日職／追隨村上宗隆 佐藤輝明搶三冠王加速阪神獨走

日本職棒剛結束7月23日、7月24日的明星賽週，接著將進入到球季後半段的賽程。前半段球季兩聯盟最風光的打者應該算是阪神虎隊的左手強打佐藤輝明，明星賽前他繳出0.288打擊率、25支全壘打、64分打點的成績，除了打擊率暫居中央聯盟第五之外，全壘打、打點都是第一，是阪神虎隊能夠以領先第二名高達9.5場勝差保持獨走的最大功臣。

26歲的佐藤輝明在職棒第五年球季打出生涯最佳成績，甚至有可能挑戰三冠王，這也將伴隨著阪神虎隊的戰績獨走，成為後半球季最受矚目的焦點。佐藤輝明的25支全壘打領先隊友森下翔太16支全壘打，有一段距離，生涯第一座全壘打王機會相當高。打點王面臨的也是森下翔太的威脅，領先森下的60分只有4分，至於牧秀悟的46分已經被拋開，以目前的差距以及阪神核彈頭近本光司、中野拓夢的高上壘率，打點王很難撼動阪神的這兩名中心打者。至於打擊王，佐藤輝明並非沒有機會逆轉，畢竟第一名到第四名岡林勇希0.29378、小園海斗0.29376、近本光司0.2922、中野拓夢0.2921，領先的距離都不大，以佐藤輝明今年的狀態，加上沒有獨強的打者存在於中央聯盟，三冠王唯一落後的項目也有超前的可能。

尤其佐藤輝明渡過了六月單月0.247打擊率的低潮，七月打擊率升到0.328，去年七月0.302、八月0.287、九月0.301，顯示出炎熱的夏天對他並不會造成影響，反而製造一波高檔。加上今年選球有明顯的進步，更讓人期待他成為1986年洋將巴斯之後，阪神隊史三冠王第二人、本土打者第一人。

26歲的佐藤輝明在職棒第五年球季打出生涯最佳成績，甚至有可能挑戰三冠王。 阪神隊IG

同時，佐藤輝明的活躍也讓許多球迷想起了2022年養樂多燕子隊的村上宗隆。同為左手的強力左打者，而且都是選秀第一指名的好手，兩人之間有許多相似之處。村上宗隆在2022年以0.318打擊率、56支全壘打、134分打點成為「令和時代三冠王」第一人，也是NPB史上最年輕的三冠王。當年村上宗隆的超水準的演出，風光獲得聯盟MVP，也幫助養樂多隊以8場勝差遙遙領先第二名的橫濱DeNA，完成連霸，可見一名不動第四棒對球隊的重要性。無獨有偶，今年的佐藤輝明也以生涯最佳成績幫助阪神虎隊戰績獨走，把去年失去的聯盟優勝搶回來，繼2023年之後再度優勝封王的機會大好。

兩相對照之下，村上宗隆今年因傷只在一軍打了1場比賽，長期缺陣是養樂多戰績不佳，戰績墊底的主因。養樂多今年除了團隊防禦率達3.53是中央聯盟最差，並且是唯一超過3的球隊，投手戰力失調之外，少掉村上宗隆這名強打四棒支柱更是重傷害。所幸村上宗隆目前已經蓄勢待發，養好傷之後準備在明星賽之後復出，與佐藤輝明進行近年日本職棒最強兩大左打重砲的對決，也可能是「三冠王對決」的戲碼，將是球季後半段央聯的一大重頭戲。

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