釀酒人近兩個月打出奇蹟 谷底大翻身他們怎麼辦到的？

在這個追求擊球速度和仰角的年代，密爾瓦基釀酒人隊是個反其道而行的異類，全大聯盟最低的barrel比例、最慢的離棒初速，和倒數第二名的仰角甜蜜點率，居然得分比費城人、大都會這種豪門高，還打出全大聯盟最佳戰績，比道奇、老虎更強，如果你在兩個月前就預見這個局面，那你肯定是未來人。

釀酒人今年開季打得並不好，在美國時間5月24號以1比2敗給海盜隊後，他們在分區掉到第四名，落後給分區領先的小熊6.5場，當時全隊只有三個人的長打率能到突破四成，前MVP葉力奇和獲得重用的游擊手歐提茲的攻擊能力都在聯盟平均值之下，只有一壘手霍金斯的wRC+能在聯盟排名排進前八十名內。先發投手只有長期王牌培洛塔能撐起場面，共用了十個不同的投手嘗試組成輪值，而他們先發輪值的自責分率在聯盟只能排20名以後；至於牛棚，那就更慘了，連科羅拉多洛磯和芝加哥白襪的牛棚都比他們好。

但是從5月25號這天起，一切都不一樣了，他們之後打出38勝15敗的戰績，是全大聯盟最強的球隊。這段期間他們打出過一波十一連勝，期間兩度橫掃世界冠軍道奇隊，六場比賽以31比16碾壓過藍衫軍，在小熊系列戰前兩場都獲勝後，他們再度單獨分區第一，從兩個月前只有10.1%的季後賽機率，變成96.8%。釀酒人隊其實在最近七年間，只有一年沒打進季後賽，而總勝場數只輸給道奇和勇士隊，是支不折不扣的常勝軍。

運動家網站的詹寧斯（Chad Jennings）提出釀酒人V型反轉的時間軸，我們來看看這怎麼發生的。

5月25號：轉捩點。這場再輸，就要被爐主海盜隊橫掃。他們丟掉了一開賽的領先，直到第八局，從洋基交易來的新人三壘手德賓打出追平比數的二壘安打，後來再得到致勝分，從此釀酒人隊就一飛沖天。德賓從這天開始，他的fWAR值在大聯盟所有三壘手中排名第八。

5月30號：無敵普列斯特。今年交易目前幾乎是一灘死水，釀酒人隊提前佈局，在4月7號從紅襪交易來普列斯特，這位24歲的3A投手，之前在大聯盟出賽局數不到一百局。普列斯特馬上就被拉上先發輪值，一開始輸多贏少，但從5月30號那天優質先發打敗費城人隊後，每次普列斯特出賽，釀酒人隊必勝，在這十一場先發登板中，他投了62.2局，只失18分自責分，自責分率為2.58，自己奪下九場勝投。

6月5號：五號規則選秀。這天他們一分險勝教士，左外野手柯林斯上壘四次，在第八局兩出局後打回關鍵分數，才有後面德賓的再見全壘打。柯林斯的崛起，加上弗裡克和喬里歐的復甦，讓釀酒人外野手自五月底後的團隊WAR在三十隊中排第四，而且柯林斯的貢獻是三人中最高的。現年28歲的柯林斯是在2022年底的五號規則選秀會中從洛磯手中選來的，而且還是小聯盟的五號規則。他目前累積了2.2的WAR，跟海盜隊的克魯茲同等級，而Statcast系統中的五星美技防守，他演出的次數僅次於小熊的PCA。

6月12號：火球男降臨。釀酒人一直很會培養投手，像是培洛塔、伍德夫、伯恩斯都是，而米蕭洛斯基就是最新的掌上明珠。這位201公分的菜鳥投手已經締造多項驚奇，像是只在大聯盟出賽五場就入選明星隊，現代棒球史上第一位前三戰只被打不到五支安打，對道奇時飆出12K，有今年全大聯盟最多的21次揮空，才不過投了七場比賽，他100英哩以上的火球數量就已經全年度排名第二。現在米蕭洛斯基出賽的那一天，就像史肯斯日一樣，就連輕度球迷都想盯著看。

6月14號：新的開始。米蕭洛斯基升上大聯盟，表示老將西瓦爾要跌出先發，這讓他很不滿，要球團把他交易走，釀酒人從善如流，把他送去白襪，換來前首輪大物，卻在大聯盟苦苦掙扎的馮恩。馮恩一開始被擺在3A，直到這天因霍金斯的受傷而上來頂替，結果一試成主顧，在對小熊第二戰打出滿貫砲後，在釀酒人隊15場比賽，就打了5轟，貢獻21分打點，是大聯盟歷史上加入新東家後15場第三高分。

6月20號：MVP歸位。這天葉力奇七上先來一支清壘的二壘打，八上又來一支，九上還補一支一分一壘打，單場八打點，把原本3比0的比賽打成最後17比6的比數。這位前MVP到六月中旬的打擊率只有1成84，OPS .600，但從5月22號後，他的打擊率為3成01，打了13支全壘打。他目前的20轟是全隊第一，讓他能扛起球隊第一攻擊手的大旗。

6月27號：超防守美技。一個捕手偏差的牽制，游擊手歐提茲跳在空中來接，然後人還在空中，就觸殺了盜壘者，完全是球感取勝。今年他從三壘移防游擊，打擊還沒完全甦醒，但他的防守卻超水準，6個平均值以上出局數在游擊手中排第七。釀酒人的防守也是他們常年進軍季後賽的重要關鍵，自2018年起，只有太空人、響尾蛇和紅雀的平均值以上出局數比釀酒人多。今年他們的fangraphs防守進階指數為22.1，是全聯盟唯三超過20的球隊之一。

7月6號：王牌回歸。這天是兩屆明星隊投手伍德夫睽別652天後，再度在大聯盟登板，也是釀酒人十一連勝的濫觴。這位當年選秀會後段班被選來的投手，是釀酒人自家培養投手的典範，在2021年國聯塞揚獎票選高居第五，但因為肩傷的緣故，讓他在前兩年只投了67局。目前在四場先發後，他的自責分率僅僅2.01。五門齊的釀酒人輪值，從5月25號後的團隊自責分率，在三十隊中遙遙領先。

7月18號：牛棚。明星賽後的第一戰，普列斯特只投了77球就退場，他們僅以2比0領先道奇，先是烏里貝的99英哩火球連發，壓制住道奇打線的中心，接下來是科尼格的伸卡球，三上三下。最後是終結者梅吉爾，只用兩顆球路就解決艾德曼、大谷和貝茲。原本是釀酒人軟肋的牛棚，在近兩個月中，表現最好的五位投手自責分率都在3以下。

7月25號：定海神針。距離釀酒人起死回生的那天剛好滿兩個月，這天輪到他們今年最穩的培洛塔登板。當初釀酒人把19歲的培洛塔交易來，如今他已經是29歲的老將，在這幾年釀酒人來來去去的輪值陣容中，他就是那個定海神針，連續兩季先發場次都超過30場，今年優異的表現，更讓他生涯第二次受到明星賽的肯定。這場他面對馬林魚隊，五局9K，只丟一分，就是用球數有點多。但他今年掛帥的比賽，釀酒人戰績是14勝8敗。

接下來兩個月，釀酒人能否一路維持這個氣勢是未知數，但以他們僅排第23名的薪資總和，能夠打出奇蹟似的兩個月，已經令人跌破眼鏡了。現在的釀酒人隊，絕對是支沒人想對上的勁旅，不信你問問小熊和道奇。

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