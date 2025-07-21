經典賽／龍仔、費仔助陣戰力升級 但投手選才是潛藏致命傷

中職會長蔡其昌日前率團隊赴美邀請3大台美混血球員加入經典賽中華隊行列，其中，響尾蛇隊外野手卡洛爾（Corbin Carroll）明確表態婉拒，小熊隊一壘手龍（Jonathon Long）和勇士隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）都表達高度參賽意願，如果兩人能加入，無疑對中華隊戰力大加分。

23歲的龍身高180公分、體重95公斤，今年他在小熊3A出賽88場，轟出14發全壘打，外帶61打點，累計打擊率0.323、上壘率0401、長打率0.514，其中守一壘70場有68場先發，發生4次失誤，一壘守備率0.992，也守過幾場三壘和左外野，基本上就是一門一壘重砲。

龍是中華隊所缺乏的強力右打，值得注意的是，雖然龍是右打，但他本季對右投打擊率0.352，遠優於對左投的0.247，身為右打反而比較擅打右投。

29歲的費爾柴德若能加入，中華隊外野戰力將更升級。 法新社

29歲的費爾柴德今年季中被紅人隊交易到勇士隊，大聯盟生涯出賽277場，591打數轟18發全壘打，另有25次盜壘成功和68打點，累計打擊率0.223、上壘率0.305、長打率0.384，外野守備率0.988，他若能加入，中華隊外野戰力將更升級。

中華隊內、外野戰力都可望有台美混血好手助陣，只是歷年經典賽中華隊能走得多遠，從來就不是能打多少分，而是能守多少分，投手群壓制多少分。

2023年經典賽中華隊團隊防禦率高達7.20，即使團隊打擊率破3成，上壘率逼近4成，長打率破5成也沒用，預賽排名墊底遭淘汰，導致下一屆經典賽要從資格賽開始打起。2017年經典賽中華隊團隊打擊率同樣破3成，但預賽3戰全敗慘遭淘汰，關鍵就在於投手群連環爆，團隊防禦率是離譜的10.00，你沒看錯，平均每1局至少失1分，要贏球談何容易，被上壘率2.15也是極為誇張的數據。

2009年經典賽中華隊預賽2場全敗遭淘汰，而且還爆冷不敵中國隊，團隊防禦率7.31是硬傷，2006年第一屆經典賽中華隊團隊防禦率6.84，同樣預賽一輪遊就打道回府，唯一打進8強複賽是在2013年，當時中華隊預賽對澳洲、荷蘭、南韓分別只掉1分、3分、3分，打進8強複賽首戰日本，鏖戰延長賽10局也才掉4分，要不是下一戰被古巴打爆狂失14分，導致中華隊團隊防禦率暴漲至5.36，否則數據會更漂亮，但5.36的防禦率已是歷屆經典賽隊史最佳數據。

明年經典賽中華隊組軍，林家正應該就是主戰捕手。聯合報系資料照

明年經典賽中華隊組軍，林家正應該就是主戰捕手，內、外野手也不乏好手，但投手戰力就是個難題，畢竟經典賽有用球數限制，必須選進大量投手來吃局數，但有沒有足夠的投手可選也是問題。

好比說古林睿煬，今年他因傷長期脫離戰線，生涯多次進出傷兵名單，明年日本火腿隊是否願意放行讓他打經典賽不無疑問，而徐若熙今年球季結束可望旅外發展，換新環境勢必要投入完整春訓，屆時他個人參賽意願和所屬球團是否願意放行都值得觀察。

古林睿煬因傷長期脫離戰線，明年日本火腿隊是否願意放行讓他打經典賽不無疑問。統一獅隊提供

另外，旅外投手劉致榮、宋家豪、潘文輝長期因傷缺陣，鄧愷威上一屆經典賽登板有慘痛經驗，多數12強冠軍投手本季表現不佳或飽受傷勢所苦，經典賽投手群要怎麼選才，實在傷腦筋，畢竟經典賽比賽強度和許多規則都和12強賽大不同，只要中華隊投手群壓得住陣腳，打進8強複賽前進邁阿密，中華職棒勢必可以再拉出一波高潮，對台灣球界而言絕對是強力誘因。

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