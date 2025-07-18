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中職／去年已是天花板等級 明星賽今年還會更「頂」嗎？

聯合新聞網／ 凌軒
去年被稱為是最頂的明星賽，今年還有什麼梗？會激起什麼火花呢？聯合報系資料照
去年被稱為是最頂的明星賽，今年還有什麼梗？會激起什麼火花呢？聯合報系資料照

美國職棒大聯盟明星賽今年打到延長賽PK全壘打最後才分出勝敗，中華職棒明星賽將在19日、20日在台北大巨蛋舉行，去年被稱為是最頂的明星賽，今年還有什麼梗？會激起什麼火花呢？想要超越去年簡直是不可能，只要可以讓球迷心滿意足就夠了。

美聯與國聯球員認真打出一場比賽，打完9局之後以6比6平手，因而進行2022年改制之後，首度進行的延加賽（All-Star Game Tiebreaker），加總誰打出全壘打多，最後由國聯打出4發全壘打比下美聯的3轟，由國聯贏下比賽。

中華職棒明星賽之前有一段時間低迷，讓球迷感覺了無新意，在百萬象迷灌票之下，選出來的明星隊幾乎是一片「黃」，只要跟兄弟象或中信兄弟同組，很難在先發脫穎而出，一直以來都找不出一個可以吸引進場的亮點。

有用排名分組、南北對抗形成，2001年採用以年齡分成老將、新秀對抗，2017年再度採用一次「老將、新秀」對抗。2013年及2014年則採混合方式，讓明星賽兩隊總教練行明星賽特別先發，從球迷票選的各個位置前2名球員中，挑選出明星紅、白隊的先發球員。

2015年中職明星賽用「體重」分組，變成力量隊與速度隊的對抗方式，圖為力量紅隊林琨笙獲MVP。聯合報系資料照
2015年中職明星賽用「體重」分組，變成力量隊與速度隊的對抗方式，圖為力量紅隊林琨笙獲MVP。聯合報系資料照

2015年更是用「體重」分組，變成力量隊與速度隊的對抗方式，當年還有一場退役職棒球星傳奇明星對抗賽。為了讓球迷有不同的感受，甚至還曾在會議中想過用原住民與非原住民分組，但事涉種族議題而作罷。

2015年明星賽全壘打大賽更邀請到大聯盟傳奇球星吉昂比(Jason Giambi)與羅德里格茲(Ivan Rodriguez) 來台共襄盛舉，當年精心安排了中職傳奇球星王光輝、曾智偵為兩人擔任餵球投手。

2018年明星賽則找來2位澳洲職棒明星選手來台參加五項戰技對抗賽，參與全壘打大賽及跑壘大賽，結果那一年的全壘打大賽冠軍是Andrew Campbell獲得。

2019年中職明星賽，開始採行中華隊與中職明星隊對抗模式，圖為彭政閔(中)生涯最後一次出征明星賽。 聯合報系資料照
2019年中職明星賽，開始採行中華隊與中職明星隊對抗模式，圖為彭政閔(中)生涯最後一次出征明星賽。 聯合報系資料照

從2019年因有世界12強棒球賽的關係，從那一年起開始採行中華隊與中職明星隊對抗模式，除了2020年與2021年停辦之外，今年是第5年，大家或許會說，每一年都一樣，但相關人員也說了，這是目前最可以吸引球迷進場看明星賽的組隊方式。由於2027年還有12強棒球賽，中職明年到後年應該還會延續這種組隊方式。

去年的中職明星賽首度在台北大巨蛋舉行，除了有周思齊、潘威倫引退梗之外，第2場比賽打到9局下二出局，在全場觀眾呼喊之下，洪一中、王建民、陳金鋒、彭政閔、葉君璋、張建銘、林岳平等傳奇球星輪流上陣，王建民對決洪一中、陳金鋒，還對陳金鋒觸身球，林岳平投球時由葉君璋蹲捕，張建銘上來打擊還比出「割喉」手勢。

這個出乎大家意料之久的「演出」，被成為史上最「頂」的明星賽，讓當天沒有進場的球迷直呼遺憾，這場中職明星賽登上國際版面，世界棒壘球總會WBSC以「破紀錄的明星賽」進行報導。

去年明星賽2天合計6萬2354人次入場，成為史上明星賽觀眾新高紀錄。 聯合報系資料照
去年明星賽2天合計6萬2354人次入場，成為史上明星賽觀眾新高紀錄。 聯合報系資料照

去年中職明星賽有破6萬觀眾進場，票房創下新高，由於球迷有了去年看不到這些傳奇球迷上場的畫面，今年大家都非常期待可以看到什麼，2場明星賽銷售總額突破7萬張，超越去年明星賽2天合計6萬2354人次入場，成為史上明星賽觀眾新高紀錄。

今年明星賽有什麼亮點嗎？除了19日蕭煌奇、創作天后蔡健雅演出，20日邀請韓國超人氣女團i-dle成員MINNIE率領專業舞團表演，真的不要期待有超越去年的臨時加碼狀況。

去年明星賽「叫恁總欸出來打」，請教練王建民比拚打擊技巧。聯合報系資料照
去年明星賽「叫恁總欸出來打」，請教練王建民比拚打擊技巧。聯合報系資料照

但據了解，明星賽全壘打大賽中，有機會出現昔日台灣在大聯盟賽場上的二位巨投，在場上投、打對決的場面。比賽中球員認真打，偶爾穿插意想不到的「梗」，滿足球迷渴望的心才是最重要的。

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