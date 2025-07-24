別再耽誤楚奧特了！天使交易大限前該當買家還是賣家？

洛杉磯天使隊本季已過半，目前仍有機會終結連續十年無緣季後賽的尷尬局面。球隊戰績為49勝51敗，離美聯外卡差5場，要說放棄還算太早，鑑於這樣的情勢，媒體與球迷自然會關心天使隊是否要當買家？在7月31日交易截止日前有動作，還是乾脆大刀一揮與楚奧特（Mike Trout）昂貴合約切割。

天使隊於下半季拿下對費城人隊的系列賽，身為當地英雄的楚奧特，受到極大程度的歡迎。除了在比賽中有所貢獻，也正逐步接近重要的生涯里程碑，離生涯通算400支全壘打僅差5支，打點也只差兩分就達到1000分。對楚奧特來說，費城就像是自己家一樣，他出生成長於紐澤西州的小鎮米利維爾（Millville），開車去費城人隊主場市民銀行公園（ Citizens Bank Park） 不到一小時，大聯盟休賽季期間他常進出費城觀看當地的美式足球賽。

每一年到交易大限前，洛杉磯天使隊幾乎都是扮演賣家角色，今年仍保有一絲衝擊季後賽的希望，各界正猜測球團會如何盤算，是當買家還是賣家，近日就可揭曉。 美聯社

也因為他深愛這城市，彼此有濃厚的淵源，自從楚奧特身手下滑後，就不時傳出天使隊要與費城人隊交易的傳聞，每一次他的名字幾乎都在其中，頻率高到他也不介意侃侃而談：「喔！我經常看到這些傳聞，尤其是去看NFL費城鷹隊的比賽。我一直是紐澤西州的孩子，所以這些事永遠不會消失，我承認從小就很愛費城，那裡有陪我長大的職業運動球隊。」最近一次，是去年冬天費城人有意補強外野，媒體再傳天使隊有意上桌談判，最終結果證明仍舊為謠言。

儘管過往多次宣示終生天使人，但楚奧特在洛杉磯生涯15年頗為苦澀，僅2014年進入季後賽一次。而他的昔日隊友、同樣三度奪下最有價值球員頭銜的大谷翔平， 在2023年球季結束後終於離開天使轉戰道奇，第一年立刻嘗到季後賽的甜美，進而擊敗強敵紐約洋基隊贏得世界大賽冠軍，資歷更深、現年33歲的楚奧特卻未能體驗相同榮耀，還在季後賽門外徘徊。最快的方法，就是讓這位11度入選全明星的球星離開洛杉磯，跳上直奔季後賽的費城人隊，與紐約大都會隊爭奪國聯東區龍頭，目前費城人隊僅以半場勝差領先，領先位置隨時翻盤。費城人隊正力拚連續四年闖進季後賽，球隊總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski） 傳打算在交易截止日前有動作，雖說這些操作不太可能與楚奧特有關，但也可能讓費城人在下半季獲得補強。楚奧特今年僅以2%之差無緣全明星。不過，他賺到幾天休息可與家人相處，進而火力全開，他若能爆發對交易大限前的天使談判有所助益。

天使本季依然在五成勝率徘迴，又來到了交易大限前是否該斷捨離的時刻。 法新社

另一個讓楚奧特圓夢之路，當然就是天使當上買家，抓緊機會於這段時間交易補強。嚴格來說，天使隊過往自家戰力正在成長，雖說沒入選全明星，但幾位年輕球員表現並不差！我們先看陣中較資深的球星陣容：楚奧特（11次）、簡森（Kenley Jansen）4次、安德森（Tyler Anderson）2次、菊池雄星2次、索勒（Jorge Soler）1次、達諾德（Travis d'Arnaud）1次，還有躺在傷兵名單的瑞登（Anthony Rendon）1次。另有幾位沙場經驗豐富的老將如：漢崔克斯（Kyle Hendricks）、泰勒（Chris Taylor）等，油箱內應仍有足夠燃料進下半季。

天使隊過往幾年逐漸累積一批新生代戰力，目前表現最出色的是游擊手奈托(左)，被認為是今後天使核心人物。 路透

新生代戰力成員的核心當以奈托（Zach Neto）為首，他是天使2024年球季表現最出色的球員，也是2025年和2026年球隊的主力。之所以錯過全明星，問題不在奈托身上，而是美聯游擊手這位置人才濟濟，包括堪薩斯皇家隊的惠特（Bobby Witt Jr）、巴爾的摩金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、德州遊騎兵隊的席格（Corey Seager）等，奈托今年表現其實可入選，現今是美聯OPS第五高的游擊手，若從2024年起算他的OPS也排在第五位。若不是因為肩傷缺席上半季部份賽程，表現有可能更好，我個人相信奈托是推動天使成長的關鍵。

除了進攻端外，另一個支撐天使隊當買家的是先發投手索利亞諾（José Soriano）。雖然他的成長幅度看似停滯，但本季健康出賽就是一大突破，至今他仍在調整自己的武器庫，也在熟悉大聯盟節奏。儘管保送偏多，球種使用也有變動（曲球與伸卡球增多），但這些都是成長過程的一部分。若排除他在6月面對波士頓紅襪與華盛頓國民隊兩場大失分，本季的防禦率為 2.91，FIP 則為 3.29，只要持續累積經驗，索利亞諾將可成為天使大將，在投手丘發揮純粹的壓制力。其他幾位成長曲線向上的還有：薛耶爾（Nolan Schanuel）、德特莫斯（Reid Detmers）、沃德（Taylor Ward）、阿戴爾（Jo Adell）、歐霍普（Logan O'Hoppe）、莫爾（Christian Moore）、達納（Caden Dana）、喬伊斯（Ben Joyce）、史蒂芬森（Robert Stephenson）等，假以時日均可成為重要戰力。

索利亞諾是天使輪值的最大亮點，若持續成長有機會扛起王牌任務。 法新社

那麼該當買家﹑帶楚奧特衝一波進軍季後賽嗎？天使代理總教練蒙哥馬利（ Ray Montgomery）態度保守：「我是說，我們並不會逃避這件事，不會故意不去談它，大家應該要談一談，這樣才能讓它變得沒那麼沉重。訊息很簡單，就是像昨天一樣，贏下今天的比賽。如果我們贏更多比賽，那麼顯然地我們也就更有可能採取行動。」這樣的信念，在整個休息室隨處可見，天使隊球員一致表示，關鍵就是一天一勝，不要被外界的雜音干擾，簡森表示：「我來這裡就是為了一個目標，那就是幫這支球隊重返勝利。這裡有一群很棒的球員，相信我們可以做到。可以用外卡擠進季後賽。接下來還有63場，什麼都有可能發生。所以每場比賽都要保持這樣的能量面對。」

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