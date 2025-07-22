日職／年輕人抬頭、找到好洋砲 這些動作讓火腿登上龍頭

在20日對樂天的比賽獲勝後，火腿確定會繼09年後，相隔16年再度在明星賽前獨居龍頭寶座，即使領先第2、3名的軟銀及歐力士不算多，但對於火腿來說，今年到目前為止已經算是相當成功了。

其實火腿去年就打出了驚奇的一季，新庄剛志22年接任監督後，前兩季火腿仍無法從連續3年第5名的泥沼中脫離，雖然勝場有些微增加，但排名卻跌落到墊底，去年拿到75勝，只不過前面有一路狂飆的軟銀，最終在聯盟排名居次，季後賽也不敵軟銀，但這結果已讓火腿球迷感到滿意。

火腿這幾年之所以能從墊底爬到龍頭，也做了許多改變。

新庄監督上任後大量起用年輕球員，其實也是逼不得已，畢竟那年開始有多位資深球員如中田翔、西川遙輝、近藤健介等人陸續離隊，幾名有潛力的年輕球員獲得大量上場機會，万波中正、清宮幸太郎是其中成長最快速的。

万波中正(下)是火腿的主力打者，他與伊藤大海(上)的壁畫近日出現在火腿主場。

万波22年首度出賽百場，雖然未達規定打席數，打擊率在2成徘徊，但有14轟的表現，接下來4年都有雙位數全壘打，23年打出洋聯第2多的25轟，拿到最佳九人外野手，守備也相當有水準，是23、24兩年外野手金手套得主。

清宮雖然還沒達到進職棒時眾人對他的期待，不過這幾年的進步也是有目共睹，22年首度達到規定打席數，也首次打出雙位數全壘打的18轟，之後兩年一樣10轟以上，去年的打擊率來到3成，可惜打席數不夠，無法站上排行榜，今年已8轟，同時有39分打點，打點可望突破個人單季新高。

而火腿這幾年藉由交易、現役選秀、自由球員及補償等方式，從別隊補進了多位好手，也是球隊戰力增強的一大原因，如23年與中日交易過來的郡司拓也，他19年加入中日後，3年半僅在一軍出賽不到80場，來到火腿出賽數激增，去年完整球季打出12轟、49分打點，今年表現雖退步，但仍有5轟、20分打點的成績。

清宮幸太郎(左)這兩年逐漸展現長打火力，今年3月曾來台參加交流賽。 北海道日本火腿臉書粉專

水谷瞬及吉田賢吾這兩名都是在現役選秀會上從軟銀來到火腿的球員，也帶來一定的火力支援，尤其是水谷，去年轉隊後馬上就在交流戰創下4成38的史上最高打擊率並拿到MVP，整季打出9轟、39分打點，今年因傷及狀況不佳在二軍待了一陣子，6月回歸後表現比去年更佳，現在的打擊率是2成91，且已有9轟；吉田表現不若水谷，卻也偶有佳作。

這些自家農場及從外補進的年輕打者，讓火腿這兩年脫離總得分最低的惡夢，去年僅次於軟銀，今年更是全聯盟最高，當然，除了本土球員外，找到對的洋砲也是火腿這兩年排名上升的關鍵，關鍵人物就是馬丁尼茲（Ariel Martinez）及雷耶斯（Franmil Reyes）。

馬丁尼茲在22年季後從中日轉投火腿，23、24兩年成為中心打者，分別打出15及13轟，打點平均在60分左右，過去幾年洋砲表現都不盡理想的火腿，這時才知道原來有正常洋砲是多麼的美好，24年雷耶斯的加入更是對火腿的長打有相當大的幫助，他出賽103場打出25轟、65分打點，去年火腿陣中有包含上述的万波、清宮、郡司及雙洋砲共5人打出10轟以上，前一次已是18年的事，今年馬丁尼茲雖因傷從4月休養到6月中，但水谷、野村也已9轟及7轟，要連兩年5人10轟並不算太難。

万波中正(右)連兩年奪下外野金手套獎。北海道日本火腿臉書粉專 北海道日本火腿臉書粉專

火腿過去幾年戰績之所以不佳，主要還是在得分能力薄弱，這兩年得分能力改善，加上原本就不算太差的投手群這幾年在伊藤大海、加藤貴之、山崎福也等本土強投的支撐下維持堅強的戰力，今年更交出聯盟最佳的團隊投手表現。

另外，跳脫傳統想法、信任球員、維持良好團隊氛圍、整合一切的新庄監督，也是火腿這兩年強大的原因，他花三年的時間把球隊從墊底帶到龍頭，也為自己留下了一個歷史地位。

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