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中職／612教練異動後富邦悍將戰績一飛衝天 關鍵人物是他

聯合新聞網／ Ramos
富邦悍將球團6月12日，調整原一軍牛棚教練許銘傑（圖）轉任一軍投手教練，這個改變成為富邦悍將扭轉關鍵。富邦悍將提供
富邦悍將球團6月12日，調整原一軍牛棚教練許銘傑（圖）轉任一軍投手教練，這個改變成為富邦悍將扭轉關鍵。富邦悍將提供

富邦悍將在6月12日做出一項人事異動，那就是原任一軍投手教練郭勇志和一軍牛棚教練許銘傑職務對調，許銘傑上任後，富邦悍將戰績一飛衝天，從6月12日到7月27日戰績15勝11敗、勝率0.577高居全聯盟第一，你沒看錯，過去一個多月以來 「宇宙邦」的戰績是全聯盟最好的。

富邦悍將從開季到6月11日，戰績12勝33敗、勝率0.267在全聯盟敬陪末座，而且和榜首統一獅勝差多達16場，團隊場均得分3.1分，團隊防禦率5.28，從6月12日至今，團隊場均得分3.6分，有進步，但最關鍵的還是投手群表現，團隊防禦率是超亮眼的2.28。

許銘傑接任富邦悍將一軍投手教練，牛棚防禦率低到只有1.98，被打擊率0.216，每局被上壘率1.13都是期間6隊最佳數據，關鍵人物當然是布局投手富藍戈和新任守護神張奕，這段期間富藍戈出賽16場共投18.1局，防禦率0.98，張奕出賽12場共投12局，防禦率0.75，被打擊率0.146，每局被上壘率0.58。

富邦悍將隊杜先發投手李東洺，在這一波也有出色演出。聯合報系資料照
富邦悍將隊杜先發投手李東洺，在這一波也有出色演出。聯合報系資料照

另外，這段期間林栚呈、李吳永勤、吳世豪都投8到10局，林栚呈防禦率1.80，李吳永勤1.13，吳世豪2.25，左側投藍愷青也能吃下一些局數，在曾峻岳、王尉永、江國豪、岳少華、賴智垣、歐書誠、林旺熙因傷或表現不佳缺陣之際，他們扛起大樑值得稱許。

郭勇志擔任富邦悍將投手教練期間，牛棚防禦率高達5.19是全聯盟最差，換個投手教練整體局勢大翻轉，當然多少都跟投手教練有一些關係，但不要忽略了，富邦悍將季初投手群缺兵少將，先發投手群集體崩盤，在郭勇志當投手教練期間，先發輪值平均每場只能吃下5局，防禦率5.34，先發投手撐不住場面，導致牛棚完全燃燒，形成負面連鎖效應。

許銘傑上任後，先發輪值投手場均吃下6局，足足多了1局，可別小看這1局，先發投手吃6局，扣掉第8、9局的富藍戈、張奕，教練團就能好好出牌，不用過度使用牛棚，而且這段期間富邦悍將先發投手不只能吃局數，表現也很棒，防禦率只有2.42，魔力藍、力亞士、布坎南、李東洺都有出色演出，黃保羅也曾對味全龍繳8局無失分優質先發奪勝，富邦悍將先發投手群回穩，也讓牛棚往好的方向走。

雖然富藍戈下二軍，富邦悍將先發輪值採3洋投，對牛棚戰力一定有影響，不過曾峻岳即將傷癒回歸，和張奕共同把守最後兩道防線，只要先發投手群表現穩定，減輕牛棚負擔，基本上輪值擺3洋投是必要的。

富邦悍將今年開季有一段很糟糕的階段，隨著6月中投手群回穩，戰績也直線上升。圖為許銘傑(右二)與來台客座的中垣征一郎（左一）。富邦悍將隊提供
富邦悍將今年開季有一段很糟糕的階段，隨著6月中投手群回穩，戰績也直線上升。圖為許銘傑(右二)與來台客座的中垣征一郎（左一）。富邦悍將隊提供

今年開季富邦悍將有一段很糟糕的階段，隨著6月中投手群回穩，戰績也直線上升，其實筆者不只一次寫過，只要富邦悍將主力球員傷癒歸隊，他們還是非常具有競爭力，而且在傷兵成群期間，練出包括豊暐、林栚呈、李吳永勤、林澤彬、林岳谷、孔念恩這些活力小兵，讓教練團有更多球員可供調度，下半季富邦悍將絕非軟腳蝦，甚至有機會力拚季冠軍，後勢不可小覷。

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