從燙手山芋到快艇奪冠拼圖 「霸王比爾」真的沒這麼差！

在今夏的休賽季，決定圍繞著布克(Devin Booker)再次重建的太陽，繼交易走杜蘭特(Kevin Durant)之後，近日也終於搞定擁有霸王條款的比爾(Bradley Beal)，雙方協議買斷達成的消息一出，許多太陽球迷第一反應不是驚訝，而是鬆了一口氣。畢竟，這位曾經拿過聯盟得分王的好手，在鳳凰城的回憶幾乎成了球隊難以處理的燙手山芋，是個人人喊打的尷尬存在。

但當快艇以兩年1100萬的高CP值價碼簽下比爾後，局勢可能開始反轉。這位在華盛頓巫師巔峰賽季場均砍下超過30分的得分王，如今甘於放棄他在太陽合約最後兩年值1.1億美元中的1390萬美元，大幅降薪加入重整旗鼓的洛杉磯快艇，這次比爾是否有機會在洛杉磯找回久違的自由與價值？

比爾沒這麼差！只是被錯誤的環境掩蓋價值

比爾是典型的被戰術體系耽誤的球員，位置根本與太陽布克(右)重疊，無法發揮出他真正的戰力。 路透

老實說，「比爾已經不行了」這種說法近年在社群上頗為熱議，也讓他的人氣與身價暴跌許多。如果我們撇開薪資與期待值的包袱，單看球員實際貢獻與技能面，其實他遠沒有外界想像得那麼糟。問題關鍵點在於他的合約與角色定位全面錯位，他從未真正融入過太陽隊。儘管他在太陽的角色逐漸邊緣化，比爾在太陽的兩年仍繳出過場均18.2分4.4籃板5助攻、整體51.3%命中率，3分球命中率達43%的數據。

就算上賽季表現持續下滑且丟掉了固定先發的位置，比爾依舊能繳出17分3.3籃板3.7助攻，3分球命中率38%，與整體投籃49%命中率。他近年最大的問題在於連四年例行賽出勤未達55場，領著超級球星待遇般的超狂薪資，出勤率與表現卻無法名符其實，才最為人詬病。但這顯然是典型的被球隊體系與定位限制的例子！

太陽沒找到比爾的使用說明書，讓他只能像個高薪定點射手。 路透

比爾在太陽隊不再是戰術核心 ，被迫在布克與杜蘭特之間尋找生存之道，也沒有明確持球任務，導致進攻端影響力大幅下滑。加上太陽缺乏穩定的控球與傳導體系，使他無法發揮進攻創造者的特質，最終只能像個高薪定點射手。

我們必須認清一個事實，比爾並不是因為年紀或傷病而退化至此。32歲的他身體仍在當打狀態中，即便巔峰時期得分王身手已過，但從他的數據中體現出技術層面並無衰退太多，只缺一個願意給他明確定位與舞台的球隊。離開太陽後，他擺脫了年薪壓力與交易否決權的束縛，如今以一紙便宜的兩年合約加盟快艇，從「被動」轉為「重新證明自己」的動力模式。這樣的比爾，不再被期待成為球隊老大，卻可能是危險的第三持球點，甚至能在替補端發揮超級第六人的角色。

快艇得分王鮑威爾離隊 能否靠比爾填上空缺？

快艇鮑威爾就是個砍將，除了得分外其他面向能提供的有限，快艇可以說是賣在最高點。 美聯社

快艇休賽季補強幅度堪稱扎實，他們並沒有豪擲大錢，但每一步都格外精準。雖然交易走上季陣中得分王鮑威爾，但長期空缺的四號位置找來在爵士不如意的柯林斯(Jason Collins)，可望因此獲得緩解。中鋒還找來經驗老道的洛培茲(Brook Lopez)增加禁區深度，替先發的祖巴茲（Ivica Zubac）多買個保險。現在加上比爾的加入，先發能擺出哈登(James Harden)、比爾、雷納德（Kawhi Leonard）、柯林斯與祖巴茲，這套具有競爭力的五門齊陣容。從戰力結構來看，若教練團能成功整合，將會徹底翻轉過度依賴核心單打與輪替戰力不足的問題。尤其在比爾簽約之後，現在傳聞尋求生涯最後一舞的保羅(Chris Paul)也有機會再度鳳還巢登船掌舵。倘若保羅船長真的願意回來當替補控衛與更衣室領袖，這支快艇的板凳與精神戰力將會大幅升級。

那麼，快艇新賽季缺少鮑威爾21.8分3.2籃板2.1助攻，三分球命中率高達41%的進攻火力，比爾該如何補上？首先就年紀來說，鮑威爾也已32歲了，快艇趁他的行情來到高點之際脫手，轉而補強球隊缺乏的禁區深度並沒有錯。鮑威爾切入破壞力十足，近年外線火侯升級讓他的攻擊手段更多元，但畢竟從第六人起家，整體打法仍偏向單打，以板凳暴徒的砍分模式硬解進攻回合，傳導視野較為受限。相較之下，雖然比爾近年得分爆發力下滑，但是當哈登、雷納德不在時被賦予得分重任，相信他還是有能力切換為得分重心，來彌補先發與替補之間的火力斷層。

比爾持球傳導與進攻閱讀能力比鮑威爾出色，生涯最高可是有超過6次助攻。 路透

此外，比爾的傳導與進攻閱讀能力比鮑威爾出色，生涯4.3次助攻遠比鮑威爾1.5次出色，若球隊願意嘗試讓比爾擔任弱側進攻與持球的發動，有機會幫助快艇組織更豐富與流暢的半場體系，而非靠一個人的大量得分補上鮑威爾的空缺。雖然說防守仍然是比爾的短板，但是側翼有雷納德鎮守、禁區有祖巴茲做為屏障，只要比爾不要上演太誇張的旋轉門防守，都是能在團隊戰術設計下掩護起來的一環。

太陽給不了比爾東山再起的舞台，也許快艇可以。如今的他不再是那個年薪5000萬、無法交易的不良資產，而是一位在低谷中重新出發的老將、經驗豐富、技巧完整，且可能成為快艇陣中令人意想不到的武器。以比爾現在的薪資去衡量他的貢獻度，或許日後就會體感快艇的簽約是物超所值。

比爾將攜手哈登與雷納德拚冠。 截圖自Bleacher Report X

快艇過去幾年總是「看起來很強」，卻總離冠軍差了一大步。這支球隊的最大敵人始終是健康與化學效應，這一次，他們的補強動到了球隊核心結構、修補了短板、增加了變數。比爾可能不是爭冠的最終答案，但他極有可能是讓這支快艇再次啟航的重要拼圖之一。

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