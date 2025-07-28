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美西爐主運動家又養出超級巨砲！22歲菜鳥用4響炮自我介紹

聯合新聞網／ littlenosejiang
運動家年僅22歲、綽號「The Big Amish」的新秀克爾茲，對太空人之戰打出一場足以載入史冊的個人秀：6打數6安打、4發全壘打、8分打點。 法新社
運動家年僅22歲、綽號「The Big Amish」的新秀克爾茲，對太空人之戰打出一場足以載入史冊的個人秀：6打數6安打、4發全壘打、8分打點。 法新社

美國時間7月26日，奧克蘭運動家作客休士頓太空人的比賽，綠衫軍年僅22歲、綽號「The Big Amish」的新秀克爾茲（Nick Kurtz）打出一場足以載入史冊的個人秀：6打數6安打、4發全壘打、8分打點，以及19個壘打數，追平2002年格林（Shawn Green）的單場壘打數紀錄，成為運動家隊史第一位單場四響炮的球員，也成為聯盟上第一位繳出單場四響炮的新秀，完成這堪稱完美的自我介紹；克爾茲用球棒向世人宣告，這位首輪第四順位被選進的新秀，絕不僅僅是個潛力股，而是運動家未來的看板巨星。

去年才被球隊選進，克爾茲的成熟度遠超其他新秀，相較多數新人積極揮棒力求表現，克爾茲展現了如同老將般的耐心，276個打席就選了29次保送。事實上，克爾茲在大學時期就備受球探們關注，在大學的NCAA時期，不但連續三年敲出雙位數全壘打，2023年更繳出.353打擊率、24轟的驚人成績，球探報告給他的評價如下：長打潛力（Power Grade: 60/80），有單季穩定20至30轟的潛力；選球能力（Plate Discipline: 65/80）更是無可挑剔，幾乎遠超同年齡的所有人；擊球技巧（Hit Tool: 55/80）以這樣砲瓦的球員來說也是錦上添花，整題評價（Overall: 60/80）則相對保守，認為他有成為大聯盟頂尖強者的潛力。

年才被球隊選進，克爾茲的成熟度遠超其他新秀，相較多數新人積極揮棒力求表現，克爾茲展現了如同老將般的耐心。 美聯社
年才被球隊選進，克爾茲的成熟度遠超其他新秀，相較多數新人積極揮棒力求表現，克爾茲展現了如同老將般的耐心。 美聯社

防守方面，球探預測他在一壘能提供平均水準的表現（Fielding Grade: 50/80），雖然移動範圍稍嫌不足，但穩定的接球手感與臂力，要陣防一壘綽綽有餘。模板是費里曼（Freddie Freeman）以及歐森（Matt Olson）的混合體，天花板會是一名能穩定貢獻.290/.370/.550三圍、25-35轟、100打點的打者，同時具備費里曼的選球耐心與歐森的長打能力，能成為球隊進攻核心與聯盟頂尖一壘手。

開季至今，克爾茲的表現不負球探們的期待，首次站上大聯盟，打擊三圍就來到.309/.378/.683，OPS高達1.061，23轟、59分打點；他的平均揮棒速度為77.7英里（聯盟平均71.6英里），證明他具備遠超平均水準的砲瓦；揮棒帶點上揚，擊球仰角控制在16.3度左右，幾乎是轟出牆外的理想角度；更誇張的是他的選球眼，保送率10.3%，能耐心等到好球再出手；遑論他的擊球技巧全面，內角速球能拉成全壘打，外角變化球也能反方向推打出安打，簡直讓投手無處可逃。成熟的選球，全面的擊球技巧，不禁令人想起索托（Juan Soto）在國民時期的成功案例。進階數據更是讓人目瞪口呆。克爾茲的wRC+高達184，在新人中獨占鰲頭，聯盟一壘手中也名列前茅； .402的xwOBA、54.4的HardHit%，兩者皆是聯盟前4%的頂級水準，殊難想像這是一位22歲小將的新秀賽季繳出的表現。

球探預測克爾茲在一壘能提供平均水準的表現，移動範圍稍嫌不足，但有穩定的接球手感與臂力。 美聯社
球探預測克爾茲在一壘能提供平均水準的表現，移動範圍稍嫌不足，但有穩定的接球手感與臂力。 美聯社

防守上，克爾茲在一壘的表現中規中矩，雖然不像他的打擊那麼耀眼，但也綽綽有餘；本季的防守範圍（OAA為-3）較常受人詬病，但他的接球手感（Hands: 55/80）流暢，處理低角度滾地球或短傳球時乾淨俐落，在防守壓力相對較小的一壘是沒有問題的，而運動家偶爾也會讓他擔任指定打擊以省下防守的負擔，畢竟他在進攻端帶來的優勢實在太大了。

從那場四響炮開始，克爾茲的名字就註定會在大聯盟傳頌，他的揮棒、選球能力讓人忘了他還只是22歲的菜鳥，遠超球探評價的表現也證明了，他不僅是運動家的未來基石，「The Big Amish」更是大聯盟未來最具威脅的重砲一壘手。

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