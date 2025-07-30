中職／一、二軍都靠洋投！ 獅隊需找到穩定土投避免上盛下衰

統一獅隊近幾年球季戰績上有明顯的規律，上半季都能打出強勢開局，卻總是後繼無力，導致還需要經歷季後挑戰賽才能闖入台灣大賽。今年上半季獅隊再度拋下封王彩帶，但下半季不振的起頭又暫居墊底，加上外援「出走」利空，不禁讓人懷疑是否又將重演前幾年「上半季強盛，下半季衰退」的悲慘劇本。

回顧這幾個賽季，獅隊最主要是面臨投手調度問題。在後潘威倫時期，統一雖然有施子謙、江承諺、胡智爲及古林睿煬等本土好手，一度展現出本土投手王國的態勢，然而對於洋投的倚賴卻持續提高，即使是季後賽也多以外援為主。2023年開始更幾乎由洋投接管輪值，從勝騎士、克維斯、布雷克到羅昂都讓獅隊嘗到甜頭。

古林睿煬旅日後反而讓獅隊更倚賴洋投。日本火腿官方X

好的洋投既能確保輪值穩定，又可以減輕牛棚壓力，過去Lamigo桃猿就曾靠此成就霸業。但桃猿王朝也告訴我們，除了靠外援的支持，還是需要本土戰力的臨門一腳。然而獅隊這幾年除了古林睿煬外，其他本土投手機會有限，造成這幾年下半季當外援出現疲態、傷病或跳槽的狀況後，苦找不到接棒人選，成為先盛後衰主因之一。

雪上加霜的是，統一獅這幾年陸續放走施子謙及江承諺，本土王牌古林睿煬又選擇旅外，結局就是只能靠洋投撐場。目前73場例行賽中，布雷克、梅賽斯、飛力獅、蒙德茲合計先發多達57場，高達約8成場次。過度倚賴的狀況下，使得球隊在洋投出狀況時少了抵抗能力。最好的例子，莫過於7月27日的比賽，梅賽斯無預警離隊，即使兄弟推出土投魏碩成掛帥，但統一教練團還是寧願讓布雷克投1休4，也不願找土投頂替，完全失去調度的彈性。

林詔恩已是獅隊積極培養的先發土投，但他仍沒有每周固定先發，而是滾動調整。 聯合報系資料照

盤點統一的本土投手，今年一軍曾先發登板的包含林詔恩、胡智爲及郭俊麟，不過三人穩定度都未能讓教練團信任，並非固定輪值，定位都還在滾動式調整。其中比較有有機會的莫過於21歲的林詔恩，不過他的控球要加強，加上獅隊仍很保護他，不知道何時教練團才勇於讓他穩定出賽。

獅隊一軍為了爭冠倚賴洋投還有道理，但二軍竟有將近一半的比賽還是由洋投掛帥就難以理解，這也稀釋了本土的機會。目前農場主要培養的年輕投手有周彥農、以及牛棚出身的李其峰都有控球問題，雖然有機會登板，但同樣是不知道何時可以扛下重任。至於先前有以先發調整的林子崴、姚杰宏等，本季則完全以牛棚出賽。

獅隊下半季目前又暫居墊底，頗有重演「先盛後衰」的劇情。 圖／統一獅隊提供

整體而言，要改善下半季洋投不穩的狀況，除了找來更多備援外，最重要的就是厚實本土戰力。然而相較於富邦、中信積極培養先發土投，統一過度保守的調度造成現階段似乎沒有適合的人選。因此，獅隊應立即啟動本土輪值的重建計畫，重新盤點球員的潛力給予機會，以賽代訓盡快找出合適人選。

可別忘了，當年統一獅可是有「投手王國」的美名，唯有建立更強大的到本土先發輪值，才能打破上盛下衰的魔咒。

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