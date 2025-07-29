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鈴木一朗靠巧打俊足闖進名人堂 亞裔野手拚最高殿堂不是夢想

聯合新聞網／ 陳光立
鈴木一朗是第一位入選名人堂的亞洲球員，不算出色的體格、又是來自外國的球員，他靠天賦和過人的毅力繳出成績，最終得以入選棒球最高殿堂獲各界肯定。 美聯社
鈴木一朗是第一位入選名人堂的亞洲球員，不算出色的體格、又是來自外國的球員，他靠天賦和過人的毅力繳出成績，最終得以入選棒球最高殿堂獲各界肯定。 美聯社

對亞洲的棒球迷而言，鈴木一朗入選棒球名人堂具重大意義，他以破紀錄生涯畫下完美句點，當選是實至名歸。而且，這項肯定但燃起亞裔球員奮發向上的動力，從此無須顧慮種族藩籬，只要你的成績被認，就能登上最高殿堂。

一朗退役前，幾位亞洲球員已於大舞台活躍，野茂英雄以「龍捲風投法」於1996年9月17日 在國聯貢獻無安打比賽，成大聯盟史首位締造佳績的亞洲投手。接著，2001年4月4日他於美聯再投無安打比賽，締造跨聯盟無安打紀錄（兩聯盟各一場），但這未將野茂送入名人堂。

松井秀喜2004年效力洋基隊時，曾單季敲31轟，創日本野手在大聯盟的單季全壘打紀錄。時間來到2009年，松井 以6成15打擊率、3轟、8分打點獲選世界大賽MVP，成獲此殊榮的亞洲第一人，但他的名字仍舊沒在名人堂，讓外界不禁懷疑，亞洲球員的入選標準不一樣嗎？如今，一朗用長達19年輝煌終跨進紐約古柏鎮，而且僅差一票就獲史上最高票，一掃外界質疑，亞洲人是可以進名人堂的。

鈴木一朗的發跡亦啟發眾多亞洲或美籍亞裔的球員，現役一些活躍聯盟的球星如關、卡洛爾、布萊恩胡等，年幼時都是看著一朗的比賽長大。 美聯社
鈴木一朗的發跡亦啟發眾多亞洲或美籍亞裔的球員，現役一些活躍聯盟的球星如關、卡洛爾、布萊恩胡等，年幼時都是看著一朗的比賽長大。 美聯社

一朗為亞洲棒球豎立標竿，NBC新聞為此規劃專訪，分享現役球員記憶中的鈴木一朗，以及如何引領後輩踏逐夢之路，中日混血的克里夫蘭守護者隊球星關（Steven Kwan）表示：「他（一朗）是與我相似類型的球員，都是左打、守外野。年幼時看到與自己外貌、球風接近的人，能在最高殿堂取得成功更贏得尊重，這帶給我莫大希望。」鈴木一朗 2001年以首位日本野手身份進大聯盟，雖非日籍球員先驅（村上雅則1964年為第一人）但無疑是最成功典範。在大聯盟近20年，鈴木以頂級巧打與防守聞名，更以獨特個人風格著稱。

生涯累計10次入選全明星、10座金手套與3座銀棒獎，其成就促使更多日本人挑戰美職。至今兩度入選全明星、三奪金手套的關回憶，2015年一朗效力邁阿密馬林魚時，在右外野牆前以一記假動作，騙倒舊金山巨人隊阿瑞亞斯（Joaquin Arias）出局的守備，令關印象深刻：「他有極高的棒球智商，能在關鍵時刻創造影響力，這對我意義非凡。」

亞利桑那響尾蛇隊的台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll），幼年於西雅圖長大，對鈴木一朗亦是充滿崇敬，最愛的一朗照片是母親所拍攝，他說：「那是我最早的棒球記憶，照片至今仍留在房間。」同為外野手的卡洛爾表示：「見證這位亞洲開拓者的表現，讓我相信有朝一日，自己也能達到那境界。」兩度入選全明星、現為響尾蛇隊看板人物的卡洛爾提到：「當孩子看見能產生共鳴的榜樣，就會被激發追求卓越的勇氣，當年一朗身為第一位亞洲來的野手，明白自己被嚴格檢視，甚至代表日本整體棒球水平，這壓力必須承擔。」

響尾蛇隊台裔球星卡洛爾，幼年於西雅圖長大，對鈴木一朗亦是充滿崇敬。 法新社
響尾蛇隊台裔球星卡洛爾，幼年於西雅圖長大，對鈴木一朗亦是充滿崇敬。 法新社

現為水手隊球星的華裔布萊恩胡（ryan Woo）坦言，個人始終是鈴木一朗鐵粉。他記憶難忘的是2007年舊金山舉辦的大聯盟全明星賽，代表美聯出征的一朗締造史上唯一的場內全壘打，並獲選單場MVP成一代傳奇，他表示：「以一朗的成就根本無需如此費心，其在場上的無私格外珍貴。」關認為，鈴木一朗進駐名人堂是象徵新時代開端：「只需要一人鋪路，就能讓整個世代相信，自己有一天能站上最高殿堂。」

鈴木一朗昔日於紐約洋基隊效力時，經常走訪古柏鎮，但他接受訪問時表示：「入選名人堂從來不是我的目標。我知道，我場上的表現代表日本棒球，如果無法拿出好表現，人們會認為日本水平低，這壓力一直存在，是我必須承擔。」或許是這原因，他頻頻造訪名人堂是為了在低谷時「重置自己」，包括2012到14年在紐約那兩年半，繳出聯盟生涯3089安的311支，這位日籍巨星說：「在曼哈頓的天際線下，有時讓你覺得『不屬於這裡』，這種體驗值得擁有。」在洋基的歲月，還讓他難得與「同梯」沙巴西亞（CC Sabathia）當隊友，兩人同一年進大聯盟、退役後同一年進名人堂。

鈴木一朗用長達19年輝煌終跨進紐約古柏鎮，而且僅差一票就獲史上最高票，一掃外界質疑，亞洲人是可以進名人堂的。 路透
鈴木一朗用長達19年輝煌終跨進紐約古柏鎮，而且僅差一票就獲史上最高票，一掃外界質疑，亞洲人是可以進名人堂的。 路透

即便27歲才赴美征戰，一朗的成功是來得迅速而耀眼，菜鳥年繼林恩（Fred Lynn）後、大聯盟史上第二位在同一季囊括年度新人和MVP獎項的球員。生涯主要站右外野，通算打擊率3成11，共敲出3089支安打、117支全壘打、780分打點和509次盜壘，十年連續200安亦是令人肅然起敬的紀錄，影響無數棒球選手，只要肯力爭上游，無關你的出身為何、來自什麼國家或隸屬哪個族裔，名人堂都會敞開大門等你加入。

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陳光立

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