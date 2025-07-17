快訊

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

台灣會被川普賣掉？台資深外交官：勿低估川普能耐

籃球／職籃兩聯盟「合作」是好是壞？四個困惑未來難樂觀

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
PLG與TPBL終於符合社會期待傳出要合作的消息。 聯合報系資料照
PLG與TPBL終於符合社會期待傳出要合作的消息。 聯合報系資料照

台灣籃球最炸裂消息，台灣職籃兩聯盟TPBLPLG一共10隊決定攜手「合作」，細節仍待議。

目前PLG聯盟四隊剩三隊，高雄鋼鐵人解散，台鋼、富邦、領航猿三缺一，聯盟走了五年遇上最大障礙。

TPBL聯盟去年夏天「聯合PLG聯盟3隊+T1聯盟4隊重組」新創，目前有中信、海神、雲豹、台新、夢想家、國王、攻城師七隊。

兩聯盟決定「合作」不再分立，符合社會期待，凝聚更多資源和共識，一起為台灣籃球產業投資付出，這是好事。

但我一直感到困惑的是：

PLG在職籃副會長陳建州帶領下一度有聲有色，但去年分裂出走3隊後聲勢大幅下滑。 余承翰
PLG在職籃副會長陳建州帶領下一度有聲有色，但去年分裂出走3隊後聲勢大幅下滑。 余承翰

1、 PLG曾經輝煌不可一世，雄霸一方儼然台灣職籃看板，TPBL前身T1聯盟三年和TPBL第一年都只能辛苦經營，但市場突破有限。PLG過去兩年聲勢和關注力、市場每況愈下，聯盟打完五年只剩三隊難以成局。

兩聯盟過去四、五年做得都不好，企業投資更多更大，但職籃市場格局和產業並沒有做大，現在走到必須合作共生，我想不透合併或合作就會更好的理由是什麼

2、PLG和TPBL就像兩個籃球場上角色球員，兩人成隊，還是需要加入一個主控，負責推動節奏和組織決策供輸，更需要一個攻防統治型中鋒，做為軸心高效運轉，同時得有一個得分主力，扮演進攻箭頭，這個團隊合作成形才有機會。

兩個角色球員合作成隊，很難打贏這場職籃產業+商業大戰，這支球隊需要主控需要中鋒更需要得分手加入，合作或合併才有機會贏球取得成功。

3、從市場、產業、格局看，PLG只剩三隊難以成局，除非有新球團和新企業加入，該淘汰就讓市場機制去淘汰它，這才是自由市場生存競爭法則。

還想玩的企業球團可以選擇加入TPBL，真有本事也可以拉攏其他職業球團或新企業加入PLG聯盟。

兩聯盟高層昨天在TPBL會長莊瑞雄主持會議下協商合作相關事宜，據了解兩聯盟10支球隊也有意簽下合作意向書，朝著先合作再合併的方向前進。 記者曾吉松／攝影
兩聯盟高層昨天在TPBL會長莊瑞雄主持會議下協商合作相關事宜，據了解兩聯盟10支球隊也有意簽下合作意向書，朝著先合作再合併的方向前進。 記者曾吉松／攝影

TPBL為了符合社會期待和各方利益決定跟PLG合作，這是人情和政治考量，但合作合體合併都不是重點，過去五年曾經輝煌的PLG都做不好，未來合作合體如何才能更好，開疆闢土，征服球迷，創造產業能量，塑造王牌球星，走出同溫層擴大球迷族群，這才是決定成敗的關鍵。

4、PLG五年分分合合，TPBL+T1四年同樣分分合作，現在路走窄了，甚至走不下去，大家又湊在一起談合作，如果有人不開心，明年是不是又要分分合合

台灣職籃一直是「老闆聯盟」，富邦勇士去年就不滿TPBL的制度讓合併破局，圖為富邦集團董事長蔡明忠。 中央社
台灣職籃一直是「老闆聯盟」，富邦勇士去年就不滿TPBL的制度讓合併破局，圖為富邦集團董事長蔡明忠。 中央社

台灣職籃一直是「老闆聯盟」，各隊老闆說了算，老闆共決共識，甚至個人意志最重要，兩聯盟合作7隊+3隊共有10個老闆，誰都知道合作之後更難擺平。

各種妥協下的決策都很勉強很難長久，市場經營和產業開發也很難靠妥協和勉強創造奇蹟。兩聯盟決定合作，至少這是符合社會共識和期待的開始，未來的路只會更難走更難取得協議。

TPBL第一季在林書豪拉抬下完美收尾，但整季的票房並不如預期。 聯合報系資料照
TPBL第一季在林書豪拉抬下完美收尾，但整季的票房並不如預期。 聯合報系資料照

TPBL、PLG兩聯盟從分立對立到合作，大家都在付出，企業老闆都在擴大投資，球員教練薪水都在數倍爆漲，但市場反應和效率、營收、票房都不如預期，這一切不正常，違反市場生態和商業法則，都需要在合作之後重新釐清整頓修正，合作才能找到出路。

生命自己會找到出路，但職籃不是，期待台灣職籃能有更大奇蹟發生。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球專欄 富邦勇士 TPBL PLG

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

籃球／職籃兩聯盟「合作」是好是壞？四個困惑未來難樂觀

台灣籃球最炸裂消息，台灣職籃兩聯盟TPBL和PLG一共10隊決定攜手「合作」，細節仍待議。 目前PLG聯盟四隊剩三隊，高雄鋼鐵人解散，台鋼、富邦、領航猿三缺一，聯盟走了五年遇上最大障礙。

中職／鏡銘尚勇、承洋最強、永勤夠悍 他們更值得入選明星賽

明星賽將於周末登場，聯盟在15日公布包括明星隊、中華隊、戰技挑戰賽及全壘打大賽等的最終參賽名單，總計會有近70名球員在大巨蛋與球迷同樂兩天。 其實名單出來後，尤其是中華隊，也引起了一些討論，台灣

狀元熱門翻車、洛磯選名將之子 大聯盟選秀黑馬頻傳一年

和前幾年的大聯盟選秀會不同，今年沒有一個一支獨秀，眾所公認的超級新人，所以當前兩順位的國民隊和天使隊宣佈他們的選擇時，各界幾乎是一片譁然，而有些熱門的潛力股反而落到後面。我們來看看在第一輪中值得注意的

中職／而立之年攻守超進化 張閔勛花果山本壘內斂掌門人

【撰文・陳品宇】 捕手是公認棒球場上最難養成位置，除了守備率、阻殺率等直觀數據，更看重許多帳面成績無法呈現的細節，包括引導、配球、觀察能力，即便是像張閔勛在業餘名氣鼎盛的捕手都不免陣痛期，甚至職

日職／昔二郭一莊挑戰新人王失敗 孫易磊獲資格但更展望未來

台灣投手孫易磊近期取得日本職棒的新人王資格。在日職現有規定下，只要符合相關條件，洋將也有爭取新人王的資格。但雖然規定上沒有問題，不過攤開歷來日職兩聯盟新人王得主，都還是由日本籍球員獲得。孫易磊儘管獲得

中職／台鋼小贏、桃猿不算輸 大王、主委交易成各取所需典範

2023年季中選秀會結束後，隨即傳出台鋼雄鷹有意將選秀狀元林子偉作為籌碼，換來其他建隊的基石。8月10日正式官宣這起近年最具話題性的交易案，林子偉被交易至樂天桃猿，換回王柏融的返台議約權，以及王溢正、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。