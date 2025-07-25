搶「聰明哥」史馬特、棄「好贏哥」古德溫 湖人是有多聰明？

湖人以兩年1100萬美元搶下被巫師買斷後衛「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)，完成今年夏天戰力補強第三塊拼圖。

為了簽下史馬特，湖人裁掉防守工兵古德溫(Jordan Goodwin)和二線替補後衛米爾頓，挪出薪資空間和名額。

26歲古德溫馬上被太陽撿走，古德溫上季在湖人異軍突起，防守一流不佔球權，下半季甚至可以打進湖人九人輪換主力，從雙向合約轉正式，古德溫是湖人上季例行賽最大收穫和驚喜。

湖人今年夏天先搶被拓荒者買斷七呎中鋒艾頓(Deandre Ayton)，自由球員市場再簽201公分前鋒拉維亞(Jake LaRavia)。31歲聰明哥是湖人今夏補強第三塊拼圖，聰明哥是2022年NBA年度最佳防守球員，生涯三次入選聯盟最佳防守球隊，過去兩季因傷只打54場比賽，個人表現和數據都下滑，因此影響市場行情和賣相，巫師為了重建挪出空間，選擇與聰明哥談妥買斷，彼此釋放。

聰明哥防守一流，年度最佳防守球員就是最有力證明和履歷，但生涯三分命中率只有3成2，投籃命中率3成8，都遠低於聯盟平均水平，三分球不靈光，進攻技巧和得分能力平凡，投籃更是技能包最大罩門。

湖人捨棄逐漸打出名堂，可以放進主要輪換陣容後衛工兵古德溫(圖)，砸錢搶過去兩年傷病纏身又大幅退化聰明哥。 美聯社

湖人捨棄逐漸打出名堂，可以放進主要輪換陣容後衛工兵古德溫，砸錢搶過去兩年傷病纏身又大幅退化聰明哥，湖人選擇和決策有多聰明？

聰明哥這筆投資不大，失去古德溫也只是小角色和防守工兵，兩年1100萬美元確實值得湖人賭聰明哥一把。只要聰明哥健康，他是一名比古德溫更出色老練防守悍將，還能幫忙控球，也能有效彌補湖人後場里夫斯、文森對抗防守強度，有助紓解湖人後場防守對位壓力。

但很多建隊、團隊細節，卻是湖人寧可相信球員名氣履歷，忽略角色球員存在感和價值的迷思。

湖人後場就是以唐西奇為主，但當他下場休息時替補人選相當重要。 美聯社

湖人後場主要輪換是唐西奇、里夫斯、文森、古德溫，聰明哥能做出貢獻的就是防守和對位，聰明哥生涯三分球命中率只有3成2很難被信任。古德溫每場打15-20分鐘已經非常稱職，而且更年輕有力有速度，還有跟你玩命的拚勁。文森有外線和三分球牽制力，每場比賽也有15-20分鐘替補空間。古德溫上季在湖人三分球命中率還有3成8。

這個替補位置、防守和角色需要有外線牽制力，聰明哥除了健康疑慮，三分球還不靈光，投籃也不穩定，湖人其實不管用文森還是古德溫已經非常夠用。

湖人過去幾年在NBA一向以三分球不穩讓人印象深刻，三分射手經常全線失靈，射手主要靠臨場手氣和球運，現在賭一個三分更不準的聰明哥，絕對稱不是聰明。

湖人陣中另外還有八村壘、肯奈特、拉維亞三名等球前鋒，三人都在主要輪換陣容，湖人能分給聰明哥的上場時間和戰術角色都極為有限。更重要的是詹姆斯、唐西奇、里夫斯三名主要持球點每場至少要打35分鐘以上，詹姆斯和唐西奇都是習慣長時間持球控球霸佔球權的主控，聰明哥能做的追防、對位工兵角色，古德溫和文森都已經做到最好。

湖人防守還是要靠整體性和團隊一起努力拚命。 路透

湖人不可能靠一個聰明哥提升全隊和團隊防守效率，防守體系和團隊從來沒有開外掛存在，防守還是要靠整體性和團隊一起努力拚命，聰明哥有名氣和履歷，但他已經低迷兩年，投籃還在退化。

湖人決定放棄無名小卒古德溫，把籌碼押在聰明哥身上，看起來很聰明，賭注也不大。

但我認為這是湖人決策和選材上敗筆，聰明哥的健康是個大疑慮，外線和投籃都不好又是另一個被忽視罩門，古德溫在防守和團隊價值應該更值得湖人信任。

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