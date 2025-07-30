日職／連渡邊謙都抱怨！台、日明星賽都被嫌不認真 本質之爭早吵過上百年

今年中職、日職兩聯盟的明星賽，不約而同出現了「玩過頭」、「應該認真打」的負面意見。臺灣這邊有洪一中及古久保健二兩位總教練，都提出明星賽應該認真打球的看法。日本明星賽雖然相對沒那麼多花招，但也有選手裝耳機和麥克風和轉播室連線、洋聯打序依抽籤決定、以及莫內羅（Liván Moinelo）改右投等等娛樂嘗試，結果遭到知名國際影星，同時也是忠實阪神迷的渡邊謙發文抨擊，認為如果讓比賽失去緊張感，那也失去了比賽的意義。

日本知名影星渡邊謙在X發文抱怨日本明星賽轉播室和選手即時連線的行為玩過頭。

#オールスター2025

少し遊び過ぎが目に余る

ピッチャーにマイクとイヤホンを付けてプレー中に喋らせる

勝負にこだわらないかも知れないが、もし打球が当たったりしたら責任は誰が取るのか。

ゲームの緊迫感を阻害するのは

ゲームの意味をも無くしてしまう

オールスターの存続が不安だ#渡辺謙 — kenwatanabe (@kenwata311) 2025年7月24日

這類認為「比賽應該回歸棒球本質」為出發點的爭議，在近幾年並不陌生。最常見的就是抱怨啦啦隊過於喧賓奪主，批評看球風氣或球團策略等等。不過，類似出發點的意見可不是現在才有，其實綜觀棒球歷史，早在一百多年前人氣鼎盛，發展越來越向商業化靠攏的各階段裡，就一直有抱怨棒球越來越背離本質的意見。

好比到1910年代前後的日本，當時還沒出現職棒，最紅的是早稻田、慶應「早慶」兩校。這兩校比賽起初都是開放免費觀戰，但隨著熱度越來越高，以及邀請美國校隊切磋等等，在支出成本增加下開始進行售票，結果就遭到輿論批判，認為學校賣票賺錢，把學生當成商品跟廣告，是墮落的不良行為。

讀賣巨人成立職棒聯盟後，曾因過於「商業化」遭到鄙視。 聯合報系資料照

到了1920年代，日本出現第一支職棒球隊「日本運動協會」。這支全職靠打棒球賺錢的隊伍，也被一些討厭棒球商業化的球迷不恥，酸他們是「出來賣的」，這也使得協會必須嚴格要求球員品格，以免落人口實。直到讀賣巨人成立職棒聯盟，這樣的偏見還是存在，當時還有「河原乞食」這種蔑視職業球員的說法。職棒受到唾棄的同時，初期人氣也不如東京六大學棒球聯盟。

有趣的是，在讀賣創隊時擔任要角的市岡忠男，其實也曾抨擊過六大學不夠「本質」。他認為多數球迷都是跟著學校的旗幟起舞，支持慶應的就看慶應，支持早稻田的就看早稻田，並不是為了欣賞「純粹的棒球技術」來到球場。而他正是期盼能職棒能藉由高水準的表現，讓大家更注意棒球技術的細節。甚至他在組織職棒隊伍的初期構想，還希望這支球隊能夠獨立運作，打著最純粹、最理想的棒球，而不屬於讀賣或任一企業的商業看板。

這次日本明星賽讓莫內羅秀了一手右投，引起一陣話題。 影片來源：日本野球機構(NPB)公式チャンネル YT

如今倒回來看，職棒的發展顯然和市岡的理想大相逕庭。職業棒球不只需要財團作為後盾，絕大多數球迷更是衝著「支持某某隊」、「支持某某球員」這種在他眼中非本質的理由來到球場。更別提為了賺更多錢，球團的各種行銷策略及炒作手法等等，也跟市岡理想中的「讓球迷欣賞純粹的技術」理念差了十萬八千里。

追根究底，職棒就是一門生意，需要那些商業化「不本質」的部分才能維持營運。而且正是因為有這些東西，棒球才能獲得更多的資源發展，進而帶動「本質」上的技術實力。日本職棒聯盟發展近百年，一路做過的噱頭可不會少，有些像是吉祥物行銷、提升球場體驗等等和場上技術無關的作為，還常常讓臺灣球迷羨慕「原來可以這樣做」。但同時我們也看到日本職棒的技術水準還是不斷提升，並拉抬整體棒運產業，成為世界數一數二的棒球強權。

中職這幾年這幾年球團在不時被質疑「經營啦啦隊比經營球隊還認真」，引發「本質迷」與「啦啦隊迷」口水大戰。 聯合報系資料照

同樣的道理也能套在中職。這幾年球團在不時被質疑「經營啦啦隊比經營球隊還認真」的聲浪中，仍不可否認技術層面確實有持續進步。說穿了，「本質」其實也是一種吸引人的商業內容，絕對有球迷為了想看選手拼盡實力求勝，欣賞投手的火球連發或某某打者的重砲揮擊而進場。只是，同時也有人是為了啦啦隊，或者喜歡熱鬧氣氛「玩」、「放鬆」進場。職棒既然是做生意的，面對這些賺錢機會，當然會選擇我全都要，既要發展技術，噱頭也能做就做。至於明星賽，本來就是場嘉年華會，反而輸贏都沒有誘因，也難怪台、日都開始其他搞花樣嘗試。

今天就算明星賽不玩鬧，兩隊實實在在較量孰優孰劣，但光是組隊是靠「人氣票選」而非「實力選拔」，就已經讓這場對決的本質性打了折扣。如果真要求到本質的盡頭，那就是得去除商業的絕大多數可能，很難在現實環境中實現。那既然本質到不了盡頭，即便去除明星賽沒認真打、啦啦隊等等，這個吵了上百年的議題，接下來還會繼續吵下去吧。

商品推薦