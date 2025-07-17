狀元熱門翻車、名將之子洛磯 大聯盟選秀黑馬頻傳一年

和前幾年的大聯盟選秀會不同，今年沒有一個一支獨秀，眾所公認的超級新人，所以當前兩順位的國民隊和天使隊宣佈他們的選擇時，各界幾乎是一片譁然，而有些熱門的潛力股反而落到後面。我們來看看在第一輪中值得注意的幾位選手。

第一順位：Eli Willits，國民隊，游擊手，奧克拉荷馬州Fort Cobb-Broxton高中

Willits不是知名度最高的高中游擊手，會在狀元籤被選上，跌破許多人眼鏡。 Eli Willits IG

高中游擊手甚至未滿18歲，是這次選秀會中最年輕的選手之一。他父親是前大聯盟選手Reggie Willits，左右開弓的他以揮棒的高接觸率著稱，揮棒幅度短而簡潔，但未來長打的潛力則有各種不同看法。游擊是他天生的位置，未來可能會繼續留在游擊區，防守的評價很高，運動家網站的選秀專家羅恩（Keith Law）認為他的防守未來有70分的潛力（意思就是明星等級），但在今年滿滿游擊手的情況下，Willits甚至不是知名度最高的高中游擊手，會在狀元籤被選上，跌破許多人眼鏡。

第二順位：Tyler Bremner，天使隊，右投手，加州大學聖塔芭芭拉分校

今年大學投手有不少好手，沒人料到Bremner居然是第一個被挑上的。 Tyler Bremner IG

狀元已經讓人意外了，榜眼籤可能讓人更驚訝。今年大學投手有不少好手，沒人料到Bremner居然是第一個被挑上的。連他自己都沒想到。天使隊的球探主任Tim McIlvaine說他們之所以在第二順位選Bremner的原因，「我們真的很看好他的變速球」，還有他天花板的本夢比。除了一顆出色的變速球外，他的四縫線可以飆到97英哩，天使隊要賭他們選到的是球季後期開始復甦的Bremner，而非賽季前半被打得很慘的那個人。不過很多業界人士解讀這個選秀更像是天使認為今年突出的選手不多，要在第二順位選個可以以較低簽約金簽下的投手，然後把更多資源投入之後選秀籤中。

第三順位：Kade Anderson，水手隊，左投手，路易斯那安州立大學

Kade Anderson這位帶領LSU拿下全美冠軍的王牌投手，才是外界預測狀元的最熱門人選，但最後落居第三順位。 Kade Anderson IG

這位帶領LSU拿下全美冠軍的王牌投手，才是外界預測狀元的最熱門人選。他在大學世界大賽系列戰中投了17局只失一分，包括決賽的九局130球完投完封。Anderson還是今年Division I的三振王，有五種夠水準的球路，被認為是今年所有投手中完成度最高，可以最快上大聯盟的。他的直球控球優秀，最快可以催到97英哩，但更多控制在91至94英哩。變速球擁有很好的欺敵位移和下墜尾勁，對左打和右打都能使用。滑球目前比曲球有威力，但曲球還是可以偶爾使用。羅恩認為他未來可能有變成第二號先發的潛力，可能在選秀會後18個月就升上大聯盟。

第四順位：Ethan Holliday，洛磯隊，游擊手/三壘手，奧克拉荷馬州Stillwater高中

Ethan Holliday前大聯盟選手Matt Holliday的次子，他是這次選秀會名氣最大的選手。 Ethan Holliday IG

身為2022年選秀狀元Jackson Holliday的弟弟，前大聯盟選手Matt Holliday的次子，他是這次選秀會名氣最大的選手，也被認爲是一票高中游擊手中最有潛力的。他和哥哥同樣是左打的游擊手，但他的身材更高大（6呎4吋，哥哥是6呎），更像爸爸，未來被認為有單季30轟的潛力。在游擊區接球的手感和傳球臂力都好，但防守範圍不算大，未來可能因為會長更大隻而移防三壘。雖然有揮空率高的問題，但這是可以靠教練幫助修正的缺點。對於今年諸事不順的洛磯隊，能選到Ethan Holliday絕對是極少數的好消息。

第五順位：Liam Doyle，紅雀隊，左投手，田納西大學

Doyle非正統的投球姿勢讓某些球探認為有些疑慮，但他能準確地投進好球帶，而且重複性很高。 Liam Doyle IG

Doyle非正統的投球姿勢讓某些球探認為有些疑慮，但他能準確地投進好球帶，而且重複性很高。他是Anderson爭奪三振王的最大對手，最後在95.2局中投了164次三振，雖然總數不如Anderson的180次，但Doyle的K/9值卻是第一名。勇敢攻擊好球帶是他的特色，他的保送率還不到8%。大二時球速還不到95英哩，在大三進步至穩定的95、96，甚至可以飆到100英哩。他的直球是他最大武器，大學的打者很難跟上，即使使用頻率超過60%，打者的揮空率還是超過四成。加上水準以上的指叉球和滑球，是紅雀隊急需的強力型投手潛力股。

第六順位：Seth Hernandez，海盜隊，右投手，加州Corona高中

Hernandez被認為是近五年來高中投手中最好的人選之一。 Seth Hernandez IG

來自南加州的Corona高中這次出了三個首輪籤，Hernadez是順位最高的一位。傳統上高中投手都是種高風險高報酬的選擇，Hernandez被認為是近五年來高中投手中最好的人選之一。他的直球已經可以投到100英哩，但因為沒有尾勁，所以即使高中打者都有機會打中，但他的變速球和曲球都不錯，雖然滑球還不犀利，但這是可以練起來的。Hernandez有成為前兩號先發投手的潛力，但健康狀況和控球力是他未來升上大聯盟最大的挑戰。

第七順位：Aiva Arquette，馬林魚隊，游擊手，奧勒岡州大

Aiva Arquette這位身材高大壯碩的游擊手，被視爲本次選秀會大學的最佳野手。 Aiva Arquette IG

這位身材高大壯碩（6呎5吋高，220磅重）的游擊手，被視爲本次選秀會大學的最佳野手，他未來甚至有機會練得更壯，更有力量，成為大聯盟罕見的重量級游擊手。但他卻有很好的接球手感和傳球臂力，轉到三壘去也沒問題。他的擊球很扎實，而且對好球帶內的球攻擊能力很好，也很少去追打壞球，但比較大的疑問在於奧勒岡州大目前沒有參與任何主要聯盟，對戰的強度起伏較大，Arquette在這一年比較少面對高水準的變化球武器，未來進了小聯盟後這點得要再觀察。

第11順位：Jaime Arnold，運動家隊，左投手，佛羅里達州大

沒人想到有狀元潛力的Arnold居然會滑落至十名外，被運動家隊撿走。原因可能是因為他在2024年表現太出色，今年對比下略微退步，尤其是速度上的下降，加上他又是低角度出手的投手，讓某些隊產生疑慮。他在大二時就展露頭角，全年三振數排名第三，僅次於兩個前五順位的大物Chase Burns和Hagen Smith。Arnold的三種球路都很有效，接近側投的出手角度造成直球能上竄，滑球能水平移動。羅恩認為他的出手動作輕鬆，雖然是低角度出手，但受傷風險沒那麼高。

第26順位：Gage Wood，費城人隊，右投手，阿肯色大學

Wood在今年的大學世界大賽中締造一項傳說，在對莫瑞州大時投出19三振的無安打比賽。 Gage Wood IG

Wood在今年的大學世界大賽中締造一項傳說，在對莫瑞州大時投出19三振的無安打比賽，這是自1960年後首度在奧馬哈出現的無安打比賽，而19Ｋ更是大學世界大賽的紀錄。一二年級都擔任救援投手的Wood，在今年才轉任先發，但肩傷讓他缺席了兩個月，影響到他的行情。他的直球擁有很好的上竄威力，製造揮空率為44%，而一顆12點到6點的曲球是他最厲害的變化球。不過Wood的弱點在沒有解決左打者的武器，被左打長打率超過5成。羅恩猜測費城人說不定在今年秋天就把Wood拉上大聯盟，好填上他們少兵缺將的牛棚。

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