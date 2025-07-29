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中職／4位去年FA球員季中成績單 詹子賢、陳子豪表現如天與地

聯合新聞網／ 福耳
詹子賢(左)及陳子豪，兩人在去年季後分別選擇留與走，本季表現也大不相同。 聯合報系資料照
詹子賢(左)及陳子豪，兩人在去年季後分別選擇留與走，本季表現也大不相同。 聯合報系資料照

去年季後共有4名球員行使自由球員權利，堪稱近年來最熱鬧的一次自由球員市場，6隊都有出手搶人的動作，最終2人轉隊，且轉到同一隊，另外2人則是留在原隊，無論離隊或續留的球員，都搭上12強棒球熱潮，薪資也比往年提高不少，甚至還有破億合約，今年球季已過一半，這4名球員的表現是否符合身價呢？

中信兄弟 詹子賢

詹子賢今年找回手感，打擊表現在對上名列前茅。 聯合報系資料照
詹子賢今年找回手感，打擊表現在對上名列前茅。 聯合報系資料照

詹子賢去年的2成55打擊率及3成38上壘率都是繼22年傷勢及疫情影響後的次差成績，1轟、長打率3成31更是生涯新低，球季後半段以外野手身分出賽的順位也落在第4位或更後面，季後行使自由球員權利，一度傳出要轉投亟需外野戰力的台鋼，最終仍決定續留中信，簽下5年平均月薪80萬的複數年合約，雖然總額比其他兩名打者來得低，但也是一筆不小的金額，當時引起一番討論。

詹子賢今年用成績證明這份合約絕對值得，在陳子豪離隊、曾頌恩低潮後，他獲得比去年多的上場機會，目前打席數是全隊第5，打擊方面也恢復往年水準，2成88打擊率、4成23長打率、64支安打、8轟及43分打點都是全隊第2，成為中信進攻端的火車頭之一，還創下單場5安打、滿貫砲、雙響砲等多項紀錄，也達成生涯百轟，並拿下4次單場MVP，這份合約現在看起來是物超所值。

統一7-ELEVEn獅 陳韻文

陳韻文以75萬月薪續留統一，但今年的表現比去年還差。 聯合報系資料照
陳韻文以75萬月薪續留統一，但今年的表現比去年還差。 聯合報系資料照

與詹子賢一樣，陳韻文在去年的表現不算好，4.59防禦率、10次救援成功、5次救援失敗的內容甚至是成為守護神後的最差一季，但統一仍以5年總額4500萬元，平均月薪75萬元的合約留住他。

陳韻文今年已出賽28場，如果按照這個進度，出賽數有望創5年新高，這方面倒沒有愧對高薪，不過投球內容卻沒有優於上季，30局被打38支安打，WHIP高達1.63，比去年還差，救援失敗也已3次，近兩個月的防禦率都破4.0，7月更高達7.71，即使如此，統一還是需要他，否則牛棚戰力只會更殘弱。

味全龍 朱育賢

朱育賢今年以全壘打達成生涯千安里程碑。中央社 聯合報系資料照
朱育賢今年以全壘打達成生涯千安里程碑。中央社 聯合報系資料照

朱育賢是去年季後最快決定去向的球員，他在12月前期就與味全簽下包括激勵獎金在內，總額4800萬元的4年合約，月薪約85萬。

雖然在4月中因手腕不適而下放二軍休養，錯過了約20天的賽程，但歸隊後交出一如以往的2成90打擊率、60支安打穩定表現，4成73長打率，8轟及38分打點僅次於吉力吉撈．鞏冠，在長打及得分能力上帶給味全很大的幫助，他本季拿下2次單場MVP，也成為中職史上第2位以全壘打達成生涯千安的打者。

味全龍 陳子豪

億元男陳子豪本季遲遲拿不出符合身價的表現。 聯合報系資料照
億元男陳子豪本季遲遲拿不出符合身價的表現。 聯合報系資料照

陳子豪是去年最被關注、也最晚確定落腳球隊的自由球員，在留與不留之間，他最終選擇離開，在12月20日與味全達成10年合約加盟共識，其中合約前5年為首年月薪90萬元、後4年平均月薪超過100萬元的保障約，後5年則為雙方都有選擇及買斷合約的權利，包含激勵獎金在內，總值達1.3億元。

味全在簽了朱育賢後再開大約，就是要補強上季連霸失利的最大弱點火力不足，然而，陳子豪今年為止的表現完全不符身價，打擊率2成17，僅有2轟及17分打點，長程火力沒有發揮，導致長打率也不到3成，跟去年的17轟、60分打點相比是大幅退步，陳子豪本季出賽68場，275個打席是全隊第5，以還在調整為理由也說不太過去，只能趕緊找回去年的手感，否則對自己對球隊都是傷害。

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