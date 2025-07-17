籃球／職籃兩聯盟「合作」是好是壞？四個困惑未來難樂觀

台灣籃球最炸裂消息，台灣職籃兩聯盟TPBL和PLG一共10隊決定攜手「合作」，細節仍待議。

目前PLG聯盟四隊剩三隊，高雄鋼鐵人解散，台鋼、富邦、領航猿三缺一，聯盟走了五年遇上最大障礙。

TPBL聯盟去年夏天「聯合PLG聯盟3隊+T1聯盟4隊重組」新創，目前有中信、海神、雲豹、台新、夢想家、國王、攻城師七隊。

兩聯盟決定「合作」不再分立，符合社會期待，凝聚更多資源和共識，一起為台灣籃球產業投資付出，這是好事。

但我一直感到困惑的是：

PLG在職籃副會長陳建州帶領下一度有聲有色，但去年分裂出走3隊後聲勢大幅下滑。 余承翰

1、 PLG曾經輝煌不可一世，雄霸一方儼然台灣職籃看板，TPBL前身T1聯盟三年和TPBL第一年都只能辛苦經營，但市場突破有限。PLG過去兩年聲勢和關注力、市場每況愈下，聯盟打完五年只剩三隊難以成局。

兩聯盟過去四、五年做得都不好，企業投資更多更大，但職籃市場格局和產業並沒有做大，現在走到必須合作共生，我想不透合併或合作就會更好的理由是什麼？

2、PLG和TPBL就像兩個籃球場上角色球員，兩人成隊，還是需要加入一個主控，負責推動節奏和組織決策供輸，更需要一個攻防統治型中鋒，做為軸心高效運轉，同時得有一個得分主力，扮演進攻箭頭，這個團隊合作成形才有機會。

兩個角色球員合作成隊，很難打贏這場職籃產業+商業大戰，這支球隊需要主控需要中鋒更需要得分手加入，合作或合併才有機會贏球取得成功。

3、從市場、產業、格局看，PLG只剩三隊難以成局，除非有新球團和新企業加入，該淘汰就讓市場機制去淘汰它，這才是自由市場生存競爭法則。

還想玩的企業球團可以選擇加入TPBL，真有本事也可以拉攏其他職業球團或新企業加入PLG聯盟。

兩聯盟高層昨天在TPBL會長莊瑞雄主持會議下協商合作相關事宜，據了解兩聯盟10支球隊也有意簽下合作意向書，朝著先合作再合併的方向前進。 記者曾吉松／攝影

TPBL為了符合社會期待和各方利益決定跟PLG合作，這是人情和政治考量，但合作合體合併都不是重點，過去五年曾經輝煌的PLG都做不好，未來合作合體如何才能更好，開疆闢土，征服球迷，創造產業能量，塑造王牌球星，走出同溫層擴大球迷族群，這才是決定成敗的關鍵。

4、PLG五年分分合合，TPBL+T1四年同樣分分合作，現在路走窄了，甚至走不下去，大家又湊在一起談合作，如果有人不開心，明年是不是又要分分合合。

台灣職籃一直是「老闆聯盟」，富邦勇士去年就不滿TPBL的制度讓合併破局，圖為富邦集團董事長蔡明忠。 中央社

台灣職籃一直是「老闆聯盟」，各隊老闆說了算，老闆共決共識，甚至個人意志最重要，兩聯盟合作7隊+3隊共有10個老闆，誰都知道合作之後更難擺平。

各種妥協下的決策都很勉強很難長久，市場經營和產業開發也很難靠妥協和勉強創造奇蹟。兩聯盟決定合作，至少這是符合社會共識和期待的開始，未來的路只會更難走更難取得協議。

TPBL第一季在林書豪拉抬下完美收尾，但整季的票房並不如預期。 聯合報系資料照

TPBL、PLG兩聯盟從分立對立到合作，大家都在付出，企業老闆都在擴大投資，球員教練薪水都在數倍爆漲，但市場反應和效率、營收、票房都不如預期，這一切不正常，違反市場生態和商業法則，都需要在合作之後重新釐清整頓修正，合作才能找到出路。

生命自己會找到出路，但職籃不是，期待台灣職籃能有更大奇蹟發生。

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