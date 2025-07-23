投手缺乏「怪物」 中華隊出征U12世界盃陣容大解密

2025年第8屆U12世界盃少棒錦標賽將於7月25日至8月3日在台南舉行，中華代表隊自6月23日至今已經集訓一個月，總教練章子健表示，在家鄉出賽難免有壓力，希望能打進冠軍戰，將金盃留在地主。

中華隊精選18人最佳陣容，以小六應屆畢業生為主力，僅有侯東佑、吳尚澄兩名小五生，這段時間與國中球隊進行練習賽，將強度拉高，賽前一週刻意安排夜間賽，讓選手能夠適應，做好最佳準備。

中華隊由台北市福林國小拿下代表權，集訓引進福林模式，章總指出，福林練球講求效率，自傳接球就開始要求控球能力，時間有效利用，選手很少閒置在旁邊，一開始有些選手不太習慣，現在已經能夠適應。

章子健認為，攻擊是中華隊最有優勢的一環，集結各縣市前五棒打者，打線前七棒火力旺，最後兩棒則是作戰型打者，不過打擊狀況每天不同，因此也在守備、跑壘方面下功夫，希望增加跑壘積極性以及守備穩定度。

鍾定栩預計首戰對古巴擔任先發投手。圖／棒協提供

至於投手缺乏「怪物」，沒有120公里等級的速球投手，目前以鍾定栩、李秉容、陳啟盛、謝承濬四人球速最快，約在113至115公里區間，章總提到，這次投手球速沒有極快，以精進變化球種來補強，「曾到美國威廉波特(LLB)比賽的經驗幫助大，觀察中南美、歐美球隊打變化球能力較不理想，屆時將會是變化球決勝負。」

投手定位也大致有譜，鍾定栩、謝承濬、胡誠恩、陳啟盛可望擔綱先發，何羣、黃宇謙、吳尚澄則是設定中繼，後援投手則視狀況，謝承濬也有機會關門。

中華隊首戰將對上古巴，預計派出鍾定栩先發，章子健說，他投球速度、變化球威力夠，與陳啟盛守位(一壘)重疊，盼讓火力最大化，是考量主因，第一場全力搶勝，相當重要，有穩定軍心的作用。

章子健帶領中華隊出征。圖／棒協提供

中華隊先發九人已有隊型，捕手李權恩、一壘手陳啟盛、二壘手林楷宸、三壘手黃宇謙、游擊手謝承濬，三名外野手則是胡誠恩、李秉容、古夢杰，代打則可望是張允恩。

章子健去年在亞洲少棒賽成功帶領中華隊拿下冠軍，今年換成世界盃舞台，挑戰更大，盼能複製佳績。

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