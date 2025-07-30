藍鳥化身憤怒鳥在狂什麼？異軍突起成洋基衛冕美東最大程咬金

永遠無法估量的戰局是棒球最迷人之處，每年都會有崛起的新興強權，自然也會有表現令人大失所望的季後賽挑戰者，國西道奇隊一騎當先、國東大都會與費城人緊咬、美西太空人一如既往穩定較在可預期範圍內，國中小熊與釀酒人激戰、美中老虎竄起成上半季最夯球隊，以及詭譎莫測美東戰局都是賽季至今一大驚喜。

其中，美聯東區這個一級戰場可說是本季最戲劇化的分區，沒有之一，身為長年以來的火力庫，在這分區沒有參與軍備競賽的野心就難以脫穎而出，去年美聯冠軍洋基隊自然是開季前呼聲最高的龍頭人選，補進明星左投弗里德（Max Fried）後輪值更加完整；陣中有多位年輕球星且連兩年闖進季後賽的金鶯，歷經季後賽洗禮後也有望躍進；紅襪隊上個休賽季大肆採買，補進克羅謝（Garrett Crochet）、布萊格曼（Alex Bregman）一投一大兩大球星，加上農場大物三劍客準備開箱，被不少美媒預測為分區龍頭大黑馬；更別說把「魔球」完成精的光芒隊，小資球隊靠著一群扎實、實而不華的球員，往往能打出遠高於期待的成績，勝率連年挑戰5成。

小葛雷諾數據雖不如去年，至少維持住地板，也展現領袖氣質成為藍鳥的定海神針。 路透

相比之下，位處加拿大的藍鳥隊季前關注度相當低，季初最大條的新聞是與自家培養的一壘重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）簽下14年5億超級合約，小葛雷諾當然是名聯盟頂尖的強打者，且2024年才剛打出生涯年，但對於一名曾有過身材疑慮、簽約前兩個賽季表現不如意，甚至還只能守一壘的球員而言，這筆合約比起綁下自家球星成為「終生藍鳥人」的一樁佳話，更被評為像是藍鳥缺乏市場吸引力，只能溢價留人的必要舉動，即便舒緩了休賽季的續約難題，這組「星二代」連線還有多少精華期可以貢獻、曾經的年輕核心是否已不再是未來藍圖的一員，對於季前的藍鳥來說都還有非常大不確定性。

藍鳥不是不願意撒錢補強，陣容缺陷說實在也不是特別突出，去年休賽季從同分區金鶯挖角40轟等級重砲桑坦德（Anthony Santander）進駐中心打線，也找來了明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）接下關門職位，由巴西特（Chris Bassitt）、高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（Jose Berrios）等經驗充沛、且曾入選明星賽的投手撐起輪值，過去幾年也非被季後賽拒於門外，但總無法帶給人爭冠強隊的感受。

藍鳥日前拉出一波10連勝，包含4連戰橫掃洋基，一舉登上美東第一。 美聯社

去年以74勝88敗位居美東墊底，藍鳥季前預測也難逃此宿命，開季第一個月打完，戰績僅勝過投打全線崩盤的金鶯隊，表現還沒進入世人的眼球，但5月隨著天氣加溫戰績開始扶搖直上，美國時間5月31日擊敗運動家隊，戰績突破5成後便沒有再停下步伐，也逐漸朝著自開季就在「法官」賈吉（Aaron Judge）歷史級成績率領下一馬當先的洋基隊邁進，5月底還有6.5場勝差的藍鳥，進入7月時將勝差縮小至兩場，7月初在主場與洋基展開4連戰，被視為天王山之戰，藍鳥隊4場系列賽攻下36分，完全擊潰洋基投手群，一舉翻盤登頂美東冠軍，乘著氣勢一口氣拉出一波10連勝。

明星賽後藍鳥依然狀況絕佳，繳出8勝3敗戰績，包含再次拿下主場對洋基的系列賽勝利，目前領先洋基5.5場勝差，逐漸站穩美東王座，更是目前全美聯戰績最佳球隊，5成89勝率放眼全聯盟更只輸給釀酒人隊。

比切特近一個月成為安打製造機，近14打數狂敲11安，終於逐漸兌現進階數據。 美聯社

藍鳥到底強在哪裡？當家重砲小葛雷諾雖獲選明星賽先發一壘，但表現不比去年，進攻指數掉了近0.1，開季陷入長打荒的游擊手比切特（Bo Bichette）也是到了近一個月才逐漸兌現進階數據，長打並不是藍鳥的賣點，團隊114轟排名聯盟中後段班，但團隊得分505、團隊攻擊指數0.748都排名聯盟第7，多點開花是本季藍鳥打線的寫照。

小葛雷諾與比切特自然是長期穩定進攻核心，但在兩人之外藍鳥有不少打者跳出來展現驚奇，最具代表性莫過於「春天哥」史普林格（George Springer），這名前明星外野手前兩個賽季成績急遽下滑，上季攻擊指數更跌破0.7，35歲的他油箱裡還有多少油令人存疑，但本季卻違逆老化趨勢，擊球品質大幅上揚，掃出全隊最多18轟，標準化攻擊指數145同樣領跑，僅次於2019年生涯年賽季，在過去10年只有克魯茲（Nelson Cruz）、歐提茲（David Ortiz）兩個老妖怪能在這個年紀打出更好的OPS+，是不少球迷眼中的明星賽最大遺珠。

「春天哥」史普林格改變擊球策略後重回頂尖長打者行列。 路透

進階數據佐證史普林格爆發絕非偶然，而這源於新任打擊教練波金斯（David Popkins）所倡導的現代棒球哲學：「別為了擊球而犧牲揮棒速度。」波金斯說，史普林格年輕時手眼協調尚未退化，會為了碰到球而攻擊好球帶外的球，但上季史普林格面對好球帶邊角的來球，打擊率是悲劇的1成60，無論是擊球初速、強擊球率都低到不堪入目，舊的策略顯然已經不奏效，因此本季更專注在攻擊區域，且有意識提升仰角，這也讓他滾地球率銳減，重回頂尖長打者。

史普林格僅是藍鳥打線縮影，去年整季僅4轟的比切特，強烈進攻欲望不變，但擊球仰角、品質都大幅進步，重回強打游擊手之林；前兩年OPS都不到0.7的捕手柯克（Alejandro Kirk），強擊球率顯著進步，再度獲選明星賽；更別提憑空竄起的的巴傑（Addison Barger），在桑坦德受傷後獲得穩定出賽空間，擊球初速、強擊球率、揮棒速度都是聯盟PR90等級，上述這些人的共通點是三振率都比往年下修，事實上今年藍鳥團隊標準化三振率（K%+）排名隊史最佳，難以被三振，再加上揮到球時總能製造高品質擊球，這也是為何藍鳥雖無人全壘打數超過20支，但打線破壞力仍可觀。

捕手柯克找回長打並再度獲選明星賽肯定。 路透

另一方面，藍鳥投手群雖無絕對王牌壓陣，但戰力平均且具備優秀吃局數能力，高斯曼2024年成績下滑，回不去塞揚級別身手，但依舊是平均以上的前段輪值，巴西特、貝里歐斯球威平平、進階數據也不突出，不過擔任稱職工作馬綽綽有餘，而在輪值當中要選一個代表人物，莫過於左投手勞爾（Eric Lauer），去年季中加盟KBO的他表現普普，休賽季以一張小聯盟合約重返美職體系，但在升上大聯盟後迅速做出貢獻，16場出賽涵蓋10場先發，合計69局拿下6勝2敗，防禦率僅2.61，WAR值2.1為投手群中最高，加上回歸後表現愈趨穩定的薛則（Max Scherzer），先發輪值十分完整。

從韓職回鍋的左投手勞爾是藍鳥開出的最大福袋，雖然預計數據會下修，但至少先發時能給藍鳥贏球機會。 美聯社

但洋洋灑灑說了這麼多數據，或許棒球還是一個充滿迷信的運動，「士氣」、「凝聚力」等抽象概念無法用數據去解讀，但確實對藍鳥團隊表現帶來整體加持，連勝氣焰兇悍，氣氛好不言而喻，一旦到了球場就全心備戰且心有所求，巴西特說道：「我們的比賽方式，全靠每個人，每場勝利都是每個人在為球隊做出貢獻。」小葛雷諾說：「自從我來到這裡，這是我在球隊度過最好的一年，一醒來就迫不及待地想上場和隊友們在一起，這真是太不可思議了，這樣的文化是任何教練都想要的。」後援投手費雪（Jake Fischer）則敘述了彼此之間的互信、互助如何感染串聯整隊：「當你周圍有這麼多人對你信任的時候，你很容易就會相信自己，贏球的時候亦同，打出一場場激烈、充滿能量的棒球比賽時，你也很容易深信不疑。」

外界並不看好藍鳥能維持強盛到季末，不過士氣正高昂的他們絕對不容小覷。 路透

事實上，藍鳥本季+35的淨勝分不能說是特別出色，在美聯勝率超過5成的球隊中，僅優於57勝的水手隊，甚至不及分區第4的光芒隊，投打端都沒有獨霸一方的優勢，戰績長遠來看有可能會下修，但也許是因為球隊需要一點運氣，才能在拉鋸戰中脫穎而出；也許是無名英雄勞爾、巴傑等人帶來及時雨，免於人員調動的起伏；又或者，純粹是上下一心的球隊文化使然，不論是哪種原因，一場勝利總能帶來更多贏球，即便開季看似機會渺茫，但藍鳥上半季之所以能躍升一級強隊，正是仰賴27場逆轉勝所展現的韌性，也是想尋求衛冕美東冠軍的邪惡帝國眼中，最難以忽視的高牆。

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