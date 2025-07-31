中職／成一騎當千的強打捕手 雄鷹張肇元劍指首座個人獎項

台鋼捕手張肇元29日在延長10局打出個人生涯首支滿貫砲，讓球隊在5個多小時的惡戰下以15比11打敗對手，也避免了一場跨日戰，由於總教練洪一中的綽號為「諸葛紅中」，隊上球員因此被聯想到三國時期名將，張肇元因為發音相近而被球迷暱稱為趙雲，雖不及真正趙雲的七進七出，但也進出桃園及洲際，連兩戰奪下單場MVP。

張肇元在22年季後經由擴編選秀加入台鋼，23年在二軍出賽68場，有3成05打擊率、3轟、27分打點的成績，成為主力捕手。24年台鋼首年一軍，張肇元出賽103場， 2成58打擊率、3轟及39分打點，打擊內容以捕手來說算是不錯。

今年已出賽67場，除了有望首次達到規定打席數之外，打擊成績也優於去年，目前打擊率為2成71，長程火力也有所發揮，長打率破4成，有7轟及34分打點，兩項數據在隊上都僅次於魔鷹，全壘打已是生涯單季最多並上看10轟，打點亦將創新高。

張肇元本季已敲出7轟，有望挑戰單季10轟，34分打點也是聯盟捕手最多。 聯合報系資料照

張肇元是統一在20年的第8指名，在隊上有陳重羽，林岱安這兩位主戰捕手，及柯育民、張翔等人的情形下，出賽機會並不多，22年才首次在一軍登場，但也只有3場7打數1安打，要不是有第6隊台鋼的誕生，且有擴編選秀會這項制度得以轉隊，否則張肇元的生涯恐怕大多只能在二軍度過。

對於球員來說，擴編選秀提供了另一個舞台，但也要自己有那個實力才能把握住機會，張肇元與隊友陳文杰是其中對球隊貢獻度最大的兩人，陳文杰去年轉隊後攻守兩端都有不錯表現，季後獲得外野手金手套獎，可惜今年熱身賽受傷導致整季報銷，張肇元連隊友的份一起扛，本季不只是打擊，連防守也有明顯的改善，大有奪下生涯首座個人獎項的可能性。

如前所示，張肇元的打擊數據在今年長足進步，有望單季10轟，長打能力大幅領先他隊的主力捕手，居次的是統一林岱安的5轟，打點部分更與其他競爭者有一段差距，居次的是中信高宇杰23分打點，要追上他有相當的困難，如果持續出賽且保持打擊手感，最佳九人捕手獎應是囊中之物。

張肇元是透拓擴編選秀才來到雄鷹，他也把握住機會一舉成為球隊主戰捕手。 圖／台鋼雄鷹提供

守備方面，張肇元本季出賽數62場及420個守備機會，皆僅次於中信高宇杰的68場及499個，值得一提的是阻殺率有明顯提升，去年出賽86場，阻殺率只有2成33，今年來到3成57，在所有捕手中排第3名，與統一陳重羽的3成75相差不遠，不過離最佳的味全蔣少宏超過5成的阻殺率仍有不小的距離。但盜壘阻殺畢竟與投捕兩方都有關，也無法單用這項數據就決定金手套誰屬，無論如何，張肇元的防守已有十足進步。

張肇元本季至今已拿到3座單場MVP，無論在攻守兩方都是台鋼不可或缺的重要戰力，從在二軍苦等機會，到有奪下個人獎項的希望，張肇元也寫下另一個勵志的故事。

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