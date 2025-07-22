楊瀚森活躍夏季聯賽再掀熱潮 NBA重啟中國市場破冰之路

自從姚明、易建聯後，NBA聯盟很久沒中國球員以首輪新秀之姿登錄。今年，波特蘭拓荒者隊破天荒地選走楊瀚森，再度掀起美國一陣中國熱，楊除了以幽默風趣的態度征服媒體外，在夏季聯賽表現亦是可圈可點，看來前途是大有可為。

目前，拓荒者隊認可楊瀚森的能耐，提早結束他的聯賽行程，這項消息由《1080TheFan》記者馬朗（Danny Marang）在社群媒體率先披露。據聯盟消息人士透露，身高7呎1吋、20歲的楊瀚森在拉斯維加斯夏季聯賽，晉升為最受矚目新人之一。一共打了四場賽事，平均每場貢獻10.8分、5個籃板、3.8次助攻及2.3次阻攻，投籃的命中率為45.7%（35投16中），三分球命中率33.3%（12投4中），罰球命中率高達87.5%（8罰7中）。在他的助力下，拓荒者隊取得3勝1負，足夠說服教練團將他納入新球季的輪替一員。

楊瀚森的東方臉孔，且為近20年首位NBA選秀會的亞洲首輪新人，這讓他受到高度關注無處可躲。夏季聯賽期間，楊的身後充滿追逐粉絲，只要坐下不到五分鐘，東西方的球迷便開始圍繞他要求簽名合影，過程均被騰訊派出的紀錄片團隊拍下，中國端預計製作十集的系列節目，介紹這位新崛起的菜鳥，更有十餘名記者全程報導他所有賽事。NBA辦公室指出，由於楊的關係拓荒者成為炙手可熱的隊伍，與曼菲斯灰熊隊的比賽吸引520萬人上網觀賽，超越ESPN轉播的弗拉格（Cooper Flagg）首場賽事，共有110萬人觀看轉播。騰訊的付費串流服務，楊瀚森一場比賽平均340萬觀看人次，是平台日均流量16倍。中央電視台轉播楊瀚森的夏季聯賽收視率，超過歷年的NBA季後賽。

中央電視台轉播楊瀚森(右)的夏季聯賽收視率，超過歷年的NBA季後賽。 新華社

面對驟然降臨的大量關注，楊瀚森始終保持笑容且妙語連珠，用不流利的英語回應問題。接受球隊面試時，楊瀚森傳遞出「樂觀」、「隨和」態度，他說：「我心裡有句話，別為八小時之後的事煩惱，就算是八小時內發生的事也別操心。無論到哪裡都要正向思考、保持快樂，試著與大家同樂。」一些美國媒體表示，楊瀚森的幽默性格令人想起另一位NBA諧星歐尼爾（Shaquille O'Neal），大多數時間都是笑容滿面，楊表示：「外界的關注不會困擾我，這是工作一部分，正是展現幽默的絕佳時機。有時你看我垮著臉，那並不是沮喪，只是想睡覺。我會少說話，因為想趕快上床躺平。」推崇睡眠是楊瀚森的特色，選秀會後首度接受波特蘭媒體採訪，他將自己的嗜好歸納為：「睡覺、電玩 PlayStation 5和吃東西」。

楊瀚森的父親楊林是電工兼業餘籃球選手，母親朱靜是會計師。儘管個頭高大、從三歲接觸籃球，這條路並非一帆風順，曾經中途放棄，轉往乒乓球、游泳與跆拳道發展，最終繞了一圈還是回歸籃球，他回憶過往：「我的功課不太好，還是個小胖。父親要我多運動，找出想做的事順便減重。他告誡我：『別再胖下去』。」2023年參加匈牙利U19男籃世界盃，楊瀚森對上2024年的選秀榜眼、華盛頓巫師中鋒薩爾（Alex Sarr）打出自信，開始相信自己有機會打NBA，去年效力CBA聯盟青島鷹隊吸引到球探，遂在今年5月赴美參加試訓，拓荒者內部評估他的身材、傳球技巧與性格後，決定出手延攬。

楊瀚森成為繼姚明（2002年）與易建聯（2007年）後，第三位中國籍首輪NBA球員。 法新社

2025年入選的楊瀚森，成為繼姚明（2002年）與易建聯（2007年）後，第三位中國籍首輪NBA球員。只是，兩位前輩的生涯不算豐收，姚明雖入選籃球名人堂，但因傷只打了八年，易建聯的五年如浪人一般，輾轉四隊表現亦是乏善可陳。從小坐電視看姚明、易建聯打NBA的楊瀚森接棒，自然感受到壓力，他說：「這壓力當然很大，我想向中國的球迷證明自己。來美前姚明曾致電分享經驗，他說盡情享受食物、享受睡眠，享受所有一切。姚明是中國籃球標竿，是特別的存在。我只是個菜鳥，能感受眾多期待。」不過，NBA球探並未將楊瀚森視為下一個姚明或籃球版的大谷翔平，最初是評估次輪入列，主要是手上對他的資料很有限。

選秀夜被唱名時，楊瀚森從觀眾席匆匆走向舞台，因為他未獲邀進入頂尖新秀聚集的綠屋。事後他告訴ESPN頻道，當時正忙著吃炸雞，並沒預料到中選。這幽默延續到波特蘭市，他穿著「Hansen Yang」諧音的「Handsome and Young」的上衣亮相。過去這段時間，楊透過隊友與教練開始吸收美國文化，包括一些俚語與單字，當他嘗試背誦嘻哈的歌詞時，拓荒者隊友哄堂大笑，有楊瀚森在的場子充滿歡樂。媒體詢問他如何與里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）等明星後衛配合，楊瀚森說他在「NBA 2K」電玩操作過，所有沒問題！隨即模仿里拉德的撲克臉，並輕叩手腕致敬其招牌動作。

拓荒者管理層早知，選楊瀚森(右)將會引發亞洲高度關注，行銷團隊正著手量身定做他的宣傳工作。 新華社

拓荒者管理層早知，選楊瀚森將會引發亞洲高度關注，行銷團隊正著手量身定做他的宣傳工作。球隊人員坦承，拓荒者隊的商品銷售量比2024年增長1091%，抖音帳號獲得逾3000萬次觀看。不到一個月，拓荒者在微博、抖音等中國社群暴增近90萬粉絲，互動量同期稱冠全聯盟。另一方面，楊瀚森也頗為爭氣，並非只是逗人發笑的小丑，夏季聯賽展現全方位身手，包括類似約柯奇（Nikola Jokic）的高難度傳球，頻頻以歐洲步突破防守與暴扣取分，讓觀眾席為之瘋狂。當然，260磅的噸位、耐力、護框能力與外圍防守尚待NBA琢磨，今後楊瀚森還有很長一段路要走。

拓荒者夏季聯賽的教練布瑞爾（Ronnie Burrell）稱讚楊打起球「無所畏懼」，並不介意外界關注的壓力。球團方面期待，開季後能進入輪替陣容，至於楊瀚森則以「珍惜菜鳥年的每一分鐘」看待未來，布瑞爾評論楊：「我有到海外打球的經驗，外籍球員的處境我懂。應對這一切的從容與，楊的成熟令人印象深刻，當年在國外年紀比他大的我都做不到，這孩子令我驚嘆。」

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