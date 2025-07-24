卡洛爾是大聯盟最佳外野手之一 經典賽加入美國隊合情合理

台灣球迷熟悉的台美混血「卡仔」卡洛爾(Corbin Carroll)於上周表態，明年世界棒球經典賽(World Baseball Classic，WBC)想替美國隊效力，同時婉拒加入中華隊，令抱著一絲希望的球迷期待落空。不過以卡洛爾的實績來看，他不但是大聯盟美國籍最好的三大外野手之一，也是全聯盟最頂尖的外野手之一，因此期望能加入人才濟濟的美國隊絕對合情合理，台灣球迷也不需太過失望。

由於卡洛爾自2019年被響尾蛇隊選中後就一直被視為大物新秀，因此長期受到台灣球迷關注，且他也不負眾望地在登上大聯盟後拿下新人王，並成為眾所矚目的明星球員。目前已被WBC官方認證表態加入美國隊的球員有隊長賈吉(Aaron Judge)、海盜隊巨投史肯斯(Paul Skenes)、皇家隊超級游擊手惠特(Bobby Witt Jr.)及水手捕手砲羅利(Cal Raleigh)，確實都是一時之選。而以卡洛爾的實力也絕對夠格入選美國隊陣容。

賈吉目前毫無疑問是大聯盟最強外野手，擔任美國隊長是實至名歸。 美聯社

以2023到2025年的通算fWAR值來看，全聯盟外野手當中最高的前三名依序為賈吉的17.8、索托（Juan Soto）的16.5與卡洛爾的13.4，因此稱卡洛爾是全聯盟最好的三位外野手之一絕不為過。而索托為多明尼加籍，因此卡洛爾在美國籍的外野手排名實際上僅次於「法官」賈吉。若以fangraphs網站的進攻指數(Off)來看，卡洛爾是以76.4的數字排在外野手中的第5名，僅次於賈吉、索托、亞古納(Ronald Acuna Jr.)與塔克(Kyle Tucker)。而亞古納為委內瑞拉籍，塔克為美國籍，因此卡洛爾在美國籍外野手當中足以排進三名先發名單。也就是說，無論單看進攻或是考量防守的綜合評估，賈吉、塔克與卡洛爾都會是最好的三位美國籍外野手！目前賈吉已被任命為「美國隊長」，塔克與卡洛爾肯定也會是美國隊極力爭取的對象。

塔克在上屆經典賽就代表過美國隊，不過還不是固定先發，明年若入選應該就會是主力了！ 美國聯合通訊社

上屆WBC美國隊共帶進6位外野手，塔克就是其中之一。過去瓊斯(Adam Jones)、史丹頓(Giancarlo Stanton)及布朗(Ryan Braun)等好手都曾以外野手身份二度代表美國參加經典賽，因此仍在巔峰期的塔克依舊有機會入選。若明年美國隊依舊帶進6位外野手，筆者認為前6名熱門人選依序會是賈吉、塔克、卡洛爾、雙城隊「黑鱒」巴克斯頓(Byron Buxton)、小熊隊「PCA」阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)與老虎隊葛林(Riley Green)。接下來6名備位人選會是洋基貝林傑(Cody Bellinger)、馬林魚隊史陶爾斯(Kyle Stowers)、國民隊伍德(James Wood)、釀酒人隊葉力奇(Christian Yelich)、守護者隊關(Steven Kwan)與教士隊梅里爾(Jackson Merrill)。而擁有美國籍的紅襪隊杜蘭(Jarren Duran)及大都會隊尼莫(Brandon Nimmo)先前已分別代表過墨西哥與義大利打經典賽，明年要代表美國隊的機會並不高，因此不列入熱門名單。而擁有中日血統的關在上屆已被認定不符日本隊資格，因此這屆有機會改代表美國隊出賽。

小熊隊「PCA」今年破繭而出，打擊成績足以和大谷競爭國聯MVP，成為聯盟頂尖外野手，有機會和卡洛爾繼2018年U18泛美錦標賽後再當隊友。 法新社

卡洛爾在美國出生並成長，還曾於2018年代表美國參加U18泛美錦標賽奪金，當年阿姆斯壯、葛林與惠特等人都是他的隊友，明年這群好手又有機會共同出戰。WBC代表哪個國家出戰除了國籍認定外，有時也會牽涉到個人情感與認同。例如美籍多明尼加裔的馬查多(Manny Machado)就選擇替多明尼加出戰，同為多明尼加裔的「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)則在2006年WBC加入美國隊，2009年本欲改披多明尼加戰袍，但最終因傷沒能參加該屆賽事。在美國出生與成長的佛里曼(Freddie Freeman)則為了紀念來自加拿大的亡母而選擇替加拿大效力。

卡洛爾雖然婉拒中華隊邀請，但蔡其昌表示雙方洽談甚歡，未來有機會來台推廣棒球。 圖／中華職棒提供

卡洛爾選擇加入美國隊的決定並不讓人意外，除了他有絕對的實力得以取得在美國隊的一席之位外，他與台灣的淵源也不及美國深。或許如同他先前提到未來願意參與台灣棒球的推廣，就是對台灣球迷最好的回饋了。

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