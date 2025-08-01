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中職／大巨蛋熱潮退了？較去年場均下降一成 8月21戰大考驗

聯合新聞網／ 凌軒
富邦悍將藉由啦啦隊李珠珢吸引，創下台北大巨蛋平日票房紀錄，但整體今年大巨蛋場均人數仍比去年下滑。 聯合報系資料照
富邦悍將藉由啦啦隊李珠珢吸引，創下台北大巨蛋平日票房紀錄，但整體今年大巨蛋場均人數仍比去年下滑。 聯合報系資料照

台北大巨蛋從去年開始成為中華職棒比賽場地，各球隊爭搶當主場，但大巨蛋的熱潮似乎正在消退，今年大巨蛋場均人數比去年減少，而8月共有21場比賽要在大巨蛋進行，正好可以用來檢視大巨蛋的熱潮是不是在衰退中，開始回到正常化。

去年中華職棒在台北大巨蛋進行38場例行賽，共有78萬6189人次進場、平均一場有20689人，最多觀眾人數4萬人是去年9月21日、22日由中信兄弟出戰味全龍，而人數最少12013人是樂天桃猿主場出戰中信兄弟。

今年中華職棒已在台北大巨蛋打了29場例行賽，平均一場有18421人，跟去年相比下滑了10.96%，目前只有1場滿場4萬人是3月29日開幕戰中信兄弟對統一獅，最少人數9210人是4月11日統一獅主場對戰味全龍，是目前唯一一場在台北大巨蛋人數未破萬的比賽，比賽球隊沒有中信兄弟。

富邦悍將在7月29日、30日平日在台北大巨蛋主場，7月30日周三有15012人進場，寫下中職本季在週五前大巨蛋最多人數紀錄，對戰球隊是樂天桃猿，足見富邦悍將的球迷經營有成，居然可以對戰球隊非中信兄弟之下，平日也有1.5萬進場。

中信兄弟8月1日到3日舉行K歌主題週，周末2場比賽都有可能4萬人滿場。 聯合報系資料照
中信兄弟8月1日到3日舉行K歌主題週，周末2場比賽都有可能4萬人滿場。 聯合報系資料照

中職在今年8月大巨蛋賽程共有21場，31天之中只有10天沒有比賽，大大考驗著大巨蛋的吸票能力，中信兄弟8月1日到3日舉行K歌主題週，8月2日週六賽事門票售出超過3.5萬張、8月3日週日門票售出超過3萬張，2場比賽都有可能4萬人滿場。

接下來8月5日、6日味全龍主場對戰中信兄弟；8月8日到10日樂天桃猿主場對味全龍；8月12日、13日樂天桃猿主場對台鋼雄鷹；8月15日到17日富邦悍將主場對中信兄弟；8月22日到24日中信兄弟主場對台鋼雄鷹；8月27日、28 日中信兄弟主場對樂天桃猿，8月29日到31日味全龍主場對中信兄弟。

在8月大巨蛋21場比賽中都沒有統一獅，而且只有5場比賽沒有中信兄弟，要觀察的是如果沒有中信兄弟的場次，少了象迷之後，觀眾人數會有多少的差異性，尤其是8月12日、13日周二、周三桃猿對台鋼的比賽，正是一個很好的觀察指標。

然而象迷的支持力也是有限，中信兄弟8月在大巨蛋就有8場主場，就已吸走大多數象迷的錢，還有多少餘力可以去客埸外野「支援」，甚至8月底一連5天的大巨蛋有比賽，更是一大考驗。

目前還有一般民眾去台北大巨蛋的「嚐鮮」期，一旦 「嚐鮮」了，能不能把他們留下來，就是各球隊的功力，圖為味全龍隊比賽。 聯合報系資料照
目前還有一般民眾去台北大巨蛋的「嚐鮮」期，一旦 「嚐鮮」了，能不能把他們留下來，就是各球隊的功力，圖為味全龍隊比賽。 聯合報系資料照

隨著比賽場次增多，大巨蛋的場均人數下滑、減少是可以預見的，也不用太過緊張，目前應該還有一般民眾去台北大巨蛋的「嚐鮮」期，一旦 「嚐鮮」了，能不能把他（她）們留下來，就是各球隊的功力。

此外，台北大巨蛋不受天氣因素都可以比賽（除了停班停課），在平日安排賽事，也可以養成球迷在平日下班到球場看球習慣，除了舉辦主題日是否吸引人，還有票價親不親民，都是讓球迷願意進場支持的主因。

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大巨蛋 棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 中信兄弟

凌軒

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