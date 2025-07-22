勇士今夏為何如此安靜？他們在下一盤大棋 庫明加只是棋子

整個夏天NBA 30支球隊只有勇士沒有任何操作，沒有自由球員簽約，沒有交易，甚連交易傳聞都沒有，主力中鋒魯尼還被鵜鶘用兩年1600萬美元簽走。

勇士為何如此安靜，戰力折損，天賦流失，甚至看不見任何談判或蛛絲馬跡？

小前鋒庫明加續約與去留是最大關鍵，勇士決定按兵不動，等待NBA大池子清楚底定後再來操作，反正勇士也沒有什麼薪資空間或可以做為優質交易談判籌碼的球員。勇士手裡唯一能吸引買家的就是庫明加，既然賣相不好，甚至沒有市場報價，那就等球季開打前或開打後再看看。

勇士其實正在下一盤大棋，勇士目標就是換來一名即戰力+有身材高度前鋒，做為柯瑞、巴特勒、格林三名核心主力最重要拼圖，再度站上西區爭冠舞台。

但庫明加續約搞不定，市場也沒有誘人報價情況下，勇士決定靜觀其變，甚至等到球季開打再來處理庫明加都不遲。

勇士為何有如此底氣！

柯瑞季後賽第二輪G1受傷後缺陣，導致最後球隊在這一輪出局，因此只要他健康上場，球隊就能維持一定戰力。 美聯社

1、勇士上季季後賽第一輪4勝3敗淘汰西區第二種子火箭，第二輪因為柯瑞G1受傷後缺陣，勇士一勝後四連敗不敵灰狼，對灰狼1勝4敗並不是勇士該有的表現和實力。因此勇士並不需要為球隊現有戰力、人手、天賦憂心。

2、庫明加不願接受勇士年薪790萬美元報價，庫明加團隊堅持要一分年薪3000萬美元複數年合約，這很正常，庫明加年輕充滿天賦，未來還有很高上限。但對勇士來說，庫明加並不是爭冠必要拼圖，勇士沒有時間再等待庫明加2-3年成熟成長，但庫明加確實還能吸引一些買家，勇士相信球季開打後市場報價和需求就會改變。

3、上季勇士在交易換來巴特勒後，勇士打出23勝7敗戰績，勝率7成67，例行賽最後30場比賽庫明加並沒有被放進主要輪換，但勇士依舊打出傲人戰績和表現。庫明加很棒極具天賦，但外線不好，團隊意識和處理球能力都還不到位，球路打法智商都不是勇士重要拼圖。

盡管失去中鋒魯尼很傷，他是籃板機器，是防守和苦工尖兵，但勇士需要培養兩名年輕中鋒。 路透

4、儘管失去中鋒魯尼很傷，魯尼是籃板機器，是防守和苦工尖兵，但勇士需要培養兩名年輕中鋒波斯特和傑克森戴維斯，這是斧底抽薪之計。魯尼生涯為勇士付出太多，今年夏天讓魯尼去自由市場掙一分養老合約，這是勇士該有格局和感謝。

5、勇士下一步需要的是一名具備運動能力的高大鋒線，能打無球，願意扮演角色球員，功能性強大，防守經驗老到，這也是為什麼勇士一直在等待前塞爾蒂克中前鋒霍福特原因。霍福特並沒有準備重返塞爾蒂克，也可能因為家庭因素退休，但勇士跟霍福特已經有默契，這是好事。

6、庫明加為何沒有市場讓勇士滿意報價，因為各隊都想要撿便宜，勇士必須忍住，等待季前交易或球季開打再說。庫明加的堅持很難持久，因為他還是要上場打球拚身價，甚至只能被迫簽下790萬美元勇士報價，明年夏天成為完全自由球員離隊。庫明加經紀團隊必須要有本事說服任何一支要庫明加的球隊提出讓勇士滿意交易籌碼和報價，勇士不用急，現在急的反而是庫明加團隊和想要庫明加的球隊。

只要柯瑞、巴特勒、格林三核很健康，下季西區爭霸戰還會有勇士一分。 美聯社

對勇士來說，只要柯瑞傷癒歸隊一切都能很快回到正軌，處理庫明加合約和交易並沒有那麼迫切。

勇士很無奈，因為庫明加幾乎沒有滿意或合理報價，但最可怕的還是沈住氣的勇士，勇士只要柯瑞、巴特勒、格林三核很健康，今年西區爭霸戰還會有勇士一分。

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