊技巧。統一獅隊提供

馬修爾評價林安可天生力量強大，這也是後天無法教導的天賦，能善用自己絕佳身體素質，並投入於不斷加強、進化打擊技巧，這都是他能有如今成就原因，也相當看好他不僅於此，更遠大成就正等著他完成。

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