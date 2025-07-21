日職／曾經的天之驕子 阪神卻不再需要藤浪晉太郎

橫濱DeNA隊上週正式宣布簽下近日自美職水手隊3A退團的藤浪晉太郎，他將穿上27號球衣。藤浪將在暌違3年之後重返日本職棒，而且回到大家最熟悉的中央聯盟，成為季中日本職棒的重大消息。

藤浪晉太郎於2023年從阪神隊轉戰美國大聯盟，最初加盟運動家隊，之後在季中被交易至金鶯隊，並在去年於大都會隊旗下的小聯盟出賽。今年他效力於水手隊3A，出賽21場，成績為2勝1敗、防禦率5.79，並於6月17日被球隊宣布解約，美職生涯近3年的發展並不理想。

遭到釋出之後，藤浪會不會重返日本職棒，就一直受到關注，包括了日本火腿隊監督新庄剛志是否有機會成功改造藤浪，讓他再度成為獨當一面的強投，都引起討論。不過最後藤浪晉太郎不是首度轉戰太平洋聯盟的日本火腿隊或是另一隻關西隊伍歐力士猛牛，也不是前東家阪神虎，而是橫濱DeNA。

31歲的藤浪晉太郎出身自大阪府堺市，高中時期是大阪桐蔭高校的超級強投，2012年日本職棒選秀會獲得阪神虎隊第一指名，第一年菜鳥球季就投出10勝6敗、防禦率2.75的優異成績。加上連續3個賽季拿下雙位數勝投、合計35勝，因此阪神天之驕子的印象強烈，而在他陷入嚴重低潮，甚至因對戰右打者時經常投出保送或觸身球，疑似投球失憶症，2016起到2022年這7年再也不是阪神的本土強投。甚至轉任中繼之後，阪神虎儘管監督歷經了金本知憲、矢野燿大，還是不斷給他機會，等待這名昔日少年強投的復活。

然而這一次重返日本職棒，藤浪晉太郎卻沒有回到阪神虎隊，雖然會令一些虎迷感到傷心，不過日本媒體推測，阪神虎隊並沒有將藤浪列入補強計畫之中。這當人跟他們現在堅強的投手陣容有很大的關係，12球團最佳的1.94團隊防禦率，反映在領先第二名9場勝差的獨走態勢。阪神反而補進的是今年在3A出賽21場2勝3敗、防禦率3.42的後援投手哈特威格（Grant Hartwig），主要是做為球季後半段牛棚因為疲勞出現狀況時的保險準備，可以看出阪神即使戰績已經大幅拉開，但是為了預防爭冠路上意外的失速狀況發生，相當明確的補強策略。而藤浪晉太郎對他們來說，因為這幾年控球不穩的變數與不安仍然沒有消除，即使過去有許多情感連結，又是自家體系培養多年的明星球員，但仍不在藍圖之中。

另外，阪神現在無論先發、後援投手都是人才濟濟，新人輩出，堅強厚實的程度也跟3年前藤浪晉太郎還在隊時截然不同。時空背景的轉換讓阪神虎隊不再需要藤浪晉太郎。

反觀，橫濱DeNA戰績一直在5成勝率上上下下，先發輪值中，本土王牌東克樹（8勝4敗、防禦率1.81）、傑克森（Andre Jackson；7勝4敗、防禦率1.83）、凱伊（Anthony Kay；5勝5敗、防禦率1.62），三本柱雖然夠力，但34歲的前賽揚獎得主包爾（Trevor Bauer）只投出4勝7敗，防禦率4.06，第四號、第五號先發投手明顯不足。加上終結者入江大生也出現右手腕神經障礙，具備先發、中繼經驗的藤浪晉太郎自然成為理想的補強人選。

藤浪晉太郎進入到橫濱體系之後，將在三浦大輔(圖)麾下效力。三浦大輔IG

藤浪晉太郎進入到橫濱體系之後，將在三浦大輔麾下效力。三浦大輔過去也是一名知名的大投手，藤浪是否能在他底下投出不一樣的成績，受到矚目。加上阪神、橫濱同屬中央聯盟，近幾年都是央聯強權，當藤浪晉太郎對上過去的阪神隊友，勢必精彩可期！

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