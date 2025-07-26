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真人版宮城良田持續追夢 河村勇輝在公牛機會更勝於灰熊

聯合新聞網／ 林文
河村勇輝就像《灌籃高手》的真人版宮城良田，努力在NBA打出一片天。 美聯社
河村勇輝就像《灌籃高手》的真人版宮城良田，努力在NBA打出一片天。 美聯社

如果你也是動漫《灌籃高手》的影迷，當河村勇輝在夏季聯賽穿上芝加哥公牛那招牌紅色球衣在場上奔馳、控制節奏、抄截，助攻的畫面，很難不讓人想起電影中那位充滿故事性的湘北控衛傳奇—宮城良田。

當河村勇輝日前結束了灰熊的驚奇之旅後，縱使部份日本媒體並不看好他還能留在NBA，並認為他可能很快就得回到日本打球。但身高僅172公分，全聯盟最矮小的河村勇輝可不這麼認為！河村總是相信自己，全力付出只為再逐夢去挣得一份NBA合約，堅忍不拔的意志力與企圖心，絕對是造就籃球場上最強172公分的原因。

河村勇輝在夏季聯盟繳出出色成績單，讓公牛給了他一紙雙向合約延續NBA生涯。 美聯社
河村勇輝在夏季聯盟繳出出色成績單，讓公牛給了他一紙雙向合約延續NBA生涯。 美聯社

河村勇輝靠著驚人的速度、賞心悅目的傳球視野與堅定奮戰的信念，在2025年夏季聯賽替公牛出賽五場，打出場均10.2分、6.2助攻、2.2抄截的全面表現，其中還分別有過15分10助攻，20分10助攻的優異成績，成功贏得公牛一紙雙向合約的青睞。看似只是延續NBA生涯第一步，但對河村而言，這卻有可能比他過去效力灰熊時，更接近夢想的實現。

灰熊後場封頂 河村勇輝難有突圍機會

雖然在灰熊機會不多又多在垃圾時間上場，但河村勇輝的能力早已獲得主控莫蘭特認可。 路透
雖然在灰熊機會不多又多在垃圾時間上場，但河村勇輝的能力早已獲得主控莫蘭特認可。 路透

上賽季河村勇輝帶著雙向合約，在灰熊隊成為日本史上第四位在NBA登板的球員，但是受限於身材劣勢與球員名單結構，晉升空間幾乎被堵死。在雙向合約出賽50場的上限中，河村勇輝只打了22場，都是在垃圾時間，場均1.6分0.5籃板0.9助攻。

但這並不能怪他，首先灰熊後場的頭號球星莫蘭特(Ja Morant)，是球權高度集中的核心持球者，健康時全隊幾乎都以他為中樞發動。而替補席上第一順位是上季闖出名堂的小皮朋(Scottie Pippen Jr.)，他曾在夏季聯賽拿過MVP，也在例行賽證明過自己的能耐，球團願意將他的雙向合約轉為四年正式合約對她的最大肯定，也成為隊上後場重點培養對象之一。雖然小皮朋185公分的身材在全聯盟都不起眼，但規格上還是比河村勇輝高上一階，加上已有實戰背書，河村要在這樣的結構裡擠進輪替，除非灰熊爆發傷兵潮，否則即使表現出色，也可能長期被擺在邊緣。

公牛後場結構不完美 為河村帶來希望曙光

公牛後場先發組合是懷特(左)與吉迪(右)，但還缺一個穩定的替補，這正是河村勇輝的機會。 路透
公牛後場先發組合是懷特(左)與吉迪(右)，但還缺一個穩定的替補，這正是河村勇輝的機會。 路透

相比之下，河村此番轉戰芝加哥公牛，情勢反倒出現轉機。目前公牛後場先發組合是懷特(Coby White)與吉迪(Josh Giddey)，一個是攻擊型後衛，一個則是全能的傳控代表。懷特上季出賽74場，場均20.4分是陣中得分王；吉迪透過交易來到公牛後逐漸成為球隊核心，例行賽打完14.6分8.1籃板7.2助攻，明星賽後擔任主控數據上漲到誇張的21.2分9.3助攻與10.7籃板，完全是聯盟頂尖控衛。但是今夏成為受限自由球員後，目前和公牛談判不順，價碼有不小落差，仍在市場上待價而沽。

除了上述兩人之外，公牛板凳深度卻明顯薄弱，吉迪以大號控球身份主導進攻，但組織上的決策仍有起伏，懷特則偏向得分後衛。這也代表當球隊一但出現傷兵之際，公牛其實仍需要一位能穩定組織、減輕主力負擔的替補控衛。

河村勇輝在夏季聯賽證明自己傳切投都有威脅，外線也有四成水準。 美聯社
河村勇輝在夏季聯賽證明自己傳切投都有威脅，外線也有四成水準。 美聯社

至於上季透過交易入隊的替補後衛瓊斯(Tre Jones)，例行賽替公牛打了18場、每場有多達25分鐘的出賽機會，儘管他是一名不錯的組織控球，但並非那種不可動搖的輪替鐵板。他的進攻火力平平，防守端雖然穩健，但與河村相比並無明顯天賦優勢。更關鍵的是，瓊斯的風格較偏穩守，而河村勇輝則能用速度與節奏變化打亂對手節奏，給比賽帶來不同層次的能量。在這樣的背景下，河村只要能在訓練營、G聯盟與有限的NBA上場機會展現自己的傳切高效率與進攻破壞力，搶下瓊斯一些輪替時間並非遙不可及。

從夏季聯賽到雙向合約 河村正一步步證明自己

河村的成功絕非偶然。他在夏聯中的每一次突破、每一記助攻、每一個拚命的抄截與外線命中，都像是再一次對質疑者的回擊。他不是靠潛力與天賦贏得關注，而是靠著拼勁、球商與效率證明自己屬於這個層級。

河村勇輝場均6.2次助攻、2.2抄截的成績，是夏季聯賽的頂尖水準，命中率超過40%的三分球，也讓他在場上不再只是傳球威脅，而是真正具備傳切投「三脅」的球員。他一個人就能在夏季聯賽改變拼裝車陣容的比賽打法，上季在G聯盟領導隊友的經驗，也幫助他無論在心態上或是球技上皆得到相當程度的進化。

河村勇輝的NBA之路不會平坦，但也非走到盡頭。 路透
河村勇輝的NBA之路不會平坦，但也非走到盡頭。 路透

河村勇輝的NBA之路不會平坦，但也非走到盡頭。雖然身材劣勢是他要在聯盟生存的最大痛點，但他日復一日的努力訓練將劣勢轉化為優勢。他的速度是球技爆發力的來源，身高矮人一截讓他更懂得如何運用腦袋與變換節奏，他的出身讓他比誰都更珍惜每一次機會。

從灰熊專打垃圾時間的邊緣人，到公牛的潛在突破點，這條路需要他持續像真人版宮城良田一樣奔跑下去。NBA的競爭永遠殘酷，但這一次，他站在離夢想更近的地方，只要他能抓住機會，或許不久之後，我們就能在例行賽中真正看到那個來自日本的亞洲第一控，如何在NBA舞台上感動人心。

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