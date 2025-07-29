搶過氣球星不手軟！快艇「舊瓶裝老酒」戰力只能說高深莫測

快艇是NBA最特別球隊，每一年都會在自由球員市場搶簽不是過氣就是被裁球星。2022-23年球季先後撿沃爾(John Wall)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，2024-25年球季撿西蒙斯(Ben Simmons)，效果和作用都不好。

沃爾只為快艇出賽34場，對快艇戰力幾乎沒有任何影響和提升。衛斯特布魯克在快艇打了一季半，2024年夏天快艇順勢放人，關鍵當然是比賽作用太小。西蒙斯更慘，只打了18場比賽，場均2.9分、3.8籃板、3.1助攻，平均每場出賽16.4分鐘，但毫無存在感。

快艇老闆鮑默就是肯砸錢，為了贏球更為了奪冠，NBA最有錢老闆之一鮑默搶過氣球星或被裁名氣球員從不手軟。

今年夏快艇又有幾筆創舉和搶人：

快艇用兩年1800萬美元簽下37歲前公鹿隊老中鋒洛培茲。 美聯社

1、用兩年1800萬美元簽下37歲老中鋒洛培茲(公鹿)。

2、再用年630萬美元留下37歲前鋒貝頓。

3、以一年360萬美元搶來40歲後衛保羅。

4、透過三方交易送出全隊第二得分手鮑威爾，收進爵士大前鋒柯林斯。

5、兩年1100萬美元搶下被太陽買斷後衛比爾。

快艇今年球季能擺出來的陣容非常嚇人。

後衛：哈登、比爾、鄧恩、保羅、波格丹諾維奇

前鋒：雷納德、瓊斯、柯林斯、貝頓

中鋒：祖巴茲、洛培茲

快艇以兩年1100萬美元搶下被太陽買斷後衛比爾。 路透

這裡頭還不包括尚未簽回來201公分得分後衛柯菲(Amir Coffey)，快艇薪資為了搶比爾、洛培茲、保羅三名老球星，團隊薪資已經爆錶。柯菲是一名功能性替補，上季場均9.7分，每場打24分鐘，28歲正值當打之年，上季出賽72場是快艇九人輪換主力之一，但快艇不敢超越第二層團隊薪資上限，可能犧牲柯菲。

目前快艇陣容平均年紀是33.2歲，NBA史上最老球隊，超越2000-2001年爵士平均32歲，快艇今年這支史上最老球隊有五名輪換主力超過35歲。

美國媒體The Athletic為今年夏天各隊自由市場操作做出最新戰力排名，快艇排第七，僅落後雷霆、尼克、騎士、灰狼、金塊、火箭，對快艇實力和爭冠機率依舊給予極大肯定。

ESPN最新戰力排名尚未出爐，快艇今年這套陣容雖然老，年紀也不小，但快艇新賽季打進西區決賽機率還是很高，ESPN或其他美國專業媒體應該會有不少把快艇戰力看進前五。

快艇今年這套陣容雖然老，年紀也不小，但快艇新賽季打進西區決賽機率還是很高，圖為主力戰將雷納德。 美聯社

快艇有幾名主力都處於生涯最顛峰，包括上季打出生涯最好一季先發中鋒祖巴茲，場均16分+12籃板，頂尖防守工兵瓊斯和後衛鄧恩，27歲大前鋒

柯林斯還有上升空間，射手波格丹諾維奇和雷納德、哈登兩名核心領袖都還有九成功力，快艇還是一支不容易忽視爭冠熱門。

保羅雖老，但上季在馬刺打滿82場例行賽，他的經驗、非凡智慧，出色半場進攻和擋拆執行力，能為快艇帶來不同打法和進攻風格，對手會很頭大。

洛培茲也在老化，但他還是能護框，防守和團隊經驗豐富，每場出賽15-18分鐘為快艇帶來防守，讓祖巴茲可以喘息。

貝頓上季經常有神來一筆和出色防守，這是快艇依然說服貝頓再簽兩年關鍵，貝頓還沒有老到不能當奇兵，他能經常打出改變比賽節奏的奇襲表演。

快艇能不能打出最完美團隊，再度打進西區決賽創造更大奇蹟，最終成敗得看快艇教練泰隆魯的執教表現。 法新社

快艇能不能打出最完美團隊，再度打進西區決賽創造更大奇蹟，最終成敗得看快艇教練泰隆魯的執教表現。

今年快艇是一支很難預測而且莫測高深球隊，他們很有可能成為一支新創球隊，顛覆西區，也有很大可能因為太老組成太雜，需要上場打球的人太多，搞得自我混亂，難以成事。

你怎麼看快艇！

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