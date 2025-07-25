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中職／要認真打還是娛樂取向？你想要什麼樣的明星賽

聯合新聞網／ 凌軒
中華職棒36年明星賽在台北大巨蛋舉行，出現中華隊郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚場面。聯合報系資料照
中華職棒36年明星賽在台北大巨蛋舉行，出現中華隊郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚場面。聯合報系資料照

中華職棒今年明星賽熱熱鬧鬧結束了！締造2場比賽共8萬人進場看球的紀錄，但也掀起一番論戰，有人認為明星賽就是要認真打，有人覺得比賽中帶著「娛樂取向」的形式很不錯。不管是認真打或有娛樂取向，重點是球迷肯「買單」最重要。

台灣職棒剛開始初期，明星賽是一連舉行3天，職棒元年首場明星賽在高雄立德棒球場是滿場1萬人，第2場在台中棒球場也是滿場1萬人，第3場在台北市立棒球場是滿場1萬6000人，球場上球迷坐得很擠，沒有買到票的球迷，利用球場周邊建物、大樹或其他設施，爬上去爭看。

這是中職起初在觀眾人數容納量不多的球場的榮景，但隨著明星賽一陳不變的舉行方式，本來1周3場明星賽改成只有1場，之後再改成一天明星賽全壘打大賽、一天明星賽比賽的形式，要讓球迷對明星賽有「新鮮感」。

職棒元年明星賽第3場在台北市立棒球場，滿場1萬6000人，擠得水洩不通。聯合報系資料照
職棒元年明星賽第3場在台北市立棒球場，滿場1萬6000人，擠得水洩不通。聯合報系資料照

但要在球隊不多之下，明星賽要有新鮮感，真的不容易，如上假球事件的影響，明星賽的觀眾人數下滑難以提升，2001年進場人數只有3526人，是歷年明星賽最少觀眾人數的紀錄，之後有慢慢上來，但總缺少點什麼。

如果你看過只有3千多人進場觀看的明星賽，就會覺得去年2場共62354人進場，已是史上最多人數紀錄，今年2場比賽都是滿場4萬人，共8萬人進場，再寫下史上最多人數紀錄的明星賽是多麼不容易。

2001年進場人數只有3526人，是歷年中職明星賽最少觀眾人數的紀錄。聯合報系資料照
2001年進場人數只有3526人，是歷年中職明星賽最少觀眾人數的紀錄。聯合報系資料照

去年明星賽有引退梗，還有第2戰比賽最後半局，彭政閔、陳金鋒、洪一中、王建民、葉君璋、林岳平、張建銘輪番上場的「經典對決」，讓球迷直呼是最頂的明星賽。

今年明星賽可以看到林智勝大跳「Sorry Sorry」，以及王建民餵球給郭泓志打擊，郭董用台美混血球員龍仔（Jonathon Long）的球場轟出全壘打的畫面，真的就值回票價，另外有著球迷跟誹聞啦啦隊相互傳情、球員跟球員之間「愛」的舉動、吉祥物代跑盜壘、中場休息玩「馬力歐」賽車等讓球迷津津樂道的橋段。

台鋼雄鷹總教練洪一中覺得明星賽應該回到比賽本質，球員更要認真打，有些梗用1次就好，不用每年都要有梗，久了球迷也會看膩，要辦得久、吸引球迷，還是要回歸到比賽本質。

「大師兄」林智勝（左）最後一次中職明星賽，上場時跳起sorry sorry的經典橋段。聯合報系資料照
「大師兄」林智勝（左）最後一次中職明星賽，上場時跳起sorry sorry的經典橋段。聯合報系資料照

洪總的論點沒有錯，只要是比賽本來就要認真打，但中職目前只有6隊，例行賽再看也是這幾位球員，明星賽也是，光是「認真打」要吸引球迷進場真的是不夠的，要有其他吸引球迷進場的誘因。

中職連2年投注很多心力在舉辦明星賽，帶著「娛樂性」的明星賽是球迷想看的，今天明星賽緯來平均收視率1.42，比去年平均收視率0.84還要高；Line的明星賽直播觀看次數，今年破280萬，去年是130萬，足見今年關注明星賽的人真的很多。

今年中職明星賽出現吉祥物代跑，有人認為這會影響到比賽賽勝負。聯合報系資料照
今年中職明星賽出現吉祥物代跑，有人認為這會影響到比賽賽勝負。聯合報系資料照

有人認為，明星賽還是要重視勝負，所以吉祥物代跑盜壘以及最後半局野手上來當投手的調度是會影響比賽勝負。沒有錯，這些都是可以討論、檢討的面向，洪總提議增加明星賽獎金可以提高球員的投入度，也都是日後可以參考的作法。

中職例行賽近幾年啦啦隊女孩當道，就有「本質迷」與「女孩迷」的論戰，明星賽後有如此多人討論，也是一件好事。有人討論總比沒人看要好很多，明星賽就是一場「秀」，球員認真比賽、認真取悅球迷，讓球迷開心，願意「買單」進場真的才是重點。

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