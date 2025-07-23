經典賽／台裔生力軍加入意義非凡 比賽事結果更重要的事是...

即將在明年三月舉行的世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC），台灣與日本、韓國、澳洲、捷克分在C組，將在東京巨蛋進行循環對戰，五隊中取兩隊晉級複賽。隨著時間慢慢逼近，各國持續招兵買馬增強陣容，近日台灣隊的陣容也傳來好消息：效力芝加哥小熊隊3A的一壘手龍（Jonathon Long），和亞特蘭大勇士隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），都已經積極表態，加入國家隊陣容的機率很大。如果成真，這將是棒球代表隊史上首次有台裔、非本國籍的球員被納入球員名單內，別具意義。

經典賽自2006年開辦以來，就以推廣棒球到世界各地為主要宗旨，目標成為棒球版的「世界盃足球賽」。但畢竟棒球運動在世界版圖上的廣度不若足球，除了在美洲和東亞的台、日、韓較為興盛外，大部分的歐洲、非洲、亞洲地區，並沒有發展棒球的基礎設施，更遑論深厚的棒球歷史與文化。也因為如此，為了避免賽事的競爭強度不足、少數幾支棒球強權太容易輕騎過關，經典賽的參賽資格採用較為寬鬆的認定條件，讓棒球相對不發達的國家，也能藉由血緣或其他認定方式，招募到一些高手助陣，提升整個賽事的精彩度。

亞特蘭大勇士隊外野手費爾柴德也有意願為中華隊效力。 法新社

以上一屆、2023年的經典賽為例，英國代表隊、義大利代表隊的陣容中都各只有3位球員是在該國本地出生，大部分的成員都來自美國。而以色列代表隊，更全是由美國出生的球員組成。不僅如此，球員在不同屆的賽事代表不同國家出賽也不是新鮮事，現效力洋基的先發投手史卓曼（Marcus Stroman）就曾在WBC代表過美國和波多黎各出賽；華裔巴拿馬籍的投手陳用彩（Bruce Chen），在2006年WBC代表巴拿馬，在2017年WBC代表中國；有泰國血統的大聯盟名將戴蒙（Johnny Damon），在2006年是美國代表隊成員，2012年則是被泰國隊招募，披上泰國隊球衣在經典賽資格賽出賽。這些例子說明了，WBC的遊戲規則允許、甚至鼓勵球員可以有多重的國籍選擇，只要符合主辦單位認定的條件（父母之一為該國公民或出生於該國、或其身份可依該國法律取得該國國籍或公民權），文化親近性、語言通不通、甚至球員本人的國族認同是什麼，都不見得是「穿上國家隊球衣」的必要因素。

即使是棒球實力深厚的日本和韓國，也在上一屆的WBC，破天荒納入了非本土出生球員增強戰力。美日混血努特巴爾（Lars Nootbaar）在2023經典賽稱職擔任開路先鋒角色，和其他日本隊友也相處融洽，最後不僅助日本武士隊奪冠，賽事結束後，他在日本、美國的人氣和知名度也跟著大漲，是非常成功的雙贏案例。而韓國隊雖然在預賽止步，但成功招募到韓裔美籍的內野手艾德曼（Tommy Edman），也算是走出了WBC人才多元化的第一步。

日本和上一屆的WBC破天荒納入了非本土出生球員增強戰力，美日混血努特巴爾稱職擔任開路先鋒角色。 美聯社

相較之下，台灣在上一屆的WBC，是20支參賽隊伍中，僅3支以「全本土」陣容應戰的國家隊之一（另外兩隊是美國和古巴），看似這是自詡為東亞棒球大國之一，對於本國人才的自信與堅持，但實際上，至少在WBC這項賽事，跨出國界招募人才已是國際潮流，這方面，台灣已經晚了別人一步。

但另一方面，沒有在台灣的棒球環境成長的球員，不見得完全理解國家隊球衣的重量有多重、打國際賽的壓力有多大，而球迷是否會因為他們的身份，而有差別的對待，也值得觀察。棒球不僅是台灣最受歡迎的觀賞型運動，長期以來，也被賦予了國族榮光和國家認同的意義，尤其在經典賽這樣的頂級國際賽事，一場比賽的輸贏、一次關鍵的打席或攻防，都牽動舉國球迷的情緒，球迷的期待和關注，遠大於一般的職業賽事，這可能是龍和費爾柴德在確定加入前，先要有的理解。而一旦表現不如預期、或者在場上發生要命的失誤（還記得上一屆表現失常的鄧愷威嗎？更早以前，蔣智賢在2008北京奧運對中國的再見失誤、馮勝賢在1999年亞錦賽對日本的關鍵內飛必死球失誤，都讓人印象深刻），當事人怎麼面對廣大球迷的責難和批評，也需要非常強大的心理素質。

不管是台裔、旅外、還是本土職棒出身，穿上國家隊的球衣，就是Team Taiwan的一份子。聯合報系資料照

雖說運動賽事本來就是有輸有贏，經典賽的層級向來非常難打，球員只要盡力在場上表現球技，比賽的結果常常不是單方面可以掌握，也不是每次都能夠盡如人意。但一旦結果不如預期，或個人表現與賽前期待有落差，台灣球迷如何對待這些「血統不純」的球員，會是明年經典賽時，可以好好觀察的重點。其實，不管是台裔、旅外、還是本土職棒出身，穿上國家隊的球衣，就是Team Taiwan的一份子，以成熟的心態一視同仁、面對比賽的勝負，並建立起和龍、費爾柴德，甚至其他優秀台裔球員的橋樑和信任，讓未來台灣在WBC的人才選項更為多元，會是比2026經典賽的比賽結果，更為重要的事。

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